Слепой
У дороги, чуть живой,
Стоит с протянутой рукой
Старик, истерзанный судьбой.
Ты жил когда–то в этом мире,
Любил, страдал и был счастливым,
И так же видел ты людей,
Что стали частью тех потерь.
И ноги в кровь он истязал,
Когда на камнях он стоял,
Людей, прося о подаянье,
Тех, кто давно забыл о состраданье.
И слезы капали из глаз,
Когда рукой, в последний раз,
Он вдруг коснулся тишины…
Он не просил людей о том,
Чего когда–то был лишен,
Но люди, как немые льды,
Спокойны, так же холодны.
И у дороги, рядом с ним,
Как саван белый, путь любви,
Стоит слепой старик в веках,
Одетый смертию в шелках...
Стоит с протянутой рукой
Старик, истерзанный судьбой.
Ты жил когда–то в этом мире,
Любил, страдал и был счастливым,
И так же видел ты людей,
Что стали частью тех потерь.
И ноги в кровь он истязал,
Когда на камнях он стоял,
Людей, прося о подаянье,
Тех, кто давно забыл о состраданье.
И слезы капали из глаз,
Когда рукой, в последний раз,
Он вдруг коснулся тишины…
Он не просил людей о том,
Чего когда–то был лишен,
Но люди, как немые льды,
Спокойны, так же холодны.
И у дороги, рядом с ним,
Как саван белый, путь любви,
Стоит слепой старик в веках,
Одетый смертию в шелках...
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Сегодня, 21:42 by LynxПросмотров: 15Комментарии: 0
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