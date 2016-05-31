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Истории из жизни

Максим Сухов - Один дома на Новый год

Это было достаточно давно, в ту предновогоднюю ночь, когда родители уехали по работе и должны были вот-вот вернуться.

Знаете ли вы, что означает "настоящий страх"? А я вот знаю, но не знал до того момента, пока со мной не произошло то, чего я вовсе не ожидал.

Время было позднее, 10 часов вечера. Вместо того, чтобы мирно пойти спать, я пошёл смотреть телевизор. Включив его и удобно сев на диван, я включил свой любимый канал, по которому шёл комедийный сериал. "Что ещё может быть лучше комедийных сериалов?" - думал я тогда.

Сериал шёл за сериалом, и я не смог принять на себя столько информации, поэтому начал засыпать. Но сон мой потревожил звонок в прихожую дверь. Было очень поздно, но я всё равно думал, что это мои родители наконец-то вернулись.

"Хотя стоп! Я помню, что родителям я давал ключ, прямо из рук в руки, так что они так настойчиво звонят? Неужели они знают, что я не сплю? Да что, они сквозь стены, что ли, видят?" - мелькали подобные мысли у меня в голове. И действительно, очень странная ситуация. Может, это тётя Тоня, наша консьержка?

Собравшись с мыслями, я направился к двери. Я вплотную подошёл к двери и посмотрел в глазок. Никого. "Что за чепуха? Может, в телевизоре был звон?" - подумал я и, успокоившись, отправился в гостиную, где по-прежнему шёл сериал. Я уселся на диван и продолжил просмотр комедии.

"Дзынь-дзынь!" - раздался звонок в дверь. "Опять заснул" - проснувшись, опомнился я. Я посмотрел на часы - 2 часа ночи. Я вспомнил, что мои родители в командировке и должны были вернуться этой ночью. "Дзынь-дзынь!" - опять раздался звон в прихожей. Я сначала обрадовался, подумав, что родители приехали, потом вспомнил про то, что у них есть ключи, после этой мысли перепугался. Сердце, казалось, сейчас вылетит из грудной клетки. Я не хотел никуда идти, просто поджал под себя колени и закрыл глаза. Ну вы сами подумайте: какой нормальный человек будет в 2 часа ночи звонить в дверь? Наша консьержка? Что ей нужно? Она знает, что мои родители уехали и считает, что я сплю. Соседи? А они что забыли?

Но всё же я успокаивал себя мыслями о том, что в любой момент я могу вызвать полицию, поэтому двинулся к двери. Вот я уже у ней и смотрю в глазок - никого. "Что за чертовщина?" - уже начал паниковать я. "Дзынь-дзынь!" - раздался звон в дверь, и я быстро посмотрел в глазок - ни души. Казалось, что я вот-вот умру от инфаркта: руки тряслись, в голове было много разных мыслей о том, что сейчас происходит. Я не знал, что делать, но вспомнил про полицию. Я побежал со всех ног в комнату, и вырубилось электричество. Мурашки по коже, меня трясло, сердце билось, как у бешеного, только в 10 раз сильнее, давление подскачило - всё это я почувствовал в тот миг. Я упал в обморок.

- Ай, голова! - сказал я вслух.

Очнувшись, я на минуту забыл, что произошло до того, как я упал в обморок. Я посмотрел в окно, было темно, и эта темнота вдруг припомнила мне, что произошло до того, как я вырубился. Стало тяжело дышать, но что-то мешало мне сосредоточиться; в отражении окна я увидел светящуюся гирлянду позади меня. Неужели! "Свет вернулся!" - радовался я про себя, как годовалый ребёнок, но мысли о звонке не давали мне покоя. Я 10 минут сидел, ожидая снова услышать его, но ничего. Ожидая звонка следующие 10 минут, я заснул.

- Макс, ты чего, эй? Почему ты спишь в гостиной, а не в своей комнате? Ты что, опять телевизор смотрел? Но мы же говорили с тобой уже об этом! Никакого телевизора на ночь!

- Что? - тихо ответил я.

- Я как будто со стеной разговариваю!

Дальше я не слушал, что он мне говорил, ведь я был очень счастлив видеть снова солнце за окном, а особенно своих родных!

С тех пор я не хотел оставаться один дома: тот страшный и непонятный случай мне припоминался. Этот случай мне запомнится надолго.
Вчера, 18:10 by Maxim001Просмотров: 450Комментарии: 7
+4

Ключевые слова: Звонок дверь родители авторская история

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Комментарии

#1 написал: lisa-sp1982
Вчера, 21:10
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 58
А по мне, это не мистическая история. Таких шутников много. Меня бы в 11лет одну дома и без звонков от страха колотило...
Зарегистрирован: 31.05.2016
#2 написал: Zelenka
Вчера, 21:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Хех... Так обычно и бывает :)
Зарегистрирован: 1.01.2017
#3 написал: Эвиллс
Вчера, 21:53
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1294|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 2 457
Или это было замыкание проводки в звонке или звонило дикое, но симпатичное приведение. crazy
Зарегистрирован: 27.04.2016
         
#4 написал: Ernesta
Вчера, 22:15
+3
Группа: Авторы
Репутация: (1057|-2)
Публикаций: 70
Комментариев: 706
Автор, вам всего 15 лет и в каждом рассказе говорится о том, что вы это происшествие запомнили надолго. На 4 года? Это не долго, вот если с таким же ужасом и через 40 лет свои страхи вспомните, тогда да.
Всё-таки какие дети нервные пошли: чуть в дверь позвонили, свет погас - сразу в обморок. Я всегда себя трусихой считала, а теперь прямо гордость распирает, какая я смелая. В моём детстве случались вещи намного страшнее, но в обморок не падала.
Автор, а если бы вы ещё и увидели странное существо рядом с собой, вы бы уже из обморочного состояния не вышли наверное.
Если это всё правда здесь, то либо шутники какие были, зная вашу способность быстро пугаться, зло пошутили. Либо сущь какая к вам присосалась, страх - это такой мощный выброс энергии, что накушалась эта сущь вдоволь. Проще говоря - она вас жрёт.
Ну, а какой вариант вам милее - выбирайте сами.
Ничего не ставлю.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#5 написал: Lynx
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#7 написал: Okotaen
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Я вы в свои 31 испугался бы, а уж в 11... Могу предположить, что ничего сверестественного тут нету, и звонили грабители, которые знали, что мальчик один. Свет они тоже могли выключить, если щиток находится в подъезде.
За историю, само собой, плюс.
Зарегистрирован: 18.01.2010
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