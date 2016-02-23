Лунная ночь

Лунная ночьНаступила ночь, рассеялись облака,
И на небе появилась полная луна.
Таинственным светом землю озаряет она,
И всё причудливо изменяется.
Оживают древние легенды и предания
Про спрятанные клады, заколдованных принцесс.
И про чудовищ, поставленных их стеречь.
И смелый рыцарь на белом коне,
А в руке его сияет волшебный меч.
А кто–то в эту ночь творит старинные гадания
На счастье, на любовь, а может, на страдания.
На куполе ночи звезды таинственно сверкают,
И по воде легкие тени пробегают…
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 06:23
Сегодня, 03:23 by folko92Просмотров: 54Комментарии: 2
Ключевые слова: Ночь гадания рыцарь принцесса авторский стих