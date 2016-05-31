Максим Сухов - Один дома на Новый год

Maxim001 Просмотров: 450 Комментарии: 7 +4 Вчера, 18:10 by

Это было достаточно давно, в ту предновогоднюю ночь, когда родители уехали по работе и должны были вот-вот вернуться.Знаете ли вы, что означает "настоящий страх"? А я вот знаю, но не знал до того момента, пока со мной не произошло то, чего я вовсе не ожидал.Время было позднее, 10 часов вечера. Вместо того, чтобы мирно пойти спать, я пошёл смотреть телевизор. Включив его и удобно сев на диван, я включил свой любимый канал, по которому шёл комедийный сериал. "Что ещё может быть лучше комедийных сериалов?" - думал я тогда.Сериал шёл за сериалом, и я не смог принять на себя столько информации, поэтому начал засыпать. Но сон мой потревожил звонок в прихожую дверь. Было очень поздно, но я всё равно думал, что это мои родители наконец-то вернулись."Хотя стоп! Я помню, что родителям я давал ключ, прямо из рук в руки, так что они так настойчиво звонят? Неужели они знают, что я не сплю? Да что, они сквозь стены, что ли, видят?" - мелькали подобные мысли у меня в голове. И действительно, очень странная ситуация. Может, это тётя Тоня, наша консьержка?Собравшись с мыслями, я направился к двери. Я вплотную подошёл к двери и посмотрел в глазок. Никого. "Что за чепуха? Может, в телевизоре был звон?" - подумал я и, успокоившись, отправился в гостиную, где по-прежнему шёл сериал. Я уселся на диван и продолжил просмотр комедии."Дзынь-дзынь!" - раздался звонок в дверь. "Опять заснул" - проснувшись, опомнился я. Я посмотрел на часы - 2 часа ночи. Я вспомнил, что мои родители в командировке и должны были вернуться этой ночью. "Дзынь-дзынь!" - опять раздался звон в прихожей. Я сначала обрадовался, подумав, что родители приехали, потом вспомнил про то, что у них есть ключи, после этой мысли перепугался. Сердце, казалось, сейчас вылетит из грудной клетки. Я не хотел никуда идти, просто поджал под себя колени и закрыл глаза. Ну вы сами подумайте: какой нормальный человек будет в 2 часа ночи звонить в дверь? Наша консьержка? Что ей нужно? Она знает, что мои родители уехали и считает, что я сплю. Соседи? А они что забыли?Но всё же я успокаивал себя мыслями о том, что в любой момент я могу вызвать полицию, поэтому двинулся к двери. Вот я уже у ней и смотрю в глазок - никого. "Что за чертовщина?" - уже начал паниковать я. "Дзынь-дзынь!" - раздался звон в дверь, и я быстро посмотрел в глазок - ни души. Казалось, что я вот-вот умру от инфаркта: руки тряслись, в голове было много разных мыслей о том, что сейчас происходит. Я не знал, что делать, но вспомнил про полицию. Я побежал со всех ног в комнату, и вырубилось электричество. Мурашки по коже, меня трясло, сердце билось, как у бешеного, только в 10 раз сильнее, давление подскачило - всё это я почувствовал в тот миг. Я упал в обморок.- Ай, голова! - сказал я вслух.Очнувшись, я на минуту забыл, что произошло до того, как я упал в обморок. Я посмотрел в окно, было темно, и эта темнота вдруг припомнила мне, что произошло до того, как я вырубился. Стало тяжело дышать, но что-то мешало мне сосредоточиться; в отражении окна я увидел светящуюся гирлянду позади меня. Неужели! "Свет вернулся!" - радовался я про себя, как годовалый ребёнок, но мысли о звонке не давали мне покоя. Я 10 минут сидел, ожидая снова услышать его, но ничего. Ожидая звонка следующие 10 минут, я заснул.- Макс, ты чего, эй? Почему ты спишь в гостиной, а не в своей комнате? Ты что, опять телевизор смотрел? Но мы же говорили с тобой уже об этом! Никакого телевизора на ночь!- Что? - тихо ответил я.- Я как будто со стеной разговариваю!Дальше я не слушал, что он мне говорил, ведь я был очень счастлив видеть снова солнце за окном, а особенно своих родных!С тех пор я не хотел оставаться один дома: тот страшный и непонятный случай мне припоминался. Этот случай мне запомнится надолго.

Ключевые слова: Звонок дверь родители авторская история

Другие, подобные истории: