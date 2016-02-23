Абсентовая фея

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:58

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 43 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 14:58 by

Вне времён, зелёною волной,Фея злая песни всё поёт...Про закат поэтов и восход.Про красоты радуги земной.Про великолепнейший экстаз,Тот, что в тайны тёмные ведёт!Да про то, что всех уж точно ждёт,Кто взлетает, словно в первый раз!Фея в изумрудно-золотом.Муза для художников всегда!Исчезает плавно иногда,Но возносит творчество потом!Музыканты, мрачные творцы,Вам она подарит тайны нот.Вдохновенье с нею настаёт!Знают это радуги певцы.И такие образы летят,И такие музыки слышны,И такие в яви чудо-сны,Что часы идти и не хотят!По волнам абсента фея грёзВновь поёт, плывёт, летит ко мне!Растворится в новом чудо-сне,Иль подарит всё, что не сбылось?И пылает мой напиток вновь.И упали в прах тиски тоски!Вот прикосновение руки,Фея, поцелуй твой греет кровь!Мы летим в абсентовой волне.Мы идём тропою вечных звёзд!Радужная, злая фея грёз,Ты явилась мне в волшебном сне!

Ключевые слова: Фея абсент вдохновение поэт экстаз авторский стих

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