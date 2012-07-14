Дух скомороха

johnny-max-cage Просмотров: 12 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:17 by

Однажды близ одной церквушки(Да препростит меня Господь)Раздались громкие частушкиИз пустоты под Новый Год,Что на носу стоял подносом,Как у лихого циркача.В объятьях крепкого морозаСнег сам собой вдруг затрещал.Взлетели вверх шары каскадомПод купол неба – высоко,Как будто детям на отрадуНезримой брошены рукой.Звонарь, увидев это диво,Креститься начал. Ах и ох.Приспешник дьявола, вестимо,Проказить вздумал – скоморох.Вселился дух в дьячка младого.Тот покатился – колесом,Меняя стопы на ладониС весьма испуганным лицом.Две свечки, вспыхнув разноцветнымОгнём, кружились вверх и вниз.Без куклача марионеткиПустились в дикий пляс на бис.Чудил по-чёрному потешник,Чей дух сошёл с небес высотИль с подземелий выполз грешник,Устроив цирк под Новый Год.

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