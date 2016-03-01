Шаман

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:21

folko92 Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:21 by

В далеком-далеком краю…В дремучем-дремучем лесу…На маленькой поляне, поросшей папоротником,В ветхой хижине, крытой пальмовым листом.Великий шаман живет там.Все духи приходят на зов, под грохот там-там.По ночам горят дрова в костре.Волшебные зелья варятся в котле.Все жители деревни приходят на поклон,Всей душой веря, что поможет он.Древнюю магию природы использует шаман.Листья, коренья, травы все, что дает планета нам.И с благодарностью просящие уходят.Больные исцеляются, хворь проходит.И, улыбаясь, шаман на пороге сидит.Из трубки легкий дымок над ним парит.И пусть современной медицины не знает,Но многим в племени он помогает.Древние секреты жизни память его хранит.А вечерний ветерок верхушками пальм шелестит.Выстукивая древний ритм на там-там,Он улыбнется чему-то неведомому нам...

Ключевые слова: Шаман Вуду магия таинства авторский стих

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