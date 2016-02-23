Траурные традиции. Похоронный этикет

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:52

Причина: Стилистика автора сохранена

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Траур (от немецкого "trauern" - оплакивать) - форма внешнего выражения горести, вызванной утратою близкого существа, общественного бедствия, смертью государственного или общественного деятеля.У народов самых различных рас можно заметить сходные траурные обычаи: ношение одежды особого цвета, раздирание одежды, обрезание волос, самоизувечения всех видов, посты, само-убийства, громкие причитания и восхваления покойника, множества табу.Траурные обычаи возникли в глубокой древности и дошли до наших дней, в чем-то изменившись, в чем-то оставшись неизменными. Они, в первую очередь, зависят от исторических, культурных, религиозных традиций того или иного народа. У некоторых это, в понимании европейца, нечто экзотическое, порой, дикое. Кому-то, напротив, дикими кажутся цивилизованные традиции траура. У разных народов разные сроки траура. Сходство в том, что самый длинный срок траура всегда для вдовы (реже - для вдовца). Уменьшение срока происходит пропорционально уменьшению степени родства. Цвета траура также различаются.О том, как горюют (или горевали) об умерших разные народности в разные времена и пойдет речь в этой публикации.Если говорить о древних языческих традициях траура, то у большинства народов они похожи. Траур, как правило, длился недолго, но был очень показательным. Проявлялась эта показательность в самоистязаниях, которые практиковались повсеместно.В Древней Греции женщины, оплакивавшие близких родственников, срезали волосы и царапали себе ногтями до крови лицо, а иногда и шею. Мужчины тоже стригли волосы в знак уважения к умершему и скорби о нем. Такой обычай не был чужд и Древнему Риму.В Древней Спарте, славившейся своими суровыми законами, траур продолжался одиннадцать дней. На двенадцатый следовало принести жертву богине земледелия и плодородия Деметре и перестать плакать.В Риме нельзя было носить траур по ребенку, которому не было еще трех лет. По детям старше этого возраста (до десяти лет) можно было носить траур столько месяцев, сколько лет ребенок жил. Срок вдовства составлял десять месяцев. После чего женщина или мужчина могли вступать в новый брак. Древние иудеи, филистимляне, моавитяне и арабы, оплакивая смерть близкого человека, выбривали себе плешь на голове (женщины обрезали волосы), брили бороды и наносили себе увечья.Арабские женщины, кроме этого, срывали верхнее платье, били себя обувью.Турки в знак траура резали лица ножами так, что кровь текла струями, смешиваясь со слезами.Обычай раздирать ногтями лицо существовал у ассирийцев, армян, скифов, гуннов, славян.Скифы и гунны, помимо этого, брили волосы. У скифов обряд самоистязания был жесток: они отрубали куски ушей и стрелами пробивали левую руку.Славяне относились к себе более гуманно. У них, кроме расцарапывания лица, было принято громко выражать свое горе по умершему - кричать и причитать.Древние скандинавы также расцарапывали лицо и громко причитали. Кроме того, по случаю траура они надевали кольца, которые были амулетами и, по поверью, предохраняли от любого вреда, который могла нанести душа покойного.Особого разговора заслуживают траурные обычаи народов Африки, Америки, островной Азии и Австралии. Многие из них сохранились до наших дней.В Африке, помимо отрезания волос и расцарапывания лица, до сегодняшнего времени практикуется обрубание пальцев, посыпание головы пеплом, громкие рыдания. В племени Киси (Либерия) женщины покрывают тело толстым слоем грязи и раздирают ногтями грудь. В некоторых племенах Южной Африки вдову запирают на месяц в изолированном помещении, а по истечении этого срока она, прежде чем вернуться домой, должна сбросить свою одежду, вымыть все тело и острым камнем сделать порезы на груди, руках и ногах.Широко практиковались случаи самоистязания в индейских племенах Северной Америки. Среди обрядовых действий: стрижка волос, их подпаливание на погребальном костре, протыкание рук, ног стрелами и ножами, намазывание лица углем, посыпание его пеплом от сожженного тела покойного. Чем сильнее любовь к умершему, тем глубже порезы, наносимые на тело. Индейцы считали, что душевная боль уходит сквозь телесные раны.На острове Таити ближайшая родственница покойного прокалывала зубом акулы макушку своей головы в нескольких местах, кровь собирали на кусочки холста, которые затем бросали в гроб. Таким же образом собирали и слезы. Процедура эта повторялась в течение нескольких дней.На Гавайских островах, когда умирал король или великий вождь, люди срывали с себя платья, выдергивали волосы и резали тело. Похожие традиции существовали на островах Тонга, Самоа, Маркизских, а также в племени Маори из Новой Зеландии.В Новой Гвинее до сих пор близкие родственницы умершего совершают «биси» - обмазывание глиной всего тела.Но нигде обычай самоистязания живых в честь умерших не практиковался с большей систематичностью и суровостью, чем у аборигенов Австралии.У племен Западной Виктории вдовец оплакивал жену три месяца. Через каждую ночь он рыдал, перечисляя ее добрые качества, раздирал ногтями лоб, обмазывал белой глиной лицо и голову. Если он любил ее особенно нежно, то делал на груди горящим куском коры ожоги в три ряда. Вдова проделывала все это в течение года. Дети в трауре по родителям делали порезы на бровях. Отец, оплакивая ребенка, рассекал томагавком кожу на голове, мать прижигала грудь и живот горящей головней.В других племенах траур выражался похожими способами с той лишь разницей, что, в отличие от мужчин, увечивших себя не слишком сильно, женщины увечили себя с головы до ног.В племени арунта (Центральная Австралия), мужчина, оплакивая своего тестя, должен был разрезать себе плечо, в противном случае жена его могла быть отдана другому, чтобы укротить гнев духа против непочтительного зятя. Кровь, вытекавшая из ран при всех этих траурных истязаниях, наносилась на тело покойного или стекала в могилу. Эти обычаи дошли до наших дней.С древнейших времен стали появляться и цвета траура. В Египте таким цветом был синий. А в Междуречье было два цвета траура. Объяснялось это тем, что, в зависимости от имущественного и социального статуса, жители Двуречья делились на две категории. Первая категория - дети земли (низкое происхождение). Их траурным цветом был багрово-желтый, поскольку их хоронили как сурков в норе. Нора спящего сурка была усыпана зернами (потому такой цвет). Вторая категория - чада неба (высокое происхождение). После смерти они уподоблялись угасшему солнцу. Цветом их траура был черный.Теперь поговорим о современных традициях траура. Наиболее тесно они примыкают к древним в Азии. Поскольку Азия - большой континент, разделим его на три части: Дальний Восток, Центральная Азия, Ближний Восток. Конечно, такое разделение весьма условно, поскольку в настоящее время представленные народы могут жить не только в тех местах, где они жили в начале своей истории.Траур на Дальнем Востоке.Самое большое государство в этой части Азии - Китай. Основная религия - конфуцианство, которое предполагает особое почитание в отношении родителей. В Древнем Китае после кончины отца все погружалось в траур: первые три дня никто не ел, женщины не причесывались, снимали с себя обувь и украшения. Сидеть полагалось только на полу, возле гроба, в который укладывали любимые вещи главы семейства, в том числе книги и драгоценности. К гробу подносили угощения, постоянно жгли благовония. По старинной традиции, изготавливали куклу - двойника покойного: сворачивали кусок белого шелка и перевязывали так, чтобы получились голова, руки, ноги и туловище. На ночь куклу укладывали спать, утром сажали за стол и «кормили», а во время похорон торжественно несли впереди гроба. Потом двойника усопшего водружали в храм предков. Траур по отцу и матери длился три года. Чиновники на это время уходили со службы с сохранением жалования и правом возвращения на должность по окончании траура. Три года не справлялись свадьбы и семейные праздники. Родственники умершего не участвовали ни в каких развлечениях. В течение 27 месяцев со дня смерти родителя дети не должны были надевать ни шелк, ни сатин, ни одежды красного цвета. Самые почтительные дети принимали различные обеты: спали на рогоже, терпели жару и холод. Срок траура жены и наложниц по мужу также составлял три года; мужа по жене - пять месяцев; по наложнице жена не носила траура, а муж соблюдал его лишь в том случае, если наложница родила ему сына.Траур в современном Китае, конечно же, претерпел некоторые изменения, но основные его принципы соблюдаются до сих пор. Цвет траура здесь - белый.Сосед Китая - Корея. Поскольку она тоже испытала большое влияние конфуцианства, то правила траура там были схожи с китайскими (с некоторыми различиями). В течение всего времени траура следовало носить специальную одежду из простого небеленого холста. Цвет одежды в связи с этим был серовато-белым. Наиболее продолжительный траур носил ближайший старший потомок, который вместе со своей женой находился в трауре три года. Любопытно, что траур невестки по свекрови длился три года, в то время как по родной матери - всего год. Испокон веков корейцы верили, что душа покойного остается в доме с семьей. Каждый день в течение месяца они ставили еду перед поминальной дощечкой - хонпек, где было написано имя умершего. Начиная со второго месяца, первого и пятнадцатого числа ставили только завтрак. Продолжалось это год. Обряд подношения еды в первую годовщину смерти назывался «сосан». Утром этого дня после специального омовения хозяева дома подготавливали ритуальную посуду и специальную еду. На рассвете совершали обряды, которые включали ритуальные кормления усопшего, сопровождавшиеся многочисленными поклонами и монотонными песнопениями. Во вторую годовщину смерти совершался похожий ритуал, носивший название «тхэсан». Оставшийся год траур выражался ношением специальной одежды и отсутствием праздников. Срок траура был сокращен в 60-е годы ХХ века, так как военное правительство рассматривало продолжительный траур и сопровождавшие его жертвоприношения как разорительные мероприятия, противоречившие тогдашней политике поощрения сбережений.В настоящее время, в соответствии с корейскими законами, продолжительность траура по родителям ограничена ста днями, но наиболее распространенным является 49-дневный траур. В течение этого периода родственники умершего должны воздерживаться от увеселений. Регулярное ношение традиционной траурной одежды прямо запрещено нынешним законом (хотя на похоронах ее надевают), но, по новой традиции, женщины во время траура носят ленточку из холста в прическе или, реже, на одежде, а мужчины прикрепляют такую же ленточку к пиджаку.Японский траур - это переплетение буддистских, синтоистских и конфуцианских традиций. В течение 49 дней родственники умершего молятся о его перерождении в Чистой Земле. Буддизм утверждает, что со времени смерти до нового рождения проходит именно такой промежуток. Домочадцы покойного облачаются в траурные одежды, убирают обычную утварь, занавеси, ширмы, заменяя их траурными. Синтоизм считает траурными цветами оттенки серого: от светлого до темного. Чем более тесными узами был связан человек с покойным, тем темнее должно быть его платье. К концу траура можно носить более светлую одежду, чем в начале. Срок траура зависит от степени родства и некоторых других обстоятельств. По отцу, матери, мужу (до недавнего времени еще и по императору, сюзерену) - год. По деду и бабке с отцовской стороны - шесть месяцев, по прадедам с отцовской стороны, деду и бабке с материнской стороны, дядьям и теткам с отцовской стороны, жене, братьям, сестрам, родителям мужа - три месяца, по прочим родственникам - месяц, по совсем дальним родственникам - семь дней. По окончании срока траура возвращается обычное убранство, совершаются очистительные обряды, надеваются обычные одежды.Траур в Центральной Азии.В некоторых странах этого региона траурные традиции похожи на те, которые существуют на Дальнем Востоке, во многих их диктует ислам (о мусульманском трауре будет сказано ниже). А пока остановимся на нескольких необычных для нас моментах, присущих странам, расположенным в Центральной Азии.В Индии умерших принято кремировать. На следующий день после кремации пепел, оставшийся от тела, собирают в специальный сосуд, отвозят к истокам Ганга и погружают в священные воды (такая процедура обязательна не для всех, а только для очень религиозных людей). В течение следующих двенадцати дней соблюдается траур, в это время в доме умершего принимают родственников и соболезнующих. Для этого из гостиной выносят всю мебель, так как во время траура все должны сидеть на полу. Родственники и друзья покойного обязательно должны нанести его семье визит соболезнования. Цвет траура в Индии - белый.В Казахстане, согласно традиции, по умершему в течение длительного времени носится траур, а его вдова или мать обязаны стенать. Вдова год носит черные одежды, повязав голову белым платком. В этот период поют погребальные песни, которые звучат перед восходом солнца и на закате, а также при приближении человека, приехавшего выразить соболезнование. Как видно из описания наряда вдовы, в траурной гамме казахов присутствует как черный, так и белый цвет.Цвет траура у каракалпаков (народности, живущей в Узбекистане) - синий.Траур на Ближнем Востоке.В этой части публикации рассмотрим траурные традиции мусульман и иудеев.В исламе траурные ограничения касаются только женщин. В Коране траур обозначен арабским словом «хидад», что означает «запрещение, отказ». Для мусульманских женщин существует два вида траура: по мужу и по всем остальным.В период траура овдовевшая мусульманка не имеет права вторично выйти замуж. Этот период начинается со дня смерти мужа, даже если весть о его кончине дошла до нее позднее, и длится четыре лунных месяца и десять дней. В это время женщине запрещается: использовать косметику, красить волосы, носить одежду из шелка и окрашенную в яркий цвет (вообще цвета траура в исламе белый и лиловый, но допустим темно-зеленый и черный), носить украшения, делать прически (можно лишь расчесывать волосы), использовать духи и благовония, проводить ночь вне дома.Траур по любому родственнику составляет три дня, и верующая женщина не должна держать его дольше. Для мужчин траурные ограничения сводятся лишь к запрету снимать головной убор во время похоронной церемонии.Иудейский траур подразделяется на четыре периода, с каждым из которых интенсивность траура постепенно снижается. «Нулевой» период - онен - между смертью и погребением. В это время все силы родственников направлены на организацию похорон.Первый период (основной) - шива - семь дней со дня похорон. В это время соблюдаются все заповеди, читаются все молитвы и благословения. Скорбящему не следует выходить из дома. Желательно, чтобы все ближайшие родственники собрались вместе. Скорбящему запрещено: работать, мыться, пользоваться косметикой и духами, стричься и бриться, стричь ногти, носить кожаную обувь, надевать выстиранную одежду, осуществлять супружескую близость, изучать Тору, приветствовать людей, развлекаться. В дни шива родственники покойного должны ходить в одежде, на которой сделана криа (надрыв). Криа делается напротив сердца и означает разбитое сердце. Надрыв не должен проходить по шву. Сидеть можно только на низкой скамейке (не выше двадцати четырех сантиметров), на подушке или на полу. Это один из самых характерных знаков траура. Если в дом скорбящего приходит посетитель, то он не должен здороваться и начинать разговор. Беседа начинается хозяином дома и ведется в форме ответов на его вопросы. Как правило, говорят о достоинствах умершего. Посетителю важно вовремя покинуть дом, произнеся при этом слова утешения.Второй период - шлошим - с восьмого по тридцатый день. В этот период сохраняются запреты на стрижку волос и ногтей, бритье, пользование косметикой, развлечения, ношение новой или свежевыстиранной одежды. Но существуют некоторые послабления. Замужняя женщина или невеста могут пользоваться косметикой. Бороду и усы можно поправить, если они мешают еде. Ногти можно устранить зубами. В день окончания шлошим принято посещать могилу и устраивать поминовение.Третий период - до года после похорон - соблюдается только в случае смерти родителей. Цвет траура - серый - от темного до светлого.В средние века, да и позже, правила траура разделялись по сословному признаку. В семьях низших сословий ему не придавали большого значения и не уделяли много времени. Чем выше был ранг знатной особы, тем внушительнее должен был выглядеть траур по усопшему. Королева Франции в течение года не должна была покидать покои, в которых ей сообщили о смерти супруга. Знатным дамам полагалось шесть недель после смерти мужа оставаться в постели. Траур в случае смерти одного из супругов носился два года, если не был заключен новый брак. Если у знатной дамы умирал кто-то из родителей, она девять дней проводила в постели, а оставшиеся до шести недель дни сидела возле постели на большом куске черной материи. В период траура по старшему брату сестра должна была шесть недель не выходить из комнаты.В 1765-м году в Париже вышла книга «Правила придворного траура в хронологическом порядке». Согласно этой книге, существовал «большой траур». Его следовало носить по смерти родителей, дедушек и бабушек, супруга, брата. Весь его период делился на три части: шерстяной, шелковый и малый траур. По смерти родителей шерстяной траур длился три месяца, в этот период правила предписывали простую тканую одежду и самые простые принадлежности к ней. После этого шесть недель разрешалось носить черное шелковое платье с черными украшениями. В следующие шесть недель мрачность строгого траура смягчалась черно-белым сочетанием малого траура, эту одежду шили из любого материала тонкой выделки, к ней можно было надевать бриллиантовые украшения. Продолжительность траура обычай определял так: по супругу и супруге - полтора года, отцу и матери - шесть месяцев, дедушке и бабушке - четыре с половиной месяца, брату и сестре - шесть недель, дяде и тете - три недели, двоюродным родственникам - пятнадцать дней, племянникам - восемь дней.В девятнадцатом веке, как впрочем и во все времена, самым строгим был траур вдовы. В течение года и одного дня женщина должна была носить исключительно черное платье, почти полностью покрытое крепом, и накидку из бомбазина, шерсти и шелка. В одежде не допускалось ничего блестящего. Из драгоценностей - только обручальное кольцо и специальные траурные украшения из гагата. На голову надевалась траурная шляпка с вдовьим чепцом и вуаль из крепа. Вдова должна была писать на специальной бумаге с черной каймой. После окончания этого срока надевалось черное платье с отделкой из крепа. Через полгода можно было окончательно избавиться от крепа и носить простое черное платье. Через два года вдова переходила к полутрауру. В одежде появлялись серый, лиловый, белый цвета, гагат заменялся на жемчуг и аметисты. Некоторые вдовы носили траур всю жизнь. В течение первого года траура вдова была полностью выключена из жизни общества. Она не могла бывать на приемах и обедах, посещать театры, даже простое появление на людях считалось дурным тоном. Позволено было только принимать визитеров. Спустя год общественная жизнь постепенно возобновлялась. Для мужчин траур был гораздо проще. Примерно полгода они носили траурную черную повязку на рукаве. После чего могли начать появляться в обществе.В наше время правила траура в большинстве европейских стран не так строги. Траур по мужу, отцу и матери длится год, по жене, бабушке и дедушке - полгода, по остальным родственникам - три месяца.Интересны траурные обычаи греков (более всех из представителей Западной Европы близких к славянским культурным традициям). В знак траура по умершему члену семьи женщины носят черную одежду от одного до трех лет. Если умирает муж, вдова должна ходить в черном остаток жизни. Если она снова выходит замуж, то может носить после свадьбы цветные платья. Мужчины в знак траура сорок дней носят черную повязку на рукаве и не бреются, так как это считается признаком тщеславия, потом они снимают повязку и начинают бриться снова. В городах траур соблюдается не так строго, но на небольших островах и в деревнях эти традиции все еще практикуются, так как очень немногие коренные жители осмеливаются их нарушать.Европейские обычаи траура характерны и для стран, находящихся на других континентах (Америка, Австралия), но живущих в соответствии с европейскими традициями.Траурные обычаи в России в большинстве своем опирались на православные каноны. Конечно же, самый глубокий траур выпадал на долю вдовы. Долгое время на вдов на Руси налагался пожизненный траур. Часто после смерти мужа женщина принимала монашеский постриг. Можно привести множество примеров самоотверженности русских вдов. Императрица Мария Федоровна (урожденная датская принцесса Дагмара) тридцать три года (до конца жизни) носила траур по своему супругу императору Александру III.5-го февраля 1905-го года в результате покушения был убит московский генерал-губернатор (брат Александра III) Великий князь Сергей Александрович. Прибывшая на место кончины супруга Великая княгиня Елизавета Федоровна своими руками собрала на носилки то, что осталось от мужа.После похорон она не снимала траур, держала строгий пост, молилась, отказалась от роскоши и светской жизни. Большую часть своего имущества она использовала на постройку обители Милосердия. Для убийцы своего мужа она попросила помилования у Николая II, но прошение было отклонено.В 1992 году решением Православного Собора Великая княгиня Елизавета Федоровна была причислена к лику святых.Вообще, православие предписывает соблюдать глубокий траур по родителям, детям, дедушке, бабушке, супругам, брату, сестре. Самый долгий траур по мужу - два года; по родителям, жене, детям - год; по дедушке и бабушке - полгода; по брату и сестре - четыре месяца, по дяде, тете и двоюродному родственнику - три месяца. Во время траура православные христиане должны усугубить молитву и приложить пост и милостыню (по возможности).Светские правила траура несколько отличаются от церковных. Срок траура для вдовы - год. Одежда в этот период должна быть черного цвета, украшения отсутствовать. Такой же срок траура по родителям, но глубокий траур длится полгода, еще три месяца - обыкновенный, остальные три месяца - полутраур, когда к черному цвету в одежде примешивается серый и белый. По бабушке, дедушке, сестре и брату носится полугодовой траур, который подразделяется поровну на глубокий и полутраур.В современных условиях, особенно в городе, часто отступают от траурных традиций. Все индивидуально и в каждом конкретном случае зависит от целого ряда обстоятельств. Неизменным остается лишь цвет траура - черный. Хотя Россия - страна многонациональная и многоконфессиональная, поэтому цвет траура у каждого народа, живущего в России, свой. Например, у северных народов - ненцев и саамов он зеленый.

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