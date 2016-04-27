Государева дочка

Не нужны тебе гладкий шелк и богатств несметные берега.

Ты глаза проглядела в ночь в след того, чью любовь берегла.

Вереницею волчий след, как по сердцу раны узор,

Лишь отца разъяренный взгляд и прилюдный немой укор.



Снова в ночь вновь зажгут огни и наточат серебряный штык,

Чтобы после мести услышать этот хриплый предсмертный рык.

Кони мчатся по тропкам в лес, тонкой нитью следов копыт.

Они знают, что где-то рядом черный оборотень бежит.



Только шерсть дымом серебра отражения ловит Луны,

И у волка душа быстра - что ж царю мы сказать должны?

Только в гневе все государь, не женить ведь на принце дочь...

Сердце маленькое давно волк унёс по закату прочь.



И не спится девице той, всё щемит на душе тоска,

Только ветер шумит в листве, и журчит за окном река.

Не ответит уже никто, ведь охота продолжит путь.

Опостылел родимый дом, за любимым ли ей шагнуть?



Но под сердцем ее уже... Бьется маленькая родная душа,

Ручкой нежно по животу - спи малыш, не страшна беда.

У любви этой нет защиты, но уже не поставить точку...

Ждет волчонка к зиме холодной государева милая дочка.



Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:23

Индиго Просмотров: 21 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:23 by

Ключевые слова: Оборотень царевна сын оборотня волк авторский стих

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