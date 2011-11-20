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Истории из жизни

Бабушкин дом - что в нём?

Ну что ж, крах моей последней истории меня несколько удивил. Пишешь полно и развернуто - читаешь "а зачем вы это нам тут распинаетесь?", пишешь коротко и, по сути "недопоняли, надо бы дописать, да объяснить". Поэтому данную историю и события я постараюсь описать максимально подробно и со всеми точностями.
Моя бабушка проживала в деревне центрального черноземного района, а моя семья жила на юге России. Но к моему окончанию школы было принято решение о поступление в ВУЗ как раз таки и в город центрального черноземного района, так как там и родственники и недалеко бабушка.
Сказано - сделано. Поступила, обосновалась в общежитии от университета и два раза в неделю ездила к своей бабушке в село, которое находилось за пятьдесят километров от города. К слову сказать, до поступления в ВУЗ, каждое лето, хоть на недельку мы старались приезжать к бабушке, но тогда нас было много, и никаких странностей не было, либо же их никто и не замечал.
У бабушки был не особо большой дом, сени, кухня, а затем шли спальни. Я же всегда спала в самой дальней спальне, а бабушка в кухне на диване. Началось все с того, что засыпая, я слышала шаги и скрип пола от кухни по коридору и прям до моей спальни, но по началу значения не придавала, мало ли, вдруг бабушка и проверяет, сплю я или же еще нет. Наверно, ни для кого не секрет, что в основном сельские жители спать ложиться рано, впрочем, и бабушка исключением не была. Ну, а я то телевизор посмотрю, то в телефон поиграю, то книгу почитаю. И вот в одну из таких ночей, когда бабушка крепко спала, а я дочитал книгу, тоже приготовилась ко сну, снова раздались скрипы полов в мою сторону. Я, признаться честно, ожидала в проеме двери увидеть бабушку, но там не было ровным счетом никого и ничего. Кажется, тогда впервые меня одолела паника, скрип есть, ощущение того, что кто-то явно идет есть, а в итоге - никого.
А потом и вовсе я стала бояться оставаться дома одна, на меня накатывал дикий ужас, и было такое впечатление, что в доме я ну никак не одна. Есть еще кто-то и этот кто-то на меня смотрит. Поделившись своими страхами с бабушкой, я услышала «бояться надо живых, а не мертвых» и более мы этой темы не касались.
Но все мы не вечны и старость берет свое. В 2009 году в феврале месяце бабушки не стало.
На день третий после похорон, когда в доме остались только я, мама и папа, мы с отцом сидели в сенях и разговаривали. Папа курил, а я просто сидела за компанию. Дверь из сеней расположена прямо напротив калитки. Свет из дома до калитки не доходил, но разглядеть сам забор вполне возможно.
Так вот, сидим мы с папой и болтаем, вспоминаем о бабушке и тут раздается неимоверный хлопок калитки. Объясню, забор из металлопрофиля, как и сама калитка, то есть звук соответствующий. Мы с папой, замолчав на полуслове, переглянулись и первая здравая мысль пришедшая на ум, а кто же это так поздно пришел. Но калитка закрыта на засов, следовательно, прийти никто не мог. Отец еще уточнил у меня, а точно ли я калитку закрыла, быть может, кто-то из местной ребятни шутят. Но калитку я закрывала точно, и, подойдя к ней же, полностью убедилась в этом. Напомню, февраль месяц, в это время года у нас снег идет и тогда он шел каждый день. Но калитка была закрыта на засов, а следов на снегу, кроме моих собственных и вовсе не было.
Уже позже всего случившегося нами было принято только одно объяснение, что скорее всего это и сама бабушка была. Как говорится, ушла.
Уже позже я узнаю, что и моя родная сестра, которая училась в том же ВУЗе и ездила к бабушке в гости испытывала те же ощущения, что и я. А затем и мама признается в этом.
Спустя два года после смерти бабушки, мои родители приняли решение о переезде на родину к маме, и когда задуманное осуществили, мама дико боялась находиться в доме одна. Страх не был вызван ничем, кроме какого-то внутреннего чувства. Но после ремонта дома и его перепланировки страх ушел изо всех. По сей день мои родители проживают в том самом доме и я, и сестра приезжаем к ним. Но больше ничего такого не повторялось и не происходило.
Что же это было, и что за массовый страх вызывал этот дом - мне не известно. Ведь мама в нем росла, жила до шестнадцати лет и ничего подобного не испытывала. Да и на массовый глюк тоже не тянет. Ведь никто до этого ни с кем своими страхами ее делился.

Новость отредактировал Lycanthrope - 20-12-2016, 03:54
20-12-2016, 03:54 by Ласковая_СмертьПросмотров: 2 664Комментарии: 11
+19

Ключевые слова: Дом родители бабушка случай странности авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
20 декабря 2016 07:15
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (2115|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 8 859
позже всего случившегося нами было принято только одно объяснение, что скорее всего это и сама бабушка была. Как говорится, ушла.

На третий день? Что-то рано. Да и как она калитку закрыла с обратной стороны. Так что вряд ли это бабушка. Мало ли, что может в деревне схожий звук издать?
А в домах - да. Бывает такое, что вроде и бояться совершенно нечего, а атмосфера гнетущая, так и хочется уйти поскорее. Бывает, что даже ремонт не меняет ничего.
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#2 написал: Скептик 2012
20 декабря 2016 08:50
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 18
полы скрипят во многих домах, особенно деревянные, этому есть логическое объяснение - деформация дерева. а в калитку что-то кинуть могли, или порывам ветра, например , какую-нибудь деревяшку швырнуло о калитку. А у страха глаза велики)))
Зарегистрирован: 11.10.2016
#3 написал: Fantom2015
20 декабря 2016 09:43
+5
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 189
Зима, деревня, вечер - при таких условиях все звуки воспринимаются острее, громче, резче, поэтому возможно, хлопнуло где-то у соседей напротив, а показалось, что рядом.
Ну а гнетущая атмосфера и чье-то присутствие - может, и вправду кто-то или что-то забрело, так сказать, на огонек. А сама бабушка ничего не ощущала?
Описание дома зацепило - почти всплакнула, в моем родном доме такая же планировка и бабушка тоже спит на кухне на диванчике (там теплее), но бываю там только пару раз в год - судьба забросила меня за тридевять земель от родных краев и я по ним очень тоскую recourse . Плюс от меня
Зарегистрирован: 27.10.2015
#4 написал: Ласковая_Смерть
20 декабря 2016 10:25
+4
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 33
Цитата: Winnie-the-Pooh
позже всего случившегося нами было принято только одно объяснение, что скорее всего это и сама бабушка была. Как говорится, ушла.

На третий день? Что-то рано. Да и как она калитку закрыла с обратной стороны. Так что вряд ли это бабушка. Мало ли, что может в деревне схожий звук издать?
А в домах - да. Бывает такое, что вроде и бояться совершенно нечего, а атмосфера гнетущая, так и хочется уйти поскорее. Бывает, что даже ремонт не меняет ничего.



Ну тут немного не соглашусь. В том, что это хлопнула калитка, сомнений не было никаких. Но она не открывалась и не закрывалась. То есть звук открывания и закрывания был, но сама калитка была не тронута.
Зарегистрирован: 4.11.2016
#5 написал: Ласковая_Смерть
20 декабря 2016 10:39
+5
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 33
Цитата: Fantom2015
Зима, деревня, вечер - при таких условиях все звуки воспринимаются острее, громче, резче, поэтому возможно, хлопнуло где-то у соседей напротив, а показалось, что рядом.
Ну а гнетущая атмосфера и чье-то присутствие - может, и вправду кто-то или что-то забрело, так сказать, на огонек. А сама бабушка ничего не ощущала?
Описание дома зацепило - почти всплакнула, в моем родном доме такая же планировка и бабушка тоже спит на кухне на диванчике (там теплее), но бываю там только пару раз в год - судьба забросила меня за тридевять земель от родных краев и я по ним очень тоскую recourse . Плюс от меня


Бабушка не только ощущала, она и видела и слышала. То ли за долгие годы привыкла и не обращала внимания на это, то ли списывали это на что -то другое. Но говорила об этом не охотно, возможно просто не хотела пугать
Зарегистрирован: 4.11.2016
#6 написал: акжана
20 декабря 2016 12:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (393|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 348
Скрипеть полами мог и домовой.
Насчет необъяснимый страха у людей, можно предположить, что возникает он не на пустом месте, значит на то были причины. Может быть после смерти бабушки дом какое-то время стоял без хозяев, а в таком жилье могут обосноваться сущности. После заселения людьми постепенно все приходит в норму. Энергетика здоровых людей тоже сильная, намного сильнее чем у всякой нечисти
Когда-то родители мне купили дом, который около полугода стоял пустой и там после нашего переезда поначалу тоже были сюрпризы, потом само по себе все прошло.
Из жизни. Плюс.
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#7 написал: ана аю
20 декабря 2016 13:44
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (267|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 665
История понравилась. Деревянный дом, бабушка, сени, зима, снег ностальгию вызывают. А мне,кажется,что это невидимый бабушкин квартирант ушёл. Плюс!
Зарегистрирован: 20.06.2016
  
#8 написал: Sweden
20 декабря 2016 17:22
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 80
Цитата: ана аю
История понравилась. Деревянный дом, бабушка, сени, зима, снег ностальгию вызывают. А мне,кажется,что это невидимый бабушкин квартирант ушёл. Плюс!

Я тоже так думаю.
Зарегистрирован: 7.05.2014
#9 написал: Black Bagira
20 декабря 2016 19:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (235|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 461
Истории плюс. А может это дедушка бродил? Потому то бабушка и сказала: живых бояться надо, а не мёртвых...наверное знала об этом. Не сказала же она, что это домовой!
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#10 написал: Pmariam
Вчера, 12:28
-2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 338
Цитата: Скептик 2012
а в калитку что-то кинуть могли

Цитата: Fantom2015
хлопнуло где-то у соседей напротив

во-во. и я об этом

Цитата: Black Bagira
А может это дедушка бродил? Потому то бабушка и сказала: живых бояться надо, а не мёртвых...наверное знала об этом. Не сказала же она, что это домовой

прям с языка сняли. сама обратила внимание на эту фразу. хотя нельзя быть живой или мертвой сущностью
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#11 написал: Морелла
Вчера, 13:40
-1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 899
Простите, но что-то мало верится в мистику. Ночные посиделки и шумы - это частая практика, тем более в деревне, такие дела.
Зарегистрирован: 16.12.2010
  
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