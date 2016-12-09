Дети моря

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 13:24

Каролина Картер Просмотров: 42 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 13:24 by

Как долго мы мечтали о собственном доме, копили деньги, стараясь не упустить возможности принести дополнительную копеечку в бюджет семьи. И тут нам улыбнулась удача, маленький уютный домик возле самого моря, в маленьком поселке, да и стоит сущие копейки, даже на ремонт немного останется. Тут и сомнений быть не может, надо брать! Когда тягомотина с бумагами наконец закончилась, мы поехали наводить в доме порядок. Ах, какой тут свежий воздух, пляж прям через дорогу от нашего дома. Да и сам дом не старый, есть сад и даже второй этаж.Полдня мы с мужем драили наш новый дом. Ко второй половине дня мы порядком устали и остальное решили убрать уже завтра, а сегодня сходить на пляж и как следует отдохнуть, ведь от такой жары мозг просто не хотел работать. Удивительно, но на пляже никого не было. И как в такую жару можно сидеть дома? Муж остался на берегу греть свои косточки, а я пошла купаться, вода была очень тёплая и приятная, так что я сразу нырнула в неё с головой. Заплыв на порядочную глубину, я ощутила, что меня что-то трогает за ногу, не успев её одёрнуть, я ощутила, как то место стало пощипывать. Проклятые медузы, терпеть их не могу, мало того что противные, так ещё и жалят. Нога быстро онемела, и я с трудом погребла до берега, настроение было испорчено, и в воду я больше не пошла. Ужаленная нога сильно болела, и, видимо, ещё в воде кожа на пораженном месте лопнула, нога стала кровоточить, не сильно, но домой мы вернулись, чтобы обработать рану, мало ли какую заразу можно поймать.Заразу я всё-таки поймала, наутро нога сильно опухла, похоже, у меня жар, всё время хочу пить, воду пью литрами, а жажду утолить не могу, очень жарко. Ничего, сейчас приму жаропонижающих - и всё пройдёт, просто рана немного воспалилась, под бинтами не видно.На следующий день мне стало ещё хуже, периодически я испытываю нехватку воздуха, по-прежнему очень хочу пить, кожа стала сухая и лопнула в нескольких местах. Муж поехал за доктором, ведь в этой глуши врачей нет, засыпать очень тяжело, только в ванне с прохладной водой мне становится легче.Проснулась в ванной, мужа ещё нет, почему он ещё не приехал? Тут совсем недалеко до города! Боже, как же болит голова, ничего, кроме шума, не слышу. Похоже, у меня начались галлюцинации, похоже, что кто-то шепчет, не поехать бы умом. Нога, похоже, перестала болеть, но общее состояние просто ужасное. На улице уже темно, теперь я чётко слышу голоса в своей голове, они зовут меня, надо выйти на улицу, освежить голову. Что это там? Кто-то купается в позднее время? Я поняла, что очень хочу в воду, не в ванную, а в морскую воду, это море зовёт меня, и я должна идти, и эти люди, они вышли из воды, чтобы позвать меня, пришли забрать меня с собой.И я пойду, не могу удержаться, меня сильно тянет туда, в морскую синеву. На пляже они встретили меня, рыбы, похожие на людей, или люди, похожие на рыб, с жабрами и плавниками. Они не говорят, но я слышу их, слышу их голоса в своей голове. Шеи этих созданий украшают массивные золотые украшения, диковинные на вид, сейчас таких не делают, крупные браслеты и кольца с драгоценными камнями. В свете луны я вижу их хорошо. Один из них похож на рыбу больше всех, в нем почти ничего человеческого нет, корона на его голове говорит о том, что это правитель подводного народа. Он протягивает мне навстречу свои перепончатые руки. И я не могу сопротивляться, я иду. Всё они тоже когда-то были людьми, жители этого посёлка стали морскими чудовищами, морским народом, они принесли в дар свои души морскому богу в обмен на вечную жизнь и богатства, там, на дне моря, есть всё. Я тоже теперь морской житель, что мне до моего уже мёртвого мужа? Моё море, мой бог, я иду к тебе.

Ключевые слова: Море бог жители авторская история

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