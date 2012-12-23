Проклятый старый дом

Проклятый старый домПод деревом, в лесу разбойники делили,
Добычу, что с торгового обоза они срубили.
А ночку скоротать в ближайшей деревне они решили…
Деревне та заброшена была,
В округе проклятой слыла.
Разбойники выбрали крайний дом,
Ближе к лесу был он.
Они не знали, что деревенский колдун помер там.
И не стали его хоронить, сообразно его темным делам.
И старик, жутко злой, всю деревню извел,
Никто от расплаты его не ушел.
Но разбойники, не ведая страха, заняли дом.
А ночью призрак колдуна их всех изрубил топором.
Будь осторожен, путник, дороги опасность таят,
И много старых домов проклятье хранят...
Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:58
Сегодня, 05:24 by folko92Просмотров: 40Комментарии: 1
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