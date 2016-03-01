Ночная гостья

Радуница Просмотров: 24 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:47 by

Проснулся я однажды среди ночиИ в лунном свете силуэт увидел женский:Он словно воплощением был совершенства,Но был объят он сильною печалью.Чуть ближе силуэт ко мне подходитИ руки мне на плечи возлагает.В глазах волшебной незнакомки горечьИ жажда бить меня внезапно возникает.«За что?!» - кричу я, корчась под ударомТакой красивой мускулистой дамы.«За то, что вирши ты слагать не можешь!»- кричит она, таща меня из-под дивана.«Я – твоя Муза, ты – бездарный автор!»- вопит она, ногой меня пиная.А я, в ответ изранено стеная,Тем временем за шкаф пытаюсь скрыться.Так скоротали с Музой мы полночи,И с криком петухов она исчезла.С тех пор я клятвенно Богам Пера поклялсяБольше не складывать стихи свои не в рифму.

Ключевые слова: Муза ночь поэт драка авторский стих

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