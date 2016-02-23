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Стихи

В ночной тишине, при полной луне

Лунный свет льётся в моё окно,
Я же сижу, освещаемый тенью.
В рюмке, в руке плещет вино,
Видом своим мешает мантр прочтенью.
Однако вино успокоит меня,
Придаст мне смелости, чести.

В доме моём была беготня,
Словно я жил на фиесте.
Ну а теперь здесь сплошь тишина,
Словно все звуки съели.

В чём же проблема? Чья же вина,
Что звуки все в доме стихли?
Это всё я, я всех убил,
Ну а теперь я призрак...
Тьма поглотила меня.


Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:26
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:26 by KillbaneABCПросмотров: 14Комментарии: 3
0

Ключевые слова: Тьма призрак убийство тишина бокал вино авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:28
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1527|-1)
Публикаций: 134
Комментариев: 1 048
Это просто кошмар. Полный кошмар. Прежде, чем публиковать, посмотрите как другие пишут и своё отшлифуйте.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Радуница
Сегодня, 13:48
0
Онлайн
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Репутация: (79|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 42
Ха-ха-ха-ха-ха... А мне настроение подняло, прикольно :)))))))))))))))
Зарегистрирован: 18.11.2016
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 14:09
0
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Группа: V.I.P.
Репутация: (1330|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 2 526
Призрак алкоголика- убийцы. Как вино может придать чести- осталось загадкой. Всех убил и сидит, медитирует с вином, которое почему- то плещется в бокале, аки ручей горный! Оригинально. Рифма тут местами проскальзывает, но для стиха её мало. Размера вообще нет. Может быть попробуете покорять вершину Парнаса с более простых форм стихосложения? Опыт приходит с упорными тренировками и вдохновение обязательно. Пробуйте, старайтесь, не отчаивайтесь и читайте классиков- пригодится.
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
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