Сквозь время

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Булагачин Просмотров: 32 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 12:48 by

ГЛАВА 1Странное чувство «Дежавю»...Закат разлился по долине, окрасив луг и реку багровыми тонами. Стебли камыша, воды быстрой Унги, и даже лепестки сараны, цвета охры, приобрели алые оттенки.Булгэт поднялся на ноги. Сон все еще туманил голову, не давая сосредоточиться. С холма пейзаж казался сказочным, словно он попал в неведомую страну Наян Нава, что описывал завораживающим речитативом пришлый улигершин, приезжавший шесть лун назад. Вдалеке, на горизонте, виднелись дымки, исходящие от юрт небольшого улуса. Там находился летник рода его будущей жены. Как только кончился джуд, его родители отправили сватов. Он же, как только мог, оттягивал встречу с будущей родней. Но всему есть предел.Юноша помотал головой, стряхивая с себя остатки сна. Еще мгновение назад казавшаяся сказочной, картина показалась ему мрачной. В отличие от сна. Во сне Булгэт видел себя мчащемся на своем аргамаке по цветущей равнине. Он соревновался с незнакомой девушкой, которая, прикусив губу, упрямо хмурясь, пыталась обогнать его. Косички ее, подобно боевому знамени, развевались на ветру. Никогда ему не было так легко и хорошо. Юноша попытался вспомнить ее черты. Но понял только то, что ему снилась совсем не та, что предназначена ему волей судьбы. Рода. Родителей. Не все ли равно.Свистнув коня, он решительно повернулся в сторону леса. Он поедет в соседний улус. Но не сегодня. И в родной улус он тоже не поедет. Лучше он попытает свою удаль на охоте. Отец будет недоволен.Отец Булгэта с детства внушал сыну, что он должен унаследовать его дело, стать дарханом, приумножить его род. Но юноше не по душе было кузнечное дело. Больше всего его воодушевляла охота. И не та, что считалась традиционной, восхваляемая его соотечественниками. Облавная охота, или Зэгэтэ Аба, подразумевала соблюдение придуманных правил, неукоснительную дисциплину. Тут не было никакой удали, что описывалась в улигерах. Только жестокая бойня зверья, что попало в круг облавы. Было, конечно, и достойное правило – не убивать всех животных. Достигнув определенной линии, круг размыкался. Таким образом, животные могли избежать стрел охотников. И продолжить свой цикл воспроизведения. С такими невеселыми думами Булгэт оседлал коня. Он был отличным стрелком, мог на скаку свалить стрелой быстроногую косулю или лань. Кроме того, у него был еще повод не любить облавную охоту. Пару весен назад он нашел в лесу детеныша рыси. Родителей и других котят, видимо, задрали волки. Он, несмотря на негодование родственников, подобрал и выходил звереныша. Теперь в охоте его непременно сопровождает крупный и грозный хищник. Для других. Для него он верный друг и преданный охранник, случись ему заночевать на охоте. Не удивительно, что никто с тех пор не проявляет желания охотиться с ним. Впрочем, его питомец не нападает на людей. Если ему не угрожают. Или его хозяину.Он опустил уздечку, предоставив своему скакуну самому выбирать направление. Его молодой аргамак был недавно объезжен и не стремился туда, где находились людские поселения. Правда, он нервничал, шумно фыркая и поводя крупными ушами, учуяв запах рыси. Та тоже не разделяла симпатии хозяина, наблюдая за ним с веток разлапистых сосен. Продвигаясь таким образом, юноша не заметил, как незаметно наступили сумерки. Лес успокаивающе шумел, располагая к размышлениям. Ветер играл в верхушках сосен, чуть слышно шуршал листьями берез. Негромко потрескивали угли затухающего костра, от которого шли дразнящие запахи жарящегося на вертеле мяса. Булгэт силился вспомнить черты той, что никак не шла из его дум.Вдруг совсем рядом хрустнула ветка. Недовольно заурчала рысь, доселе дремавшая в ногах. Юноша вскочил на ноги. Из лесной чащи выехал всадник. Но что это - по мере приближения к свету от костра он узнал ту, о ком думал мгновение назад. Что это? Хозяйка – дух этой местности, так посмеялась над ним? Девушка хмуро, исподлобья взглянула на него. Затем на его питомца. Нехотя поздоровалась. Обменявшись принятыми дежурными фразами, оба замолчали. Она была не его племени. Люди ее племени жили гораздо севернее и более уединенно, не объединяясь в многолюдные родовые улусы, как было принято у соплеменников Булгэта. Он молча рассматривал ночную гостью, гадая что заставило ее оказаться так далеко от охотничьих угодий ее народа.Кыс с детства росла своевольной, непокорной девушкой, оспаривая право слова старших сородичей. Ее дед, всеми уважаемый шаман Дыас, баловал внучку, потакая ей во всем, по отеческой слабости. Обучал всем премудростям охотничьего дела и знаниям законов природы. Поэтому росла Кыс своевольной, самонадеянной и упрямой девушкой. Вот и сейчас, заблудившись и уйдя далеко за пределы родовых территорий, она безбоязненно вышла к чужому охотничьему становищу в полной уверенности что, находится в своих землях.- Что заставило такую грозную красавицу покинуть свой улус? – Булгэт как можно приветливее пытался начать разговор, с любопытством разглядывая незваную, но желанную гостью. Ее стройное тело облегала легкая кожаная броня. На поясе висел охотничий нож. У стреноженного чуть поодаль коня к седлу был приторочен короткий лук и колчан со стрелами.- Я не жена тебе, чтобы отчитываться перед тобой, – надменно произнесла девушка. Ее немного смущал хищник, лежащий в ногах ее собеседника. Никто из соплеменников не держал подобных питомцев. Впрочем, не слыхала она про подобные случаи и у того многочисленного племени, которое кочевало южнее их земель.- Гости так не ведут себя. Ведешь себя, как будто подчинила мой улус, – обиделся юноша.- Прости. Я заблудилась. И не знаю где нахожусь, – извинилась Кыс.- Только никчемный человек может не приютить заблудившегося, – Булгэт не замедлил показать себя радушным хозяином. – Не бойся зверя, он не нападет.Солнце ласково грело спину, теплый ветер норовил сдернуть шапки, обдувая чуть терпким ароматом полыни. Двое всадников мчались по лугу, пытаясь обогнать друг друга. Тот сон, что снился Булгэту накануне, воплотился в явь с той лишь разницей, что сейчас он был абсолютно счастлив. А ощущение того, что это уже когда-то было, лишь приносило дополнительное чувство полноты жизни. Чувство счастья переполняло юношу. Он желал лишь того, чтобы эта скачка никогда не заканчивалась.Возвращаясь домой, в родной улус, он старался не думать о том, что скажет отцу. О том, что он, кажется, уже нашел невесту. О том, что нужно расторгнуть родительскую договоренность о его женитьбе. Любой ценой.Разговор состоялся тяжелым.- Если ты ослушаешься, я прогоню тебя из рода! – грозил отец семейства.- Пусть будет так, – устало говорил Булгэт.Сбежав из улуса, Булгэт направился на север, на поиски кочевья той, ради которой порвал со своим родом. Путь оказался несложным. Скакун Кыс был подкован, в отличие от других коней ее народа, благодаря заботе деда. Чтобы всегда, по следам подков, можно было найти своенравную девушку. Во многом поиск Булгэту облегчал его питомец, сокращая и облегчая путь.Старый Дыас проснулся в дурном настроении. Всю ночь снилось что его любимица Кыс носится с каким-то чужаком. Не бывать этому никогда! Ни в этой, ни в каких последующих жизнях! Проснувшись, шаман велел привести к нему всех молодых охотников. Пока, ругаясь и оплёвываясь он вышел из чума, перед ним стояло малое войско, с дюжину молодых охотников. Жестом повелев им сесть, старый Дыас начал издалека объяснять охотникам о вреде смешения крови и родства с другими, пусть и сильными, племенами. Затем отправил юных воинов на обход территории, в невиданном до сей поры составе. Приказал убивать всех иноплеменников.Булгэт и Кыс, держа под уздцы своих коней, шли по чарующему лесу. И хвоя под ногами, и ветви сосен и елей, и низкие облака - все как будто было создано для этого вечера. Как иная хозяйка к приезду гостей украшает юрту, готовит множество угощений, варит большой котел чая, так и сегодня, луна, окрасившись багровым цветом, освещает путь. А звуки тайги кажутся музыкой для двух молодых сердец. Кыс в ребячьем восторге рассказывала о своих похождениях в своем кочевье. Булгэт снисходительно улыбался, щуря без того узкие глаза от солнца. Его угнетало то, что его изгнали из родного улуса. Внезапно Кыс, уловив, что ее собеседник ее не слушает, предложила скакать наперегонки. Булгэт, зная, что его конь лучше и обученнее, не смог отказаться, предвкушая развлечение. Сдерживая улыбку, он согласился, решив дать первый старт своей спутнице. Молодые охотники быстро вышли на след своенравной внучки старейшины рода. Идя рядом с ними, они с интересом обсуждали, что следом за ними идет рысь. Что от юного охотника не останется следов, когда они выполнят волю шамана. Когда же с лихим гиканьем Дыас оторвалась от своего спутника, дюжина стрел полетела в охотника из чуждого им племени.ГЛАВА 2Витя проснулся с дурным настроением. Наскоро сплюнув через левое плечо, он поднялся с постели. Снилась всякая хрень - девка первобытная, лес, стрелы… Вчера сдан последний экзамен на восьмой за его жизнь, сессии. Вспомнился веселый сабантуй с одногруппниками по этому поводу. А сегодня кошачья выставка, где его кот наверняка займет достойное место среди себе подобных. И впереди целое лето! Настроение заметно улучшилось.Выйдя из подъезда, он столкнулся плечом с девушкой, которая не замедлила выразить свое неудовольствие:- Глаза пошире раскрой!Витя не привык к подобным замечаниям, а потому ответ не замедлил поступить:- У тебя, видимо, шире не раскрываются?!***Неделя релаксации от учебы не прошла зря: пьяные посиделки с друзьями, ежедневные выезды на шашлыки, личностная деградация… Сегодня тот дурацкий сон повторился. К чему бы?"В Интернете куча всего ненужного", – думал он, просматривая новинки кинопроката. Скуки ради решил сходить в кино, куда поближе. Выбор кинотеатра не заставил себя ждать. Предварительно запасшись пивом и попкорном, он занял свое место в зрительном зале. Тут, неожиданно, его покой тревожит некая, видимо, приватная особа, которая «слегка» загораживает экран, в поисках своего «места». Недолго думая, vip-персона плюхается в соседнее кресло. "Надо же… То ли земля круглая, то ли город маленький", – подумал Витя, узнав собеседницу по подъезду. Выйдя из кинозала, он решил познакомиться с девушкой.- Что заставило такую грозную красавицу покинуть свой улус? – Витя как можно ироничнее пытался начать разговор, с любопытством разглядывая девушку. "Хорошая фигурка, хорошее личико. А вот характер весьма скверный", – подумалось ему.- Плечами приехала помериться, – не осталась в долгу девушка.- Я извиниться хотел. За тот случай в подъезде, – юноша резко сменил тему.- Принято, – девушка хищно улыбнулась. – Меня Викой зовут.- Я, правда, извиниться хотел, – Витя попытался состроить самую дружелюбную физиономию.***Месяц спустя они стали неразлучными друзьями. Еще месяц – он в первый раз поцеловал ее.- Ты знаешь… Я беременна, – Вика состроила плаксивую гримаску.- Кыыся… Моя хорошая… Это нужно отметить! Я за тортом!Кыся – этим ласковым прозвищем он называл ее, нравилось ей или нет. На все расспросы, он не мог объяснить, почему этот набор букв и звуков у него ассоциируется с ней.Выскочив из дома, он помчался до ближайшего магазина, наспех перебегая дорогу. Судьба, как казалось, улыбалась сегодня только ему. Или ухмылялась, в виде микроавтобуса, внезапно вылетевшего из-за угла.***Вика, стойко продержавшись несколько месяцев, родила здорового рослого мальчика. Наперекор всем родным, она назвала его именем отца ребенка. Изначально юную маму поразил чересчур осмысленный взгляд ее ребенка. А также то, что кот, которого она взяла после гибели Вити, не отходил ни на шаг от кроватки малыша и не давал посторонним приблизиться к ней. Когда маленькому Витюше исполнился год, тот по непонятной причине вдруг заболел. Поднялась температура. Молодая мама, сидя у детской кроватки, ненадолго уснула. Ей снилось, что она скачет верхом, состязаясь с парнем, черты лица которого кажутся такими родными и до боли знакомыми. Проснувшись, она обнаружила сына бодро сидящим в кроватке. Рядом сидел кот, не мигая смотря на нее.- Кыся! – улыбнулся маме малыш. Это было его первое слово.

Ключевые слова: Реинкарнация природа животные рок этнос судьба. авторская история

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