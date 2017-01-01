Ошибка природы. Часть вторая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:39

Причина: Стилистика автора сохранена

Amanita1986 Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:38 by

Степанов давно искал этого ребенка. Чувство злости и потери желанной цели заставляло его буквально идти по головам. Он поднял целую армию частных детективов, которые в кратчайшие сроки нашли девушку, что родила жуткого младенца.Данила Степанов пришел к ней лично. Звали девушку Кира, было ей немногим более восемнадцати лет. Говорил с ней Степанов недолго. Потом размашисто влепил пощечину, отчего девчонка шлепнулась на пол. Он ушёл, даже не обернувшись. После испуганного рассказа девушки Степанов напал на его след.Поиски младенца вконец вымотали Данилу. Столько столетий его клан следил за несколькими семьями по всему миру. Ведь только в одной из них должно было родиться драгоценное дитя.И вот молодой пацан, представитель одной из "подшефных" семей, на чертовой вечеринке отымел мелкую потаскушку. И надо ж было именно им зачать мальчишку!Рождение ребенка почувствовал весь клан. Нет, звезды с неба падать не начали, а океаны не вспенились. Ничего особого вообще не произошло. Просто те, кто ждал и искал поняли, что их изнуряющая миссия подошла к концу.И вот, почти за тысячу километров от злосчастного дома малютки, в шикарном загородном коттедже Степанова и его названного сына ждали около пятидесяти человек. Они не разговаривали, ничего не ели и не пили. Подобно причудливым статуям, они замерли на долгие часы у окон, на диванах и в креслах без движения. Шум подъехавшей машины вывел их из оцепенения.Безмолвной толпой они вышли на террасу коттеджа, и сотня глаз была прикована к Степанову, который вынес спящего ребенка из машины. Мальчик резко проснулся, и мужчина опустил его на землю. Толпа встречающих синхронно выдохнула. Ребенок серьезным взглядом окинул взрослых. Зрачки в желтых глазах расширились от увиденного. Все люди перед ним были очень красивы. Мужчины и женщины выглядели очень похоже: высокого роста, статные, подтянутые.Но увидел мальчик и другое, стоило ему моргнуть. Вон, у одной из женщин глаза черного цвета и без зрачков. У другой неестественно длинная шея. А у той, что стояла ближе всех, на руках было очень много пальцев и они шевелились, словно связка червей.Мужчины выглядели не лучше: кто-то нервно подергивал тонким крысиным хвостом, кто-то настороженно поводил громадными острыми ушами. Один нервно постукивал копытом, вторая нога была в ботинке.Ребенок затравленно повернулся к Степанову, ведь пусть и недолго, но уже был с ним знаком. И вскрикнул. За спиной Данилы поднялись громадные крылья нетопыря.Мужчина засмеялся и взял мальчика на руки, успокаивающе провел по щеке ребенка рукой без малейшей брезгливости и сказал:- Ничего не бойся, малыш. Это твоя семья, ты теперь дома. Мы так долго тебя ждали!Продолжение следует.

Ключевые слова: Нетопырь черти ребенок гости толпа авторская история

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