Лунная ночь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 06:23

folko92 Просмотров: 54 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 03:23 by

Наступила ночь, рассеялись облака,И на небе появилась полная луна.Таинственным светом землю озаряет она,И всё причудливо изменяется.Оживают древние легенды и преданияПро спрятанные клады, заколдованных принцесс.И про чудовищ, поставленных их стеречь.И смелый рыцарь на белом коне,А в руке его сияет волшебный меч.А кто–то в эту ночь творит старинные гаданияНа счастье, на любовь, а может, на страдания.На куполе ночи звезды таинственно сверкают,И по воде легкие тени пробегают…

Ключевые слова: Ночь гадания рыцарь принцесса авторский стих

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