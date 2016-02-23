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Стихи

Лунная ночь

Наступила ночь, рассеялись облака,
И на небе появилась полная луна.
Таинственным светом землю озаряет она,
И всё причудливо изменяется.
Оживают древние легенды и предания
Про спрятанные клады, заколдованных принцесс.
И про чудовищ, поставленных их стеречь.
И смелый рыцарь на белом коне,
А в руке его сияет волшебный меч.
А кто–то в эту ночь творит старинные гадания
На счастье, на любовь, а может, на страдания.
На куполе ночи звезды таинственно сверкают,
И по воде легкие тени пробегают…

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 06:23
Сегодня, 03:23 by folko92Просмотров: 54Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Ночь гадания рыцарь принцесса авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 03:29
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1458|0)
Публикаций: 113
Комментариев: 924
Слабенько, но надежда есть у меня на то, что вы сможете лучше. Конечно, слова подобраны хорошо, образы в голове от них прорисовываются, но рифма слишком проста. Не для того мотива, который вы задали. И кстати, творить гадание - энто что-то новенькое. Творить можно магию в вашем случае. Слово "творит" точно нужно было заменить. Я вам плюс поставлю за старание, но примите мои уточнения к сведению.
Зарегистрирован: 23.02.2016
     
#2 написал: акжана
Сегодня, 07:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (399|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 364
Стихи про лунную, колдовскую ночь, когда просыпаются мистические силы и образы. Конечно, может нужно было ярче и острее их представить, но тем не менее мне понравилась лиричность стихов. Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
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