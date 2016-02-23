В ночной тишине, при полной луне

Лунный свет льётся в моё окно,

Я же сижу, освещаемый тенью.

В рюмке, в руке плещет вино,

Видом своим мешает мантр прочтенью.

Однако вино успокоит меня,

Придаст мне смелости, чести.



В доме моём была беготня,

Словно я жил на фиесте.

Ну а теперь здесь сплошь тишина,

Словно все звуки съели.



В чём же проблема? Чья же вина,

Что звуки все в доме стихли?

Это всё я, я всех убил,

Ну а теперь я призрак...

Тьма поглотила меня.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:26

Причина: Стилистика автора сохранена

KillbaneABC Просмотров: 14 Комментарии: 3 0 Сегодня, 13:26 by

Ключевые слова: Тьма призрак убийство тишина бокал вино авторский стих

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