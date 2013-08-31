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Творческие истории

Дочка моя

Мне поставили диагноз. Самый страшный для любой нормальной женщины. Да, да. У меня не может быть детей. В общем-то, я сама знаю, что послужило причиной. Выкидыш. Как банально. Мой любимый женат, жену не бросит, а я забеременела, думала – рожу. Для себя рожу. Что такого? Мне уже 35, детей нет, никогда даже замужем не была. А ребенок? Будет отрада для меня.

Любимый, узнав о беременности, просто избил меня. Знаете… Прямо на улице. Срок был около 4-х месяцев, а он лупасил меня ногами по животу, по голове. И никто, никто не защитил. Я чувствовала себя новорожденным щенком, беспородным, слепым, голым. Который никому не нужен. Я лежала, а он пинал. Я даже боли вроде не чувствовала, не помню ничего. Отпинал и ушел.
Вроде бы кто-то вызвал врачей, возможно, люди из дома рядом увидели, позвонили.
Там, в больнице, провалялась три недели, сообщили, что все, нет никакого ребенка. Да никогда и не будет. Думала – выйду от сюда да сразу в окно, но почему-то передумала. Не знаю, почему. Слабая, наверное. Нерешительная. Надеялась, может быть, на что-то.

Домой совсем не хотелось. Решила по парку пройтись, как раз рядом. Шла и думала – и почему я? Мысли перебивались, отвлекалась на падающие листья, на шарканье дворника метлой, на где-то смеющихся детей… и опять думала – почему со мной? Присела на лавку, закурила. Никогда ведь не курила, от куда эта сигарета взялась? И спички. Как в тумане все. Память обрывками. Встала, пошла.
Брела бесцельно, не разбирая дороги, пока не очнулась, вставляя ключ в дверь своей квартиры. Понимала, что смысла вроде и нет уже никакого. Кухня. Газ. Чайник. Кофе. Одна ложка кофе, одна сахара, как обычно. Хм... Смешно даже. Как будто схема какая-то. Что-нибудь поесть, не хочется, но надо. Села за стол, включила ноутбук – рабочий стол, заставка с красивым осенним видом. Прямо как за окном…

За ногу кто-то тронул. Не обратила внимания, кошки нет у меня. Может, мошкара какая залетела через открытое окно? Опять кто-то тронул - провел от колена до щиколотки. Дернулась, почесала ногу рукой и дальше смотрю на рабочий стол – какие красивые краски, цвета, листья, солнце играет между деревьями… Опять щекотно! Да что же это такое? Наклонилась под стол, сама думаю – ну что за чушь? Проверять еще не хватало, как будто там кто есть! Ха-ха. Мысли в секунду уложились, а сама уже под стол смотрю – девочка сидит. Ноги свои руками обнимает, улыбается и ручкой мне машет. А сама вроде и не ребенок! Как будто карлица. Маленькая, горбатая, рот кривой, волосы жиденькие, с залысинами. А улыбается так искренне, во весь рот, а зубов там 4 штуки, торчат в разные стороны. Смешная, забавная, но жутковатая. А мне вроде бы и все равно, сидит и сидит, от куда взялась? Да без разницы. Мне уже вообще на все происходящее равнодушно.
Спрашиваю:
– А ты кто?
– Настенька!
– Ну, привет, Настенька, – говорю, – а я Надя. Иди, сядь на стул что ли, что под столом сидишь? Голодная? Давай накормлю?
– Я голодная, буду! – отвечает.
Села со мной рядом, налила ей супа, как раз сварила. Она так охотно ела, причмокивала, как будто всю жизнь ничего подобного не ела. Глажу ее по голове, а на ладонях волосы ее остаются, вылезают прямо разом, пучками. Перестала гладить, пока совсем лысая не стала, их, волос и так мало совсем. Спрашиваю:
– А ты от куда здесь взялась?
– А я из тебя, – говорит. – Я – ты!
И на колени мне садится, за шею обнимает. И я чувствую – родная моя. Дочка моя. Наверное, та, что не родилась. Наверное, она и есть. И так легко стало, так уютно. А она все крепче и крепче обнимает. А я ее.

И слышу – плачет. А я вместе с ней. Обнимает и плачет.
Дернулась и в шею мне зубами вцепилась... Чувствую, больно так, щипет, кровь горячая хлещет из горла. По плечам течет… А я улыбаюсь. Глаза закрываются, силы уходят, а я улыбаюсь…
Улыбаюсь, глажу ее по тощей ребристой спине и повторяю: "Дочка, дочка, дочка моя…"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:14
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 19:13 by ForrestDogПросмотров: 49Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Дочка выкидыш беременность больница девочка карлица авторская история

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Комментарии

#1 написал: SHINJIRO
Сегодня, 19:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 198
Бред конечно.
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#2 написал: Lynx
Сегодня, 19:46
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1540|0)
Публикаций: 138
Комментариев: 1 066
А мне нравится. Грамотно, чётко и по существу, в конце неожиданно. Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#3 написал: Ацкий Ангил
Сегодня, 20:40
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 28
история прям до слёз.

и, между прочим.. довольно неоднозначная.

можно, к примеру, предположить, что не было никакого выкидыша и главная героиня родила после таких садистских испытаний дочку. почему именно такую, думаю понятно. но поскольку была не в себе (к примеру, откуда вдруг взялись сигарета со спичками?), то и не помнила, что придя домой, обнаружит у себя собственного ребенка, о котором не помнит.

но история вызывает не только дрожь и сочувствие к героине, но и страх.
к примеру, описание этого "ребенка". с волосами вообще просто жара. брр!

короче, плюсую. спасибо автору. продолжай в том же духе.
Зарегистрирован: 7.01.2016
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