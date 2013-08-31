Дочка моя

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:14

Причина: Стилистика автора сохранена

ForrestDog Просмотров: 49 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 19:13 by

Мне поставили диагноз. Самый страшный для любой нормальной женщины. Да, да. У меня не может быть детей. В общем-то, я сама знаю, что послужило причиной. Выкидыш. Как банально. Мой любимый женат, жену не бросит, а я забеременела, думала – рожу. Для себя рожу. Что такого? Мне уже 35, детей нет, никогда даже замужем не была. А ребенок? Будет отрада для меня.Любимый, узнав о беременности, просто избил меня. Знаете… Прямо на улице. Срок был около 4-х месяцев, а он лупасил меня ногами по животу, по голове. И никто, никто не защитил. Я чувствовала себя новорожденным щенком, беспородным, слепым, голым. Который никому не нужен. Я лежала, а он пинал. Я даже боли вроде не чувствовала, не помню ничего. Отпинал и ушел.Вроде бы кто-то вызвал врачей, возможно, люди из дома рядом увидели, позвонили.Там, в больнице, провалялась три недели, сообщили, что все, нет никакого ребенка. Да никогда и не будет. Думала – выйду от сюда да сразу в окно, но почему-то передумала. Не знаю, почему. Слабая, наверное. Нерешительная. Надеялась, может быть, на что-то.Домой совсем не хотелось. Решила по парку пройтись, как раз рядом. Шла и думала – и почему я? Мысли перебивались, отвлекалась на падающие листья, на шарканье дворника метлой, на где-то смеющихся детей… и опять думала – почему со мной? Присела на лавку, закурила. Никогда ведь не курила, от куда эта сигарета взялась? И спички. Как в тумане все. Память обрывками. Встала, пошла.Брела бесцельно, не разбирая дороги, пока не очнулась, вставляя ключ в дверь своей квартиры. Понимала, что смысла вроде и нет уже никакого. Кухня. Газ. Чайник. Кофе. Одна ложка кофе, одна сахара, как обычно. Хм... Смешно даже. Как будто схема какая-то. Что-нибудь поесть, не хочется, но надо. Села за стол, включила ноутбук – рабочий стол, заставка с красивым осенним видом. Прямо как за окном…За ногу кто-то тронул. Не обратила внимания, кошки нет у меня. Может, мошкара какая залетела через открытое окно? Опять кто-то тронул - провел от колена до щиколотки. Дернулась, почесала ногу рукой и дальше смотрю на рабочий стол – какие красивые краски, цвета, листья, солнце играет между деревьями… Опять щекотно! Да что же это такое? Наклонилась под стол, сама думаю – ну что за чушь? Проверять еще не хватало, как будто там кто есть! Ха-ха. Мысли в секунду уложились, а сама уже под стол смотрю – девочка сидит. Ноги свои руками обнимает, улыбается и ручкой мне машет. А сама вроде и не ребенок! Как будто карлица. Маленькая, горбатая, рот кривой, волосы жиденькие, с залысинами. А улыбается так искренне, во весь рот, а зубов там 4 штуки, торчат в разные стороны. Смешная, забавная, но жутковатая. А мне вроде бы и все равно, сидит и сидит, от куда взялась? Да без разницы. Мне уже вообще на все происходящее равнодушно.Спрашиваю:– А ты кто?– Настенька!– Ну, привет, Настенька, – говорю, – а я Надя. Иди, сядь на стул что ли, что под столом сидишь? Голодная? Давай накормлю?– Я голодная, буду! – отвечает.Села со мной рядом, налила ей супа, как раз сварила. Она так охотно ела, причмокивала, как будто всю жизнь ничего подобного не ела. Глажу ее по голове, а на ладонях волосы ее остаются, вылезают прямо разом, пучками. Перестала гладить, пока совсем лысая не стала, их, волос и так мало совсем. Спрашиваю:– А ты от куда здесь взялась?– А я из тебя, – говорит. – Я – ты!И на колени мне садится, за шею обнимает. И я чувствую – родная моя. Дочка моя. Наверное, та, что не родилась. Наверное, она и есть. И так легко стало, так уютно. А она все крепче и крепче обнимает. А я ее.И слышу – плачет. А я вместе с ней. Обнимает и плачет.Дернулась и в шею мне зубами вцепилась... Чувствую, больно так, щипет, кровь горячая хлещет из горла. По плечам течет… А я улыбаюсь. Глаза закрываются, силы уходят, а я улыбаюсь…Улыбаюсь, глажу ее по тощей ребристой спине и повторяю: "Дочка, дочка, дочка моя…"

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