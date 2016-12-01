Надоедливое привидение

Ты можешь сменить двадцать раз квартиру,

Уехать в деревню и потерять связь с внешним миром.

Но!



Я догоню тебя, детка, поверь мне на слово.

Да не части в телефон - масло масляное!

Ей-богу...



Ты можешь снова собрать чемодан и помахать кадилом.

Без попа неудачно, но смотрится мило!



Да хоть имя смени и фамилию!

Я найду тебя, моя милая!



И поезда, машины, самолеты - мне абсолютно по барабану!

Вот что за бабы, только тарелками с солью кидаться не надо...



И если ты снова решишь от меня уйти,

Харю мою крестом забить и мелом провести,

Все равно знай, что...



По твоим следам и знакомым красным сапогам я тебя найду!

И потом хоть сто раз кричи, что живешь в аду.



Можешь вызвать умелого экстрасеКса,

Который видит одним только местом...

Неприятное зрелище, однако...



Я за тобой по пятам, как верная собака!



Даже если ты психанешь и уедешь в Монголию,

Я буду творить всё, что мне дозволено!



А я хочу быть с тобой у тебя в трехкомнатной квартире,

Смотреть, как ты пьешь с утра стакан с кефиром

И...



Короче, давай без истерики!

Ох уж, эти женщины - мечта холерика...



Если ты решишь двадцать пятый раз сменить место жительства

И уйти от всех в тень, работая на правительство,

Знай!



Я догоню тебя, детка, поверь мне на слово!

Привидение любит любить, вот и все масло масляное...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:11

Причина: Стилистика автора сохранена

Lynx Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:27 by

Ключевые слова: Привидение квартира переезд кадило побег авторский стих

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