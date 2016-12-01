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Стихи

Надоедливое привидение

Надоедливое привидение


Ты можешь сменить двадцать раз квартиру,
Уехать в деревню и потерять связь с внешним миром.
Но!

Я догоню тебя, детка, поверь мне на слово.
Да не части в телефон - масло масляное!
Ей-богу...

Ты можешь снова собрать чемодан и помахать кадилом.
Без попа неудачно, но смотрится мило!

Да хоть имя смени и фамилию!
Я найду тебя, моя милая!

И поезда, машины, самолеты - мне абсолютно по барабану!
Вот что за бабы, только тарелками с солью кидаться не надо...

И если ты снова решишь от меня уйти,
Харю мою крестом забить и мелом провести,
Все равно знай, что...

По твоим следам и знакомым красным сапогам я тебя найду!
И потом хоть сто раз кричи, что живешь в аду.

Можешь вызвать умелого экстрасеКса,
Который видит одним только местом...
Неприятное зрелище, однако...

Я за тобой по пятам, как верная собака!

Даже если ты психанешь и уедешь в Монголию,
Я буду творить всё, что мне дозволено!

А я хочу быть с тобой у тебя в трехкомнатной квартире,
Смотреть, как ты пьешь с утра стакан с кефиром
И...

Короче, давай без истерики!
Ох уж, эти женщины - мечта холерика...

Если ты решишь двадцать пятый раз сменить место жительства
И уйти от всех в тень, работая на правительство,
Знай!

Я догоню тебя, детка, поверь мне на слово!
Привидение любит любить, вот и все масло масляное...


Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:11
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:27 by LynxПросмотров: 40Комментарии: 0
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Ключевые слова: Привидение квартира переезд кадило побег авторский стих

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