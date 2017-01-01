Воссоединение

Lynx Просмотров: 38 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:45 by

Прыгаю из тёплого и прокуренного тамбура на рыжую траву. Холодно. Скрипит состав поезда, постепенно удаляясь к следующей станции. Осматриваюсь, вешая рюкзак на плечи. Кругом невзрачная осенняя пустыня. Глохнет стук колёс, и снова слышен шёпот умирающих растений под воронками грязных туч. Ботинки ломают сухие стебельки, упавшие на вытоптанную узкую борозду, делящую поле.Слева торчит кладбище, подтверждая, что я не ошибаюсь в направлении. Завертелось острым лезвием в лёгких угнетающее впечатление от ржавых памятников, гнилых крестов и колючего бурьяна. Раньше здесь светло было и аккуратно. Босиком ходили с дедушкой, навещая близких родственников. Уже не помню, где они лежат. Я мельком читаю таблички, опасаясь наткнуться на могилу деда. Меня парализовывает, когда я зрительно цепляю гравировку родного имени – Платон. Разглядев фотографию покойного и даты, облегчённо вздыхаю. Это молодой человек, который не имеет отношение к деду. Он при жизни являлся тёзкой дедушки и умер в 1992-м году, ещё до моего рождения. Лицо у него на картинке круглое и грустное в очках с толстыми стёклами. Могилу своего дедушки Платона я, к счастью, не встретила, значит, живой. С подкормленной надеждой покидаю царство мёртвых.Впереди прозрачный осиновый лес. Чернеющий ковёр кровавых листьев скребёт по земле от слабого ветра. Шумит ледяное течение реки Цевницы, а на противоположном берегу вздымается земля, обнажая низкие и цветные домики села Чийдаргай, хаотично расположенные по холму. Я пересекаю краснокирпичный мост и оказываюсь на главной улице посёлка. Всё как в детстве: расписные наличники, разговоры, лошади тащат телеги, ребята катаются на велосипедах и качели. Знакомые лица. Всё хорошо, только неуютно как-то.Вот он, высокий забор из плотно прилегающих досок и синие ворота с почтовым ящиком. У забора прижимается лавочка, на которую я опускаюсь. Боюсь заходить сразу. В последний раз родители привозили меня к дедушке Платону, когда мне было семь лет и больше никогда. Потом родителей не стало, а другие родственники даже не знают никакого дедушку из Чийдаргая. Набравшись смелости, стучусь. Поначалу не отвечают, а потом скрежет.– Кто там? – спрашивают старческим голосом.– Здравствуйте, я к Платону, – отзываюсь.– Он самый, проходите, – пропускает.Я попадаю во двор. Передо мной смуглое лицо дедушки Платона с венгерскими усами и зелёной тюбетейкой на лысине. Разглядываем друг друга, затем представляюсь:– Это я, Инга.– Внучка? – Произносит неуверенно.Я подтверждаю, и происходит оживление. Старик приглашает в дом, который не изменился. Крепко и строго сложенный особняк с террасой. В стороне банька и огород. А перед входом сад. Дед справляется о моей жизни, родителях и других родственниках. Не знает, что родителей уже нет. Вроде как рад моему визиту, а глаза чужие какие-то. Вели беседу до вечера, запивая горячим чаем с блинчиками.Платон мне отводит спальню, в которой я гостила раньше. Я ставлю рюкзак под столом, поленившись разобрать вещи, и растягиваюсь на кровати. Отдыхаю, копаясь в мыслях, уже дрёма накатывает. Внезапно ко мне снисходит одно понимание: знакомые лица! Лица людей, которых я видела сегодня на улице, очень походят на те, что стираются временем на разлагающихся памятниках кладбища. Как только я об этом подумала, вырубился свет и повеяло холодной сыростью. Но ведь дед-то живой – проносится в уме вместе с током ужаса по венам. Я подскакиваю и зову деда, мечтая о выходе. Свет не зажигается. Ничего не видно и никто не откликается. Тишина, наверно, во двор пошёл.На моё счастье попадается фонарь. Я хватаю его с курткой и лечу на воздух. Холодно и темнота, усугубляемая тенями яблонь и черёмухи, по стволам которых ползает голубой кружочек света. Небо мутно-чёрное. Продолжаю звать старика. Напряжённое молчание, как в вакууме. Делаю круг вокруг дома и замечаю за столом на террасе человеческий силуэт.– Дед! – Кричу, направляя на объект голубой кружочек фонарика.Не шевелится. Мне жутко. Луч выловил круглое лицо молодого человека в толстых очках. Это тот самый Платон с кладбища, тёзка дедушки, чью могилу я чуть не приняла за могилу своего дедушки. Тут я не выдерживаю и с визгом рвусь прочь. Бегу вниз по склону, к реке Цевнице, а фонарик до сих пор в руке, только не работает. Я его вышвыриваю куда-то.Останавливаюсь возле краснокирпичного моста, чтобы отдышаться. Но не перехожу по нему. Глаза самопроизвольно выкатываются от возникающего зрелища. На противоположном берегу вздымается земля, обнажая низкие и покосившиеся домики села Чийдаргай, хаотично расположенные по холму. Между заброшенными двориками льётся белое сияние, падающее с луны, которая висит в незаметно прояснившемся ночном небе. Причём прояснившемся только наполовину. Картина производит отталкивающее впечатление.Оглянувшись, я сталкиваюсь с густой и гигантской стеной непроходимого тумана. Он такой густой, что вытянутую руку не видно. Я сейчас не пересекала мост! Как это может быть? Хотя после такой чертовщины уже сомневаюсь в себе. Куда идти? Дальше или назад? В голове рисуется история: я могла по каким-то причинам вырубиться на кладбище и всё, что со мной произошло, лишь сон. Дед, наверно, давно переехал или умер.Тут я обнаруживаю один факт, который может как подтвердить новорождённую теорию, так и опровергнуть её. Я приехала с рюкзаком, а его нет. Не могла же я без вещей отправиться в такую даль. Так сложилось, что по природе я больше доверяю ощущениям, чем глазам. И по моим ощущениям, тот кошмар, который я перенесла, находится за моей спиной, значит, и рюкзак там же. Лучше я в каком-нибудь сарае промёрзну до рассвета, чем вернусь назад.После этого я делаю, как решила. Перебираюсь на другой берег и автоматически оглядываюсь. Гигантский туман стремительно рассеивается, проявляя силуэты заброшенного села Чийдаргай в лунном свете. На языке крутится мат, но голос превратился в сипение, так что я говорю по-змеиному.– Что с тобой случилось, девочка? – раздаётся старческий голос возле правого уха с нотками переживания и испуга.Я сглатываю от предвкушения новых сюрпризов. Рядом стоит дед. Лунный луч доказывает мне, что это мой дедушка. Платон. Я не верю и жадно смотрю в чёрные глазки под прозрачными от седины бровями, пытаясь определить, кто передо мной на самом деле. И всё же он не расстаётся со своей зелёной тюбетейкой даже в такое время, когда надо тёплую шапку носить на его-то лысине.– Что случилось? Что ты делаешь тут так поздно? – Взволнованно похрипывает Платон.Вроде настоящий.– Дедушка, ты живой? – Наивно перестраховываюсь я.– Да ты, девочка, ближе меня к мёртвым будешь, если здесь гулять вздумала, – острит старик. – Я-то живой, а с тобой чего стряслось? – Троекратно допытывается он.Я ресницами хлопаю и не знаю, что сказать. Старик понимает.– Пойдём, горяченьким бульоном напою, а то язык приклеился, – зовёт он к себе.Платон проводит меня вдоль берега, а я послушно следую за ним, косясь на уменьшающийся посёлок по ту сторону воды. Дед живёт на отшибе, в маленькой избушке между осиновой рощицей и сосновым бором. Всего минимум: одна комната, печь, железный столик, твёрдая кровать да полки. Даже электричества нет. Старик пользуется свечами либо керосиновой лампой, как в этот раз. Сама греюсь в тепле мясным бульончиком.– Я, – говорит Платон, – рано утром в соседнюю деревню пошёл. За провизией. Только сейчас вернулся. Близ краснокирпичного моста прохожу и слышу, кричит кто-то. Смотрю на звук, а там ты по селу несёшься как ошпаренная. А за тобой следом туман чудовищной плотности тоже несётся с такой же скоростью. Я пока тут живу, всякое видел, поэтому не дивился, а только наблюдал с тревогой. Когда ты моста достигла, то встала, как столб. Я хотел подойти да тоже окаменел и стал бога поминать про себя, неуклюже. А дальше ты знаешь, - поведал дедушка.Я в свою очередь рассказала, что в селе происходило. Дед поверил, только возразил, что он мне не родственник.– Может быть, ты и гостила у меня, но я не помню такого, склероз, наверно, – допускает он, – но ты мне не внучка. Был у меня внук, Макаром звали, так его молнией убило летом девяносто четвёртого. Ему тогда семь лет исполнилось.Я не спорю, потихоньку засыпая. Мало ли, не зря же мои родственники про Платона молчали. Может, родители дружили с ним просто, а старик и правда забыл. Нет, бред какой-то. Но я устала и мне всё равно.На заре просыпаюсь от треска дров в печи.– Подморозило, – гласит старик.Гляжу в окно, а там первый снег и синички прыгают. Пора выручать рюкзак. В нём деньги на билет. Не у деда же клянчить, тем более нечего.– Пора мне, – повторяю вслух.– Куда? – догадывается дед.– За рюкзаком.– Сдурела! – восклицает. – Сам схожу. Мне терять нечего."Ещё чего", – думаю. Старик настаивал, но я, конечно, сопротивлялась и победила.– Место это, – напоминает он, – злое. Все люди вымерли. Не разъехались кто куда, а именно вымерли, даже молодые. Один я пока держусь, потому что отшился за реку.– А как вымерли-то? – уточняю.– По-разному, например, как мой внук, Макар. Просто и внезапно. Не подкопаешься. Ты там осторожнее, – предупреждает. – Да возвращайся скорей, вот тебе, – Платон снимает с себя тюбетейку и перекладывает на мою голову. – Это оберег мой. Из поколения в поколение переходит. От отца к сыну и дальше. Наверно, поэтому живой ещё. Я уже старый совсем, а детей и внука пережил. Нет никого больше, а тебе, надеюсь, поможет. Носить везде необязательно, главное – хранить.– Но ведь от отца к сыну, я же не сын, – лепечу от оказанной чести.– У меня нет сыновей, значит, можно и дочери, пусть не своей. А с собой в могилу нельзя уносить.Я благодарю за ценный подарок и бреду к посёлку. Снежок мягкий легко мнётся. Глазам приятно и празднично. Холодно. Вчерашний день кажется таким далёким. Вода в речке ещё не схватилась. Серые наличники преобразовываются зимним нарядом. Крутится со скрипом сохранившийся металлический флюгер. Качели поломаны. Синие ворота облупились и теперь голубые. Почтовый ящик отсутствует. Я притормаживаю, как вчера. Хочется удрать. Но я упрямствую.Внутри всё пыльное и обветшалое, как я могла не заметить этого вчера. Вот спальня. Здесь страх совсем придавливает. Я ворую собственный рюкзак и резко поворачиваюсь к выходу.– Уже уезжаешь, внученька! – Мерзко пищит противный голосок, будто в самом мозгу.Липкая паническая кислота награждает меня реактивной скоростью, и я уже выставляю ногу на крыльцо, где меня ждёт подготовленная доска с торчащим гвоздём. Ступня с размаху натягивается на это неожиданное препятствие, явно возникшее пару секунд назад, потому что ни одна снежинка бесконечного с утра снега ещё не села на него. Дикая боль лишает активности. Я чувствую, что сзади что-то есть. Не оглядывайся – трубит интуиция. Я покоряюсь ей, отдираю доску, пропитанную кровью, и отбрасываю её. Через силу переступаю, оставляя за собой червонный снег. Видимо, хорошо продырявило.Нечто сверлит мне затылок, побуждая оглянуться. Опять упрямствую. Когда голубые ворота вышли из зоны восприятия, и я наклонилась к ступне посреди дороги, хлынуло облегчение. Нечто отступило и больше не сверлит меня. Боковым зрением выявляю фигуру на лавочке у забора. Поворачиваюсь к ней лицом. Это мальчик, лет 6-7. Несмотря на раннюю зиму сидит в одних шортиках и рубашке, упираясь носом в землю. Как только я обращаю на него внимание, он поднимает кудрявую голову и заглядывает мне в глаза. Выражение его лица такое, будто он дождался. Я понимаю, что это Макар, внук Платона, убитый молнией.Стою, как цапля, и наблюдаю за призраком. А он с довольной и всезнающей улыбкой отвечает взаимностью. Проходят секунды, затем он подплывает ко мне и испаряется, врезавшись в меня. Я ещё продолжаю изображать цаплю, хлопая ресницами и соображая, что это было. Тут до меня доходит, что боль испарилась вместе с призраком, также и кровь, и вообще нога целая. Касаюсь тюбетейки и вспоминаю то, зачем на самом деле приехала в Чийдаргай.Платон прав, я ему не внучка. Он являлся моим дедушкой, когда я была Макаром. Летом 1994-го года меня поразила молния, прямо здесь, где теперь стою. А в 1996-ом родилась Инга, то есть я. Во время смерти я потеряла часть себя, и эта часть до сих пор жила тут, в Чийдаргае, приняв облик Макара.Сейчас моё существо восстановлено. Спешу к дедушке, забыв обо всех глупых страхах, без которых никакой чертовщины и быть не может. Платон поджидает у моста и, разглядев мой сияющий от счастья вид, тоже положительно вдохновляется.Поезд приближается к станции Чийдаргай. Снежинки блуждают в воздухе. Дед провожает меня. Бледное небо прорезается в одном месте, и оттуда вырывается солнце.– Можно, я буду часто навещать? – прошу.– Всегда буду рад внучке, – соглашается дедушка Платон.

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