Царство вечного сна...В царство вечного сна угодила душа,
Замирая от шорохов, еле дыша
Пробиралась во тьме, не поняв в одночасье,
Что нашла её Смерть и она в её власти…
И, как мушка, вновь к свету пыталась пробиться,
Чтобы в жизни лучах как когда-то резвиться,
Полной грудью дышать, частью быть мирозданья -
Но пути нет назад, впереди лишь страданья…
Но как можно винить заплутавшую душу?
Ведь порою надежда последний причал
Корабля, что ушёл со спасительной суши
И по жизни просторам безудержно мчал...
Лет немало земных пробежит в этом царстве,
И тогда лишь поймёт, что дорога одна...
Что попалась навечно, став жертвой коварства -
В "кошки-мышки" с ней Смерть поиграла сполна...
Чувства разом исчезнут, оставив смиренье,
И, решившись, шагнёт без сомненья она,
В путь последний, ступив на дорогу забвенья,
В неизведанный край, в царство вечного сна...
Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:51
Сегодня, 05:51 by QustoПросмотров: 29Комментарии: 0
Ключевые слова: Царство Смерть сон душа авторский стих