Как защититься от колдовства. Из духовных бесед со старцем Паисием Святогорцем

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:34

Bop4yn Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:34 by

На эти актуальные вопросы дает ответ Старец Паисий Святогорец в своей книге "Духовная борьба", выдержки из которой предлагаем нашим читателям.- Раз колдовство подействовало, значит, человек дал Дьяволу права над собой. То есть он дал Дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча - даже если ее подгребают под него лопатой - не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что, когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут "сработаться" с Дьяволом, чтобы этому человеку повредить.Однажды ко мне в каливу пришел человек средних лет. Он пришел с наглым и бесцеремонным видом. Увидев его еще издалека, я понял, что он находится под бесовским воздействием. "Я пришел, чтобы ты мне помог, – сказал он мне. - Помолись за меня, потому что я уже долгое время мучаюсь страшными головными болями и врачи ничего не находя". - "В тебе бес, – ответил я ему. – Он вошел в тебя, потому что ты дал Дьяволу права над собой". - "Да нет, ничего я такого не сделал", - стал он уверять меня."Ничего "такого" не сделал? - говорю. - А о том, как ты обманул ту девушку, что, забыл? Ну так вот, она пошла к колдуну и навела на тебя порчу. Теперь иди, проси у обманутой девушки прощения, потом поисповедуйся. Кроме того, над тобой надо прочитать и заклинательные молитвы, чтобы ты стал здоров. Но если ты не поймешь, не осознаешь своего греха и не покаешься в нем, то даже если все духовники со всего мира соберутся, и будут молиться за тебя, бес все равно из тебя не выйдет". Когда ко мне приходят люди с таким бесстыдством, я говорю с ними, называя вещи своими именами.Еще один человек рассказывал мне о том, что его жена одержима нечистым духом, она устраивает дома страшные скандалы, вскакивает ночью, будит всю семью и переворачивает все вверх дном. "А ты исповедуешься?" - спросил я его. "Нет", ответил он мне. "Должно быть, - сказал я ему, - вы дали Дьяволу права над собой. Такие вещи ни с того, ни с сего не происходят". Этот человек начал рассказывать мне о себе, и, наконец, мы нашли причину того, что происходило с его женой.Он, оказывается, посетил одного ходжу, который "на счастье" дал ему какую-то воду, чтобы тот окропил свой дом. Этот человек не придавал этому бесовскому окроплению никакого значения. А потом Дьявол разгулялся в его доме не на шутку.- Освободиться от колдовства можно с помощью покаяния и исповеди. Потому что прежде всего должна быть найдена причина, по которой колдовство подействовало на человека. Он должен признать свой грех, покаяться и поисповедоваться. Сколько же людей, измученных наведенной на них порчей, приходят ко мне в каливу и просят: "Помолись за меня, чтобы я освободился от этой муки!". Они просят моей помощи, но при этом не вглядываются в себя, не пытаются понять, с чего началось происходящее с ними зло, - для того, чтобы устранить эту причину.То есть эти люди должны понять, в чем была их вина, и почему колдовство возымело над ними силу. Они должны покаяться и поисповедоваться, для того, чтобы их мучения прекратились.- Его близкие могут пригласить в дом священника, чтобы он совершил над несчастным Таинство Елеосвящения или отслужил водосвятный молебен. Человеку, находящемуся в таком состоянии, надо давать пить святую воду, чтобы зло хоть немножко отступило, и в него хоть немного вошел Христос. Одна женщина, ребенок которой находился в состоянии, поступала, таким образом, и от этого ребенок получил помощь. Она рассказала мне, что ее сын очень страдал, потому что на него навели порчу."Ему надо пойти поисповедоваться", - посоветовал я ей. "Отче, - воскликнула она, - да как же он может пойти поисповедоваться в том состоянии?" - "Тогда, сказал я ей, попроси своего духовника прийти к вам в дом, чтобы совершить водосвятный молебен, и дай своему сыну выпить этой святой воды. Однако будет ли он ее пить?" - "Будет", - ответила она. "Ну что же, - говорю, - начни с водосвятного молебна, а потом постарайся, чтобы твой ребенок поговорил со священником.Если он поисповедуется, то сможет далеко отбросить от себя Дьявола". И действительно: эта женщина послушалась меня, и ее сын получил пользу. Прошло немного времени, и он смог поисповедоваться и стал здоров.- Тут вон говоришь человеку, у которого есть немного страха Божиего, чтобы он был внимателен, потому что, живя так, он идет по ложному пути, - и такой человек, даже имея страх Божий, все равно продолжает дуть в свою дуду. А уж что говорить о колдуне, который сотрудничает с Дьяволом!Как можно помочь такому человеку? Ты станешь говорить ему духовные вещи, а он все равно будет оставаться с Дьяволом. Колдуну не поможешь ничем. Только в случае, если творишь Иисусову молитву, когда он находится перед тобой - тогда бес может смешаться и колдун будет не в состоянии сделать свое дело.Один человек был нездоров. И вот колдун - шарлатан такой что поискать - пришел к нему в дом, чтобы "помочь". А больной творил Иисусову молитву. Он был очень простой человек и не знал, что пришедший к нему – колдун. Поэтому Бог и вмешался в происходящее. И посмотрите, что попустил Бог, для того чтобы несчастный понял, с кем он имеет дело! Больной творил Иисусову молитву, и бесы начали бить колдуна, так что колдун сам стал просить помощи у человека, в дом которого он пришел, чтобы его "исцелить"!Колдун кричал: "На помощь!" - кувыркался по полу, падал, закрывался руками от ударов невидимых врагов. Так что не думайте, что у колдунов сладкая жизнь и бесы всякий раз делают для них все, что только попросишь. Бесам достаточно уже того, что колдуны один раз отреклись от Христа. Вначале колдуны заключают с бесами договор, чтобы те им помогали, и на несколько лет бесы подчиняются их приказаниям. Однако проходит немного времени, и бесы говорят колдунам: "С какой стати мы будем с вами церемониться?". А если колдуны не справляются с заданиями бесов, то знаете, как им потом достается?Черные силы тьмы бессильны. Сами люди, удаляясь от Бога, делают их сильными, потому что, удаляясь от Бога, люди дают диаволу власть над собой.

Ключевые слова: Сглаз старец старец Паисий

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