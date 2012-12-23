Проклятый старый дом

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:58

folko92 Просмотров: 40 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 05:24 by

Под деревом, в лесу разбойники делили,Добычу, что с торгового обоза они срубили.А ночку скоротать в ближайшей деревне они решили…Деревне та заброшена была,В округе проклятой слыла.Разбойники выбрали крайний дом,Ближе к лесу был он.Они не знали, что деревенский колдун помер там.И не стали его хоронить, сообразно его темным делам.И старик, жутко злой, всю деревню извел,Никто от расплаты его не ушел.Но разбойники, не ведая страха, заняли дом.А ночью призрак колдуна их всех изрубил топором.Будь осторожен, путник, дороги опасность таят,И много старых домов проклятье хранят...

Ключевые слова: Проклятье колдун разбойники ночь призрак авторский стих

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