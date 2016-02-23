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Стихи

Абсентовая фея

Вне времён, зелёною волной,
Фея злая песни всё поёт...
Про закат поэтов и восход.
Про красоты радуги земной.

Про великолепнейший экстаз,
Тот, что в тайны тёмные ведёт!
Да про то, что всех уж точно ждёт,
Кто взлетает, словно в первый раз!

Фея в изумрудно-золотом.
Муза для художников всегда!
Исчезает плавно иногда,
Но возносит творчество потом!

Музыканты, мрачные творцы,
Вам она подарит тайны нот.
Вдохновенье с нею настаёт!
Знают это радуги певцы.

И такие образы летят,
И такие музыки слышны,
И такие в яви чудо-сны,
Что часы идти и не хотят!

По волнам абсента фея грёз
Вновь поёт, плывёт, летит ко мне!
Растворится в новом чудо-сне,
Иль подарит всё, что не сбылось?

И пылает мой напиток вновь.
И упали в прах тиски тоски!
Вот прикосновение руки,
Фея, поцелуй твой греет кровь!

Мы летим в абсентовой волне.
Мы идём тропою вечных звёзд!
Радужная, злая фея грёз,
Ты явилась мне в волшебном сне!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:58
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:58 by ЭвиллсПросмотров: 43Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Фея абсент вдохновение поэт экстаз авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 14:59
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Очень здорово! На одном дыхании прочла. Плюс!
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#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:28
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+2)))))+++++
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#3 написал: Летяга
Сегодня, 19:18
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Мой плюс четвёртый))
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