Красное и белое

Lynx Просмотров: 49 Комментарии: 4 +6 Вчера, 22:48 by

- Екатерина Петровна! Екатерина Петровна! Племянница приехала!- Только племянницы еще здесь не хватало, - шумно вздохнула Екатерина Петровна, убирая потрепанную газету на лакированный столик.Некогда властная и гордая красавица Екатерина за какой-то год превратилась в иссохшую и сгорбившуюся старуху. Страшное убийство сына, мужа, сестры и других родственников, что не смогли уйти о окровавленных лап большевиков, сильно подкосило ее здоровье. Но Екатерина Петровна еще держалась из последних сил, хотя в глубине души уже молилась, чтобы Бог поскорей прибрал ее к себе.Екатерина тяжело поднялась с плетеного кресла и, подправив шаль, направилась в коридор к витой лестнице, ведущей на первый этаж.- Екатерина Петровна! – не унималась Маня.Манька была единственной, кто остался при разграбленном родовом гнезде Екатерины. Идти ей было некуда, да и оставлять убитую горем женщину она не могла. Манькина совесть не позволяла.- Екатерина Петровна!- Маня! В ушах звенит… Будь так добра, помолчи! Я не глухая…Старые доски ступеней заскрипели под тяжелыми шагами Екатерины. Едва коснувшись холодных перил сморщенными и тонкими пальцами, женщина окинула взглядом молодую гостью. Девушка стояла с небольшим аккуратным серым чемоданчиком в руках. Маленькие и хрупкие плечи... Простенькое, но все же красивое платье облегало тонкую, осиную талию. Забранные волосы блестели под пробившимся лучом солнца, а выбившийся виток локона слегка подрагивал от дыхания Натальи. Так звали юную гостью.- Здравствуйте, тетушка.- Здравствуй, Наташенька, - без всякой радости сказала Екатерина, спускаясь с лестницы. – Манечка, возьми багаж. Отнеси наверх да чаю нам завари-ка.Последнее слово Екатерина произнесла таким тоном, что Маня быстро подхватила чемодан из рук Наташи и скрылась с глаз долой.- Итак, дорогая моя. Давно не виделись, почти тебя не помню… - Екатерина Петровна провела рукой по поседевшим волосам и прошлась вдоль пыльного шкафа с рваными книгами. - Я очень сожалею о смерти твоей матери, но… Моя сестра не хотела бы, чтобы ты возвращалась в Россию. Тем более, в такое смутное время. Кстати, как тебе Париж?В голосе Екатерины звучали нотки раздражения и грусти одновременно. Она жалела, что не отправила сына раньше и ненавидела Наташу, что та посмела вернуться обратно, напоминая ей о той роковой ошибке.- Да что мне теперь Париж… - казалось, что Наташа замялась и тщательно подбирала каждое слово. - Как я могу думать теперь об этом… Известие о смерти матушки я получила месяц назад. Тетушка, позвольте мне остаться.- Зачем? – усмехнулась Екатерина Петровна, закусывая губу. – Хочешь закончить, как твоя мать? Да и мои дни уже тоже сочтены. Красные оставили меня в живых тогда, будь они прокляты, но кто даст гарантии, что они не заглянут снова? Некий Леваков уже положил глаз на мой дом. Отобрали самое дорогое, да дом бы оставили…Екатерина Петровна в слезах опустилась на маленький диван. Она очень тяжело дышала, закатив глаза, не желая смотреть на Наталью.- Тетушка… Дорогая моя, милая тетушка. Я примчалась сразу же, как только получила письмо. Поймите же! У меня никого не осталось, кроме вас… Я хочу остаться с вами.Измученная женщина убрала руку от нахмуренного лба и посмотрела на племянницу влажными глазами.- Оставайся.***- Манечка! Передай Екатерине Петровне, что к обеду вернусь! - Наталья наскоро поправила волосы и хлопнула дверью.Широкая тропинка вела в небольшую рощу старого парка. Было тихо и безлюдно, лишь ветер шелестел в листьях деревьев. Наталья неспешно шла по тропинке, то и дело оглядываясь. Справа медленно несла свои воды река, и ее шум немного даже успокаивал. Девушка остановилась, наблюдая за журчащим течением.- Нехорошо, Наташенька. Мне по душе, когда со мной с другой стороны разговаривают.- Что? - вслух спросила Наталья, немедленно оборачиваясь.На белой скамейке сидели двое мужчин. Левакова Наталья знала уже давно, а вот второго видела впервые. Незнакомец как-то нервно притопывал ногой пыльную землю и подкручивал свой маленький черный ус. Его глаза бегали, как у испуганного хорька, но он старался держаться, притворно улыбаясь.- Здравствуйте, Андрей. Я думала, что разговор у нас тет-а-тет, - Наталья вздернула нос и медленно подошла к сидящим на скамейке. Остановившись напротив Левакова, она опустила голову и вопросительно сощурила глаза.Андрей хмыкнул, а незнакомец непонимающе перевел взгляд на Левакова.- Что это значит?- Так вы не знакомы? – Андрей улыбнулся, коснувшись рукой подбородка.- М-м-милейший, впервые вижу эту даму. Зачем вы привели меня сюда? Что все это значит?!Незнакомец был явно напуган. Было ясно, что на встречу он шел нехотя. Наташа не успела ничего сказать, как Леваков резким движением достал блестящий маузер и выстрелил. Красное пятно расползалось по белой рубашке незнакомца. На лице застыл ужас, а рот так и остался открытым. Маленькие, круглые очки с треском ударились об угол скамейки и упали на землю. Наталья испуганно дернулась, когда капли крови брызнули на ее бледное лицо. Леваков крутанул пистолет на пальце и ухмыльнулся, глядя на побелевшую Наташу. Она, не спуская глаз с распластавшегося тела на скамейке, вытерла алые капли с губ и тихо произнесла:- Зачем вы убили его? Он сказал правду. Я тоже вижу его первый раз.- Я знаю, - продолжал улыбаться Андрей, пряча маузер. – Он - крыса. Убить его надо было давно. Мне казалось, что это напугает вас, и вы мне все-таки скажете, откуда вы.Наталья резко нагнулась, уперев руки в спинку скамейки и приблизившись к лицу Левакова.- Так что же вы не убьете меня?! Мою тетушку?! Ведь вам так нравится убивать! Какая вам разница – одной бабой меньше, другим трупом больше!Андрей сдвинул брови, схватил руку Натальи и гневно отдернул от себя. Он вскочил и, схватив девушку, резко усадил ее рядом с убитым. Он наклонился к ней так низко, что Наталья чувствовала его прерывистое дыхание.- Ваша дражайшая тетушка многое скрывает!- Она отдала вам все! Оставьте ее в покое! Вы зверски уничтожили всю ее семью!- Теперь точно не оставлю, - прищурился Андрей. – А знаешь, почему? Мне интересно, с каких пор леди из бывшего высшего общества знает слово «баба»? А? Ответь мне!- Я… - Наталья ничего не могла ответить. Леваков в ярости схватил ее за плечи и тряс, ожидая информации.- Ты из наших? Кто тебя заслал? Ведь ты сказала «ее семью»! «Ее», а не «нашу»! Думаешь, я не замечу? Ты говорила так много раз, я наблюдателен. Скажи, кто тебя прислал? Зачем тебе нужна Трунина?!- Оставьте меня! – сквозь зубы прорычала Наташа, пытаясь освободиться. – Я ничего не знаю. Она моя тетушка!Леваков с силой ударил кулаком по спинке скамейки, и его лицо исказилось в злобной гримасе.- Тебе только нужно сказать! Только и всего! Иначе я не пожалею тебя!- Увы, это не так, - Наталья нахально улыбнулась, глядя Андрею прямо в глаза. – Вы ведь уже убрали свой маузер.Леваков нервно сплюнул, но ничего поделать с собой не мог. Он только еще ближе наклонился к Наталье и прошептал:- А знаешь… Твоя родинка на щеке напоминает мне надоедливую мушку… Так и хочется шлепнуть по ней мухобойкой!Он отодвинулся от Натальи и отвернулся.- Уходи.Наталья молча наскоро вытерла уже засохшие капли крови, поднялась со скамьи и уже было шагнула к Левакову, но остановилась. Она перевела взгляд на убитого незнакомца, нахмурилась и прерывистыми шагами ушла, не оборачиваясь.***Он встретил ее на замерзшей набережной, случайно заметив среди толпы. Леваков по привычке сжимал и тер руки, словно смывая красные струи крови с белой кожи, хотя еще несколько месяцев назад все было кончено. Екатерину Петровну Бог прибрал и не без помощи посторонних. Манька насильно присоединилась к ней, а племянница таинственным образом исчезла. От родового гнезда не осталось даже кирпича. Все имущество было вынесено, разворовано, сожжено. Это Андрей помнил хорошо.Но все же он поспешил к ней, расталкивая толпу. Наталья заметила его, но скрываться не торопилась. Она стояла возле моста, сжимая побелевшие руки.- Наташа!Она обернулась, но не сдвинулась с места.- Что же так легко одета? В бегах?- Была бы в бегах, вы бы меня здесь не увидели.Леваков хмыкнул. У Натальи что-то пикнуло. Андрей непонимающе уставился на нее.- Что там у тебя?!- Разрешите, - она схватила его за рукав и потащила под мост. Леваков не сопротивлялся.- Не боишься?- А чего мне бояться, Андрей? Тебя? – впервые Наталья перешла на «ты». – Я не боюсь тебя с тех пор, как ты показал мне свою «наблюдательность». Все мушку на моей щеке рассматривал, вместо того, чтобы документы мои проверить и удостовериться в правдивости моих слов. И да, я не Наталья. Я Анна.Леваков опешил и схватил девушку за плечи, вопросительно глядя ей в глаза. Она лишь вздохнула и вытащила из кармана что-то гладкое и черное.- Что это за доска?! – опасливо спросил Андрей.- Планшет, - спокойно ответила Анна. - Он подал сигнал, что мне пора возвращаться. Домой.Андрей смотрел на загоревшийся экран и ничего не понимал. Анна продолжила:- Я действительно родственница Труниных. Только очень дальняя. Мне нужно было узнать, что стало с их семьей, ведь в архивах нынче ничего не найдешь и…- Постой! Постой! Постой… Я ничего не понимаю! Ничего! – Леваков потянулся к шинели.- Убив меня, ты для себя ничего не решишь и не поймешь, - Анна вздохнула и посмотрела на кровавое солнце, плывшее по белым перистым облакам, которое окрашивало их в красные и розоватые оттенки. - Красное и белое… Хм… Нет здесь ни правых, ни виноватых.- На вот, - хрипло сказал Андрей, протягивая блестящее кольцо. – Это Екатерины Петровны. Все, что осталось. А я... Я загнан и мучаюсь. Прости.Анна осторожно взяла холодными пальцами кольцо и посмотрела на Левакова. Она было уже шагнула к нему, но тут же остановилась. Планшет еще раз визгливо пискнул, и возле Анны засветился белый обруч, внутри которого виднелись улицы незнакомого города.- Все только начинается, Андрей. Это лишь вершина айсберга. Прощай.Девушка печально улыбнулась, спрятала кольцо и шагнула в белое свечение. Леваков потоптался на месте, стыдливо пряча руки в карман и затем торопливо зашагал к людной набережной.Люди суетливо топтали белые крупицы снега, превращая их в грязь, а на небе по белоснежным облакам к закату клонилось красное солнце.

Ключевые слова: Гражданская война красные кровь убийство перемещение во времени авторская история

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