Радость материнства

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:23

Причина: Стилистика автора сохранена

Каролина Картер Просмотров: 43 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:48 by

Жила в нашей деревне одна женщина, звали её Валентина. Она была молодая, красивая, умная, все её любили да ласковым словом примечали.Замуж Валя вышла удачно, муж хоть и не богатый был, но любил её сильно, души не чаял. Всё для любимой делал, буквально на руках носил. И всё бы у них было замечательно, если бы не одна беда. Никак не могли деток завести. Валя детишек очень любила, с чужими детками играла, часто угощала их сладким. Днём весёлая и приветливая, а по ночам рыдает и плачет, муж на неё смотрит, сердце рвёт.Ходили они и по докторам разным, и по бабкам, в долги влезли. Лечили Валю, а эффекта нет. Ничего не выходит, а время идёт, часики тикают. Совсем отчаялась бедная женщина, но тут-то люди и донесли до неё слух, что через деревню бабка одна живёт, она всем помогает. Только не часто люди к ней ходят, потому что живёт она на самом краю деревни. Слухи о ней плохие, мол, ведьма она и с нечистой силой знается. Деньги за работу она не берёт, только продукты и одежду. Делать нечего, собрала Валя продуктов, платье взяла, платок пуховый - ведьме за работу платить. Мужу ничего не сказала, а когда он на покосе был, поехала в то село, куда люди указали.Дом ведьмы оказался очень старым. Того и гляди, упадёт. Хозяйка дома встретила её на пороге, и она выглядела, как обычная и милая старушка, только взгляд был колючий, словно злой и холодный.- Чего встала? Проходи, давно тебя жду, - сказала бабка и пошаркала внутрь дома. Валентина очень удивилась и даже испугалась, почему ведьма ждёт её? Откуда знает о приходе?- Я всё знаю, входи уже! - раздалось из глубины дома, словно старуха могла читать её мысли. Валя вошла и затворила за собой дверь.- Деток значит хотите, а вы их заслужили?! - сказала старуха, обходя кругом испуганную женщину.Валентина боялась рта открыть, стояла молча и слушала, широко распахнув глаза.- Да разве мы что-то сделали? - наконец спросила она.- Не знаешь, стало быть! Всё мать твоя виновата! Возомнила из себя бога, думала, что может решать за других, - ведьма плюнула на пол и сжала кулаки.Тут Валентина упала на колени, на глаза её навернулись слёзы.- Сжалься надо мною, добрая женщина! Ничего не пожалею для тебя, только помоги! - взмолилась она, заламывая руки.- Прямо ничего? - старуха хитро сощурилась и так посмотрела на Валю, что душа её убежала в пятки.- Ничего, - совсем тихо повторила отчаявшаяся Валя.- Хорошо, я тебе помогу, только недёшево тебе это обойдётся, ой, не дёшево. Уверена, что тебе надо это?Женщина с готовностью кивнула головой. Бабка радостно потерла руки и схватила Валю за запястье.- Вот и славно! Пойдём, девка, научу, что делать надо, - ведьма усадила Валю за стол и стала увещевать. - Ночью пойдёшь на кладбище, найдёшь там самую старую могилу. На этой могиле зарежь курицу, кровь выпусти и прочитай заговор. Дома курицу эту зажарь и съешь сама, кости закопай в саду.Она написала заговор на бумажке и протянула Вале. Женщина приняла дрожащими руками бумагу и уже собиралась отдать старухе продукты и одежду, но та жестом остановила её.- После родов заплатишь, иди, - сказала она. Валентина поблагодарила старуху и ушла.Страшно было ей идти ночью на кладбище, но очень уж хотела Валя ребёночка. Точно, как ведьма сказала, так и сделала. Нашла самую старую могилу, на которой уже толком ничего не осталось, даже надпись с надгробия пропала. Как только она зарезала птицу, сразу раздался вой, поднялся сильный ветер, стала читать Валя заговор. Прочла и пошла домой, курицу зажарила и съела, а косточки закопала в саду.Скоро узнала Валя радостную весть - будет им с мужем малыш. Всю беременность проходила она хорошо, только неспокойно было Вале, почему не взяла ведьма платы? Что возьмёт она после родов?Срок подошел, родила Валентина здоровую девочку и сразу после родов неладное примечать стала. То прядь седых волос увидит на голове, то морщинка появится. С каждым днём старела она всё сильнее. Испугалась Валя и поехала к старухе, подошла она к дому и увидела женщину молодую и красивую, а та улыбалась ей. Тут она сразу и поняла, что заплатила за дочку своей молодостью, отдала её ведьме с помощью черного ритуала, а сама её старость взяла взамен. Вот такую оплату взяла ведьма за радость материнства.К слову сказать, мать Валентины была акушеркой и часто делала аборты молоденьким девушкам, а Валентина должна была за её грехи кару нести, да не захотела и к ведьме пошла.Померла Валя через год. От остановки сердца.

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