Слепой

У дороги, чуть живой,

Стоит с протянутой рукой

Старик, истерзанный судьбой.

Ты жил когда–то в этом мире,

Любил, страдал и был счастливым,

И так же видел ты людей,

Что стали частью тех потерь.

И ноги в кровь он истязал,

Когда на камнях он стоял,

Людей, прося о подаянье,

Тех, кто давно забыл о состраданье.

И слезы капали из глаз,

Когда рукой, в последний раз,

Он вдруг коснулся тишины…

Он не просил людей о том,

Чего когда–то был лишен,

Но люди, как немые льды,

Спокойны, так же холодны.

И у дороги, рядом с ним,

Как саван белый, путь любви,

Стоит слепой старик в веках,

Одетый смертию в шелках...

Lynx Просмотров: 15 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 21:42 by

Ключевые слова: Призрак слепой старик подаяние дорога авторский стих

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