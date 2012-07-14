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Стихи

Дух скомороха



Однажды близ одной церквушки
(Да препростит меня Господь)
Раздались громкие частушки
Из пустоты под Новый Год,

Что на носу стоял подносом,
Как у лихого циркача.
В объятьях крепкого мороза
Снег сам собой вдруг затрещал.

Взлетели вверх шары каскадом
Под купол неба – высоко,
Как будто детям на отраду
Незримой брошены рукой.

Звонарь, увидев это диво,
Креститься начал. Ах и ох.
Приспешник дьявола, вестимо,
Проказить вздумал – скоморох.

Вселился дух в дьячка младого.
Тот покатился – колесом,
Меняя стопы на ладони
С весьма испуганным лицом.

Две свечки, вспыхнув разноцветным
Огнём, кружились вверх и вниз.
Без куклача марионетки
Пустились в дикий пляс на бис.

Чудил по-чёрному потешник,
Чей дух сошёл с небес высот
Иль с подземелий выполз грешник,
Устроив цирк под Новый Год.
Сегодня, 12:17 by johnny-max-cageПросмотров: 12Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Дух скоморшничество дьявол потеха церковь Новый Год куклы видео авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:24
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Хороший стих, плюс от меня, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
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