В ночной тишине, при полной луне
Лунный свет льётся в моё окно,
Я же сижу, освещаемый тенью.
В рюмке, в руке плещет вино,
Видом своим мешает мантр прочтенью.
Однако вино успокоит меня,
Придаст мне смелости, чести.
В доме моём была беготня,
Словно я жил на фиесте.
Ну а теперь здесь сплошь тишина,
Словно все звуки съели.
В чём же проблема? Чья же вина,
Что звуки все в доме стихли?
Это всё я, я всех убил,
Ну а теперь я призрак...
Тьма поглотила меня.
Я же сижу, освещаемый тенью.
В рюмке, в руке плещет вино,
Видом своим мешает мантр прочтенью.
Однако вино успокоит меня,
Придаст мне смелости, чести.
В доме моём была беготня,
Словно я жил на фиесте.
Ну а теперь здесь сплошь тишина,
Словно все звуки съели.
В чём же проблема? Чья же вина,
Что звуки все в доме стихли?
Это всё я, я всех убил,
Ну а теперь я призрак...
Тьма поглотила меня.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:26
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:26 by KillbaneABCПросмотров: 14Комментарии: 3
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