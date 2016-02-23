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Творческие истории

Обнаружен живой человек

По пустым улицам города гнала бронемашина. В ней сидели двое: лейтенант Иван Воеводин и сержант Артём Белов.
Иван после ранения уже несколько дней не мог уехать на фронт. Третий день туда не отправляли никакого транспорта. Чтобы офицер не маялся от скуки, ему нашли дело и отправили посыльным на другой конец города. Где-то в городе валялась «глушилка», её пока не нашли. Она накрывала практически весь город.
Артём - водитель-срочник. Ему оставалось пару недель до демобилизации, но в составе своего батальона он был направлен в командировку, которая затянулась… Но Артём всё равно не унывал.

Бронемашина повернула на проспект, и водитель снизил скорость. На дороге было много гражданских автомобилей. Артём аккуратно проезжал между брошенных машин. Иван смотрел в окно на брошенный город и думал о том, когда же пойдёт транспорт на фронт.
Было начало лета, день подходил к полудню.
Занятый своими мыслями, Иван не сразу заметил, что в одном из окон многоэтажного дома что-то блестит. Он вгляделся и разглядел девушку, она пускала солнечного зайчика.
- Стой! – скомандовал Иван.
Бронемашина встала, как вкопанная.
- Что?! Товарищ лейтенант? – Артём искал глазами причину остановки.
- Дом справа. Третий этаж. Над остановкой. Видишь? – Иван смотрел безотрывно.
- Да. Вроде и есть кто! – удивился Артём.
- Давай-ка посмотрим. Выворачивай на обочину, – скомандовал Иван.
- Товарищ лейтенант, никого же ведь не должно было в городе остаться! – Артём начал выводить машину из скопления гражданских автомобилей.
- Никого, – задумчиво протянул Иван.

Бронеавтомобиль вывернул на газон, идущий вдоль автодороги. Лейтенант было схватился за рацию, но вспомнил, что связи нет. Посмотрел снова в окно, а девочка обернулась назад и скрылась в квартире.
- Стой! Я за ней! Там кто-то есть, наверное, она убежала. Жди здесь! – Иван одел шлем.
- Пробуй вызывать штаб, если получится. Скажи, что обнаружен живой человек! – отдал приказ лейтенант.
- Но связи нет, зачем?! – удивился сержант.
- Выполнять! - Иван взял автомат и побежал к дому.
- Есть! – бросил вслед лейтенанту сержант.

Дом Иван обежал. Подъезды были с противоположной стороны от дороги. Из-за угла дома он огляделся. Никого. Прошел быстрым шагом несколько подъездов. Подошёл к нужному подъезду и осмотрелся. Дверь открыта, доводчик вырван. Магнит всё равно работает, но дверь закрывать не стоит. Вспомнился случай, когда при зачистке подъезда группа столкнулась с подавляющим числом противника, пришлось отступать, но механизм заклинило. Группа практически вся погибла, остался один боец, пролежал сутки под грудой тел. Когда пришла вторая группа и подъезд зачистили, то поняли, что боец сошел с ума. И немудрено. После такой-то бойни.
Иван разложил приклад, одел перчатки и вошел в подъезд. Так, этаж третий, квартир только две на площадке, богато живут… Лейтенант аккуратно подергал за ручки дверей. Убедившись, что двери в квартиры закрыты, он медленно стал подниматься на второй этаж. На втором этаже тоже всё закрыто. "Это хорошо", – думал про себя Иван. А всё-таки было страшно. Замкнутое пространство, тесно, спину никто не прикрывает. Хоть город уже месяц как освободили.
На третьем этаже, после проверки первой двери, Иван подошёл к двери, ведущей в квартиру, где он видел человека. Он аккуратно, ещё медленнее, чем раньше, опустил дверную ручку. Дверь была закрыта. Иван думал, как быть. Может залезть сверху? Верёвка есть. Начал подниматься на четвертый этаж, а сзади щелкнул дверной замок. Лейтенант резко развернулся, выдохнул и приготовился стрелять. Сердце стучало так, что уши закладывало. Но из квартиры никто не вышел. Иван медленно спустился и потянул за дверную ручку, дверь открылась. Он медленно зашел в квартиру, дверь закрывать не стал, просто прикрыл.
Прихожая оказалась небольшая, на стене вешалка с куртками, внизу этажерка для обуви. Лейтенант медленно пошёл дальше, крепко сжимая рукоять АКСУ.
Первая попалась кухня, на столе ничего не было. Затем круглый просторный зал. И из него три комнаты. Из зала было видно, что там никого. В квартире было чисто, форточки открыты настежь. По квартире гулял летний приятный ветерок.
Но никого Иван не нашел. Осталась ещё одна комната, она была закрыта, и дверь подпёрта стулом. Иван подошёл к двери, выключатель был включен. Прислушался. За дверью всё тихо. "Это, должно быть, ванная", – подумал лейтенант и аккуратно убрал стул. Повернул ручку и, резко распахнув дверь, отпрыгнул назад в сторону, приготовившись к стрельбе.
В ванной тихо, никого. Иван зашёл в просторную ванную комнату. Большая ванная была закрыта занавеской. Иван отодвинул её и увидел два тела, лежащих в воде. Они уже стали покрываться какой-то плесенью. "Заразу подхватили", – подумал Иван. Тела, мужское и женское, были похожи местами на мумии, а местами, казалось, будто ничего и не произошло.
Вдруг сзади что-то стукнуло. Лейтенант быстро развернулся – никого.
Успокоившееся было сердце, снова бешено забилось. Иван медленно подошел к кухне, откуда донесся звук, заглянул в прихожую – никого. Зашел на кухню, осмотрел, что могло стукнуть. Внизу были шкафчики для посуды. Он открыл каждый по очереди, в последнем нашёл маленькую девочку.

Девочку звали Аней, её было двенадцать лет. Она рассказала, что её потеряли, и она спряталась в этой квартире, потому что дверь была открыта. А те двое в ванной, наверное, воры, потому что они пришли сюда из-за того, что Аня забыла один раз закрыть дверь. Сама она спала в комоде. Там был потайной ящичек, в котором у хозяина хранились деньги и ещё какие-то пакетики с чем-то белым. А для неё там как раз было место, когда она всё это выкинула оттуда. Питалась тем, что было в холодильнике.
Но их знакомство неожиданно прервал голос Артёма в наушнике:
- Товарищ лейтенант! Приём! Как слышите меня?
Иван от неожиданности развернулся в сторону дверного проёма и приготовился к стрельбе, но понял, что это гарнитура заработала. Нашли, значит, «глушилку».
- Понимаю тебя хорошо! Нашли «глушилку»? – ответил Иван.
- Ну что там? Обнаружили кого? – поинтересовался Артём.
- Да. Девочка. Двенадцать лет. Живая. И две мумии. Мы выходим, – отчеканил Иван.
- Товарищ лейтенант! Тут стая собак, у соседнего дома! Идите быстрее! – предупредил Артём.
- Выходим! Аня, иди за мной и не отставай, - попросил Иван.
Девочка пошла следом.

Они спустились на первый этаж, но Иван резко остановился. Во дворе была ещё одна стая собак.
- Артём! – вызвал водителя Иван. – У нас тут перед подъездом псины! Давай дуй во двор и прикрой! Третий подъезд!
- Вас понял! – отчитался Артём и рванул с места.
Бронемашина закатила во двор, первая стая ушла из поля зрения. На боевую машину собаки не обратили внимания, Артём встал на детскую площадку посередине двора. Напротив подъезда.
- Товарищ лейтенант, они все разбрелись и не реагируют на меня! Ой! И выйти не получится - машину окружила ещё одна стая, – доложил Артём.
- Жди! – скомандовал Иван.
Иван с Аней поднялись на третий этаж.
- Зайди в квартиру и закрой дверь, но стой у двери. Я тебя позову.
Девочка кивнула головой и закрыла дверь. Иван спустился на первый и аккуратно подошел к двери подъезда. Из-за угла на него резко бросилась псина, но лейтенант успел выстрелить почти в упор. Псину отбросило. Иван закрыл дверь, перед тем как первые собаки подскочили к двери. Обе стаи рванули к подъезду.
- Товарищ лейтенант, уходите с первого этажа! – предупредил Артём.
- Я на втором! Долби! – дал команду лейтенант.
Сержант откинул крышку люка и вылез наружу. Дёрнул затвор ПКМ.
- Открываю огонь! – бросил в эфир Артём.
И внизу в дверь бешено начали стучатся пули, пробивая её, разбивая стены подъезда и разрывая в клочья уже сдохших один раз собак.
Наверху еле слышно закричала Аня. Иван поднялся бежать, но девочка выбежала сама, а в двери появились те двое из ванной комнаты.
- Вот те здрасте! – удивился Иван. - Артём, что у тебя?! Здесь двое встали! – спросил лейтенант.
- Сейчас! Ещё несколько. Добиваю! Как встали?! – отчитался сержант с вопросом.
- Давай быстрее! – но слова потонули в звуке выстрелов.
Двое рванули с места со скоростью спринтеров. Иван не успел выстрелить в голову, там их уже не было. Он быстро опустил ствол и дал две короткие очереди по три патрона. Оба трупа отбросило назад, один на стену, а другой в квартиру.
- Быстро! Бежим! - крикнул Иван Ане, сидевшей рядом и потащил её за собой.
- Мы выходим, Артём! Жди на месте! Кто выбежит за нами - стреляй! – крикнул Иван.
- Понял! Есть три псины! – предупредил Артём.
Иван на ходу расстрелял подскочившую псину и со всех ног с Аней побежал бронемашине.
Тут над головой засвистели пули. Это Артём кромсал ожившие трупы. Когда Иван с Аней подбежали к бронемашине, Артем уже открыл им дверь.

- Что это было?! Химическое же только на псин действует!
Двое прыгнули в машину. Она, рыкнув двигателем, рванула с места.
- Товарищ лейтенант, а как это они… У них же грудь… Насквозь… У обоих, – всё не унимался Артём.
- Видать, теперь и на человека эта зараза действует, – задумчиво ответил лейтенант.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:59
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 02:48 by РатникПросмотров: 29Комментарии: 1
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Ключевые слова: Химическое оружие стая собак зомби выстрелы девочка лейтенант сержант авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 02:52
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Комментариев: 985
Потянет, но местами скучновато и описано как-то скудно. По-простому. Особенно в моменте с девочкой в квартире. Как-то бы побольше эмоций. Еще бы можно было хотя бы маленькую аннотацию, чего заражение, куда заражение... А то я только к концу поняла, что там зомбятиной попахивает)))
Так плюсану. Для первого раза годно, но поработать нужно много.
Зарегистрирован: 23.02.2016
      
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