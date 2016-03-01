Ночная гостья

Ночная гостьяПроснулся я однажды среди ночи
И в лунном свете силуэт увидел женский:
Он словно воплощением был совершенства,
Но был объят он сильною печалью.
Чуть ближе силуэт ко мне подходит
И руки мне на плечи возлагает.
В глазах волшебной незнакомки горечь
И жажда бить меня внезапно возникает.
«За что?!» - кричу я, корчась под ударом
Такой красивой мускулистой дамы.
«За то, что вирши ты слагать не можешь!»
- кричит она, таща меня из-под дивана.
«Я – твоя Муза, ты – бездарный автор!»
- вопит она, ногой меня пиная.
А я, в ответ изранено стеная,
Тем временем за шкаф пытаюсь скрыться.
Так скоротали с Музой мы полночи,
И с криком петухов она исчезла.
С тех пор я клятвенно Богам Пера поклялся
Больше не складывать стихи свои не в рифму.
Сегодня, 12:47 by РадуницаПросмотров: 24Комментарии: 0
Ключевые слова: Муза ночь поэт драка авторский стих