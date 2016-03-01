ШаманВ далеком-далеком краю…
В дремучем-дремучем лесу…
На маленькой поляне, поросшей папоротником,
В ветхой хижине, крытой пальмовым листом.
Великий шаман живет там.
Все духи приходят на зов, под грохот там-там.
По ночам горят дрова в костре.
Волшебные зелья варятся в котле.
Все жители деревни приходят на поклон,
Всей душой веря, что поможет он.
Древнюю магию природы использует шаман.
Листья, коренья, травы все, что дает планета нам.
И с благодарностью просящие уходят.
Больные исцеляются, хворь проходит.
И, улыбаясь, шаман на пороге сидит.
Из трубки легкий дымок над ним парит.
И пусть современной медицины не знает,
Но многим в племени он помогает.
Древние секреты жизни память его хранит.
А вечерний ветерок верхушками пальм шелестит.
Выстукивая древний ритм на там-там,
Он улыбнется чему-то неведомому нам...
Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:21
Сегодня, 05:21 by folko92Просмотров: 11Комментарии: 0
Ключевые слова: Шаман Вуду магия таинства авторский стих