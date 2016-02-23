Оля

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:09

Fahrengeit Просмотров: 179 Комментарии: 4 +2 Вчера, 22:54 by

С Олей мы познакомились несколько месяцев назад, и с тех пор между нами завязалась очень крепкая дружба. Постоянно помогаем друг другу, ни дня не проходит без общения до пяти, а то и шести утра. Но однажды я начал замечать, что она очень часто теряет сознание, в том числе и во время занятий в университете. Мы ездили с ней в больницу, но там ничего определенного сказать так и не смогли, лишь выписав несколько лекарств, которые оказались практически бесполезны. Сейчас же вроде все более-менее устаканилось.Но не так давно начались странности. Сложно сказать, в чем их причина, могу только привести факты. Однажды, сидя в курилке, я ощутил необъяснимый приступ страха. Меня просто начало трясти, а руки едва не онемели. И вот тогда я впервые понял, что с этой девушкой не все так просто. Понимаете, я не мог оторвать взгляд от тёмного пространства напротив кухонной двери. Я ничего там не видел, но было ощущение чего-то неправильного, будто кто-то смотрит на меня. Я начал задыхаться, и тогда Оля сделала движение руками, будто что-то отгоняя. Через миг я начал сильно кашлять и ощутил привкус крови во рту, но о последнем не сказал ей.Потом она рассказывала, что за секунду до того, как я запаниковал, она увидела некую тёмную фигуру с вывернутым коленом, как раз там, куда я и смотрел, будучи не в состоянии оторваться. Это был первый случай.Второй же произошел буквально позавчера. Очередной раз сидим мы с ней в курилке. И меня тупо начинает как будто выкручивать. Знаете, типа как берет за конечность и выворачивает в другую сторону. Оля внезапно берёт меня за руку, прижимает меня к себе, а вторую руку кладет мне на грудь. И я отчетливо чувствую, как она из меня будто что-то вырывает. Спустя пару мгновений меня тупо стошнило (хорошо, хоть не на пол). После этого я еще несколько минут просто сидел, прижавшись к ней, и у меня слезы по лицу текли. Я так и не могу понять, что вообще происходит. Оля мне говорила, что есть в ней задатки медиума или что-то типа того. И она может отдавать часть своей энергии другому человеку. Это может объяснить её обмороки.И еще, небольшое дополнение. В последнее время я снова начал видеть старуху у костра с переливающимися глазами. Во снах, правда, и на несколько секунд, но всё же. Оля мне сказала, чтобы я ни в коем случае не пытался с этой старухой поговорить, но мне отчего-то кажется, что это – единственный вариант.Запутанно получилось, знаю. Даже слишком сумбурно. Но я не могу иначе описать все это.

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