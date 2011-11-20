Бабушкин дом - что в нём?

Новость отредактировал Lycanthrope - 20-12-2016, 03:54

Ласковая_Смерть Просмотров: 2 664 Комментарии: 11 +19 20-12-2016, 03:54 by

Ну что ж, крах моей последней истории меня несколько удивил. Пишешь полно и развернуто - читаешь "а зачем вы это нам тут распинаетесь?", пишешь коротко и, по сути "недопоняли, надо бы дописать, да объяснить". Поэтому данную историю и события я постараюсь описать максимально подробно и со всеми точностями.Моя бабушка проживала в деревне центрального черноземного района, а моя семья жила на юге России. Но к моему окончанию школы было принято решение о поступление в ВУЗ как раз таки и в город центрального черноземного района, так как там и родственники и недалеко бабушка.Сказано - сделано. Поступила, обосновалась в общежитии от университета и два раза в неделю ездила к своей бабушке в село, которое находилось за пятьдесят километров от города. К слову сказать, до поступления в ВУЗ, каждое лето, хоть на недельку мы старались приезжать к бабушке, но тогда нас было много, и никаких странностей не было, либо же их никто и не замечал.У бабушки был не особо большой дом, сени, кухня, а затем шли спальни. Я же всегда спала в самой дальней спальне, а бабушка в кухне на диване. Началось все с того, что засыпая, я слышала шаги и скрип пола от кухни по коридору и прям до моей спальни, но по началу значения не придавала, мало ли, вдруг бабушка и проверяет, сплю я или же еще нет. Наверно, ни для кого не секрет, что в основном сельские жители спать ложиться рано, впрочем, и бабушка исключением не была. Ну, а я то телевизор посмотрю, то в телефон поиграю, то книгу почитаю. И вот в одну из таких ночей, когда бабушка крепко спала, а я дочитал книгу, тоже приготовилась ко сну, снова раздались скрипы полов в мою сторону. Я, признаться честно, ожидала в проеме двери увидеть бабушку, но там не было ровным счетом никого и ничего. Кажется, тогда впервые меня одолела паника, скрип есть, ощущение того, что кто-то явно идет есть, а в итоге - никого.А потом и вовсе я стала бояться оставаться дома одна, на меня накатывал дикий ужас, и было такое впечатление, что в доме я ну никак не одна. Есть еще кто-то и этот кто-то на меня смотрит. Поделившись своими страхами с бабушкой, я услышала «бояться надо живых, а не мертвых» и более мы этой темы не касались.Но все мы не вечны и старость берет свое. В 2009 году в феврале месяце бабушки не стало.На день третий после похорон, когда в доме остались только я, мама и папа, мы с отцом сидели в сенях и разговаривали. Папа курил, а я просто сидела за компанию. Дверь из сеней расположена прямо напротив калитки. Свет из дома до калитки не доходил, но разглядеть сам забор вполне возможно.Так вот, сидим мы с папой и болтаем, вспоминаем о бабушке и тут раздается неимоверный хлопок калитки. Объясню, забор из металлопрофиля, как и сама калитка, то есть звук соответствующий. Мы с папой, замолчав на полуслове, переглянулись и первая здравая мысль пришедшая на ум, а кто же это так поздно пришел. Но калитка закрыта на засов, следовательно, прийти никто не мог. Отец еще уточнил у меня, а точно ли я калитку закрыла, быть может, кто-то из местной ребятни шутят. Но калитку я закрывала точно, и, подойдя к ней же, полностью убедилась в этом. Напомню, февраль месяц, в это время года у нас снег идет и тогда он шел каждый день. Но калитка была закрыта на засов, а следов на снегу, кроме моих собственных и вовсе не было.Уже позже всего случившегося нами было принято только одно объяснение, что скорее всего это и сама бабушка была. Как говорится, ушла.Уже позже я узнаю, что и моя родная сестра, которая училась в том же ВУЗе и ездила к бабушке в гости испытывала те же ощущения, что и я. А затем и мама признается в этом.Спустя два года после смерти бабушки, мои родители приняли решение о переезде на родину к маме, и когда задуманное осуществили, мама дико боялась находиться в доме одна. Страх не был вызван ничем, кроме какого-то внутреннего чувства. Но после ремонта дома и его перепланировки страх ушел изо всех. По сей день мои родители проживают в том самом доме и я, и сестра приезжаем к ним. Но больше ничего такого не повторялось и не происходило.Что же это было, и что за массовый страх вызывал этот дом - мне не известно. Ведь мама в нем росла, жила до шестнадцати лет и ничего подобного не испытывала. Да и на массовый глюк тоже не тянет. Ведь никто до этого ни с кем своими страхами ее делился.

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