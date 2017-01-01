Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Слепой

Слепой


У дороги, чуть живой,
Стоит с протянутой рукой
Старик, истерзанный судьбой.
Ты жил когда–то в этом мире,
Любил, страдал и был счастливым,
И так же видел ты людей,
Что стали частью тех потерь.
И ноги в кровь он истязал,
Когда на камнях он стоял,
Людей, прося о подаянье,
Тех, кто давно забыл о состраданье.
И слезы капали из глаз,
Когда рукой, в последний раз,
Он вдруг коснулся тишины…
Он не просил людей о том,
Чего когда–то был лишен,
Но люди, как немые льды,
Спокойны, так же холодны.
И у дороги, рядом с ним,
Как саван белый, путь любви,
Стоит слепой старик в веках,
Одетый смертию в шелках...

Источник.
Сегодня, 21:42 by LynxПросмотров: 15Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Призрак слепой старик подаяние дорога авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.