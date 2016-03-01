Стук в дверь

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 07:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 70 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:17 by

Последний человек на Земле - да и во всей Вселенной, сидел в комнате. Один. Комната казалась ему странной и он как раз размышлял, почему. Выводы не пугали, но и не радовали. Он вообще был не из пугливых, Уолтер Филан, еще два дня назад - профессор кафедры антропологии в Натанском университете. Он не выделялся ни героической внешностью, ни крутым нравом и сам это знал лучше всех прочих.Впрочем, сейчас его мало беспокоило, как он выглядит со стороны. Честно сказать, его теперь уже ничто не беспокоило. Два дня назад все человечество сгинуло буквально в одночасье, остался только он сам и еще какая-то женщина. Где эта женщина, кто она, откуда - все это ни в малой степени не трогало Уолтера Филана. Скорее всего, им никогда не суждено увидеться. Ну и ладно.Вот уже полгода женщины не играли в жизни Уолтера никакой роли, с тех пор, как умерла Марта. Она была хорошей женой, хоть и любила покомандовать, и Уолтер любил ее, любил спокойно, но крепко. Когда она умерла, ему было тридцать восемь лет, а сейчас - всего сорок, но он совершенно не думал о женщинах. Вся его жизнь свелась к книгам: одни надо было прочесть, другие - написать. Теперь писать стало не для кого, зато для чтения у него была впереди целая жизнь.Конечно, компания не помешала бы, но и без нее можно было прожить. Кто знает, может быть, когда-нибудь его будет устраивать общество занов, хотя сейчас в это трудно поверить. Заны, бесспорно, разумны, но ведь и муравьи разумны на свой манер, а люди сроду не общались с муравьями. Почему-то Уолтеру сдавалось, что разум занов схож с муравьиным, хотя пока все доказывало обратное. Это заны держали людей за букашек, это они сотворили с Землей такое, что человек мог бы сделать с муравейником. Только гораздо эффективнее.Они были с ним довольно обходительны. Они объяснили Уолтеру, что он проведет в этой комнате всю свою жизнь - они сказали "бу-дешь всег-да" - и дали ему множество книг, когда он, осознав ситуацию, объявил, что не может жить без чтения.Интеллект занов был, несомненно, весьма высок, но не без странностей. К примеру, английский они освоили буквально за считанные часы, но так и не научились произносить слова слитно, говорили по слогам, как малые дети.- Заходите, - сказал Уолтер, и дверь распахнулась. На пороге стоял, конечно же, зан похожий на всех прочих занов. Уолтеру они все казались одинаковыми, словно горошины из одного стручка. Все они были не выше четырех футов и выглядели совершенно не по-земному. Хотя ясно было, что теперь они стали на Земле доминирующим видом.Последний человек на Земле - да и во всей Вселенной, сидел в комнате. Один. Комната казалась ему странной, и он как раз размышлял, почему. Выводы не пугали, но и не радовали. Он вообще был не из пугливых, Уолтер Филан, еще два дня назад - профессор кафедры антропологии в Натанском университете. Он не выделялся ни героической внешностью, ни крутым нравом и сам это знал лучше всех прочих.Впрочем, сейчас его мало беспокоило, как он выглядит со стороны. Честно сказать, его теперь уже ничто не беспокоило. Два дня назад все человечество сгинуло буквально в одночасье, остался только он сам и еще какая-то женщина. Где эта женщина, кто она, откуда - все это ни в малой степени не трогало Уолтера Филана. Скорее всего, им никогда не суждено увидеться. Ну и ладно.Вот уже полгода женщины не играли в жизни Уолтера никакой роли, с тех пор, как умерла Марта. Она была хорошей женой, хоть и любила покомандовать, и Уолтер любил ее, любил спокойно, но крепко. Когда она умерла, ему было тридцать восемь лет, а сейчас - всего сорок, но он совершенно не думал о женщинах. Вся его жизнь свелась к книгам: одни надо было прочесть, другие - написать. Теперь писать стало не для кого, зато для чтения у него была впереди целая жизнь.Конечно, компания не помешала бы, но и без нее можно было прожить. Кто знает, может быть, когда-нибудь его будет устраивать общество занов, хотя сейчас в это трудно поверить. Заны, бесспорно, разумны, но ведь и муравьи разумны на свой манер, а люди сроду не общались с муравьями. Почему-то Уолтеру сдавалось, что разум занов схож с муравьиным, хотя пока все доказывало обратное. Это заны держали людей за букашек, это они сотворили с Землей такое, что человек мог бы сделать с муравейником. Только гораздо эффективнее.Они были с ним довольно обходительны. Они объяснили Уолтеру, что он проведет в этой комнате всю свою жизнь - они сказали "бу-дешь всег-да" - и дали ему множество книг, когда он, осознав ситуацию, объявил, что не может жить без чтения.Интеллект занов был, несомненно, весьма высок, но не без странностей. К примеру, английский они освоили буквально за считанные часы, но так и не научились произносить слова слитно, говорили по слогам, как малые дети.Впрочем, я отвлекся.Итак, в дверь постучали.Я нарочно не поставил многоточия, чтобы не пугать вас попусту.- Заходите, - сказал Уолтер, и дверь распахнулась. На пороге стоял, конечно же, зан, похожий на всех прочих занов. Уолтеру они все казались одинаковыми, словно горошины из одного стручка. Все они были не выше четырех футов и выглядели совершенно не по-земному. Хотя ясно было, что теперь они стали на Земле доминирующим видом.- Хэлло, Джордж, - сказал Уолтер. Собственно, имен у занов не водилось, и Уолтер всех их чохом окрестил Джорджами. Те не возражали.- Хэл-ло, У-ол-тер, - сказал зан.Так уж повелось между ними - стук в дверь и обмен самыми обычными приветствиями. "Интересно, - подумал Уолтер, - зачем зан пожаловал на этот раз?"- Во-пер-вых, У-ол-тер, мы про-сим те-бя си-деть лицом вот в э-ту сто-ро-ну.- Вот оно что! Эта стена прозрачна с вашей стороны, да?- Да, про-зрач-на.- Я подозревал это, - вздохнул Уолтер. - Стена гладкая, не как другие три; и мебели возле нее нет. Ну, а если я откажусь? Тогда вы меня убьете? Я буду только рад.- Не у-бьем. От-бе-рем у те-бя кни-ги.- Ваша взяла, Джордж. Ради книг я готов хоть волчком вертеться. А сколько еще зверушек в вашем зоопарке?- Е-ще две-сти шест-над-цать.- Всего-то? - Уолтер с укоризной покачал головой. - Да вас забьет любой второсортный зверинец... то есть забил бы. У вас была какая-то система, или вы хватали наобум?- Ви-дов слиш-ком мно-го. Мы бра-ли о-дин из сотни. Сам-ца и сам-ку.- А кем же вы кормите хищников?- Мы син-те-зи-ру-ем для них пи-щу.- Понятно... Растения вы тоже отобрали?- Им из-ме-не-ние не по-вре-ди-ло. О-ни о-ста-лись в преж-нем со-ста-ве и ко-ли-че-стве.- Повезло зелени. Не то что нам... Помнится, Джордж, ты сказал "во-первых". Что там у тебя еще?- Дво-е жи-вот-ных у-сну-ли и не про-сы-па-ют-ся. О-ни по-хо-ло-де-ли. Мы не по-ни-ма-ем при-чи-ны.- Такое встречается сплошь и рядом. Не беспокойтесь: наверное, они просто сдохли. От этого не застрахован даже самый лучший зоопарк.- Сдо-хли? Э-то о-зна-ча-ет "у-мер-ли"? Но ведь их ни-кто не у-ми-рал. Мы их да-же не тро-га-ли.Уолтер Филан воззрился на зана.- Да ты что, Джордж, не знаешь, что такое смерть?- Зна-ю. Для э-то-го су-ще-ство у-би-ва-ют, и о-но по-том не су-ще-ству-ет.- Тебе сколько лет? - спросил Уолтер.- Шест-над-цать... Но ты не зна-ешь на-ших мер. За э-то вре-мя тво-я пла-не-та сде-ла-ла семь ты-сяч о-боро-тов во-круг сво-ей зве-зды. Я мо-ло-дой.- Да уж, сущий младенец. - Уолтер даже присвистнул. - Вот что, Джордж, - сказал он после краткого раздумья, - похоже, придется просветить тебя насчет нашей планеты. Есть среди нас кое-кто... постарше вас всех: безносая мадам с острой косой и песочными часами. Ей ваше "изменение" не повредило.- К ка-ко-му ви-ду о-на от-но-сит-ся? О-на сам-ка?- Она сама по себе. Мы зовем ее Старухой Смертью или Неумолимой Жницей. Так вот: на нашей планете все существа - и люди, и животные - живут лишь до тех пор, пока она не вмешается.- Зна-чит, э-то о-на у-би-ла э-тих су-ществ? Дру-гих о-на то-же у-бьет?Уолтер собрался было ответить, но осекся - что-то в интонациях зана насторожило его. Похоже, тот нахмурился бы, если бы у него было что хмурить.- Надо бы взглянуть на них, - сказал он наконец. - Это можно?- Мож-но, - ответил зан. - И-дем.На следующее утро в помещение Уолтера Филана вошли несколько занов. Они быстро вынесли мебель и книги, а потом пригласили выйти Уолтера. Миновав дверь, он оказался в другой комнате, куда большей, чем прежняя.Уолтер уселся в кресло. Ждать пришлось недолго. Когда в дверь постучали, он уже знал, кто там.- Войдите, - сказал он, поднимаясь.Какой-то зан открыл дверь и отошел в сторону. Вошла женщина.- Хэлло, - сказал Уолтер и поклонился. - Меня зовут Уолтер Филан. Джордж, наверное, не представил меня? Впрочем, оно и понятно: откуда ему знать наши обычаи...- Меня зовут Грейс Эванс, мистер Филан, - спокойно представилась женщина. - Но что здесь затевается? Зачем меня сюда привели?Ей было около тридцати, ростом она была не ниже Уолтера и хорошо сложена. "Вот и Марте было столько же, - подумал Уолтер. - Да, пожалуй, она здорово напоминает Марту". В манерах ее сразу же ощущалась спокойная уверенность. "Тоже как у Марты..."- Это вы скоро поймете, если еще не догадались, - ответил Уолтер. - Давайте лучше поговорим пока о другом. Вы знаете, что случилось?- Они... всех убили, да?- Да. Садитесь, в ногах правды нет. Вы знаете, как они это сделали?Женщина опустилась в мягкое кресло.- Не знаю, - ответила она. - Да и какая нам теперь разница?- Согласен... Но один из занов рассказал мне кое-что. Правда, я не знаю, откуда они взялись на наши головы; возможно, из другой звездной системы. Вы видели их корабль?- Да. Вот громадина-то!- Это точно. Но вернемся к тому, что случилось. Они произвели "изменение". У них есть какой-то излучатель, он производит некие "колебания". Радиоволны, скорее всего. И вот этими-то колебаниями они уничтожили все живое на Земле, кроме растений. Уничтожили почти мгновенно, и, надеюсь, безболезненно. К этому времени мы с вами и еще две с небольшим сотни животных были уже под защитой корабля, потому и уцелели. Нас взяли в качестве образцов земной фауны. Вы, наверное, уже поняли, что это зоопарк?- Я... у меня мелькала такая мысль.- Вот эта стена прозрачна, если смотреть с той стороны. В каждой такой камере для животных созданы привычные условия. Сами камеры пластиковые; оборудование занов штампует их по полудюжине в час. Будь у нас такая технология, мы бы давно позабыли о жилищных кризисах. Впрочем, теперь эта проблема исчерпана. Кроме того, человечество - то есть мы с вами может не опасаться атомной войны. Надо сказать, заны разом разрешили множество проблем.Грейс Эванс чуть улыбнулась.- Да уж... Операция прошла успешно, только вот пациент скончался. Проблем у нас хватало... А вы помните, как заны вас забрали? Я вот ничего не помню; просто заснула вечером, а проснулась уже тут.- И я не помню. Наверное, сперва заны излучали эти свои "колебания" вполсилы, чтобы все потеряли сознание. А потом, набрав достаточно живности для своего зверинца, они врубили излучатели до упора. И все дела. Правда, они только вчера разобрались, что мы не бессмертны.- Мы не... что?- Занам естественная смерть неведома, хотя их можно убить. Точнее, была неведома до вчерашнего дня. Дело в том, что двое из нас умерли.- Двое из нас? А-а, понятно.- Да-да, двое из нашего зверинца. Потеря, сами понимаете, невосполнимая. Заны надеялись, что эта забава надолго, но мы, по их меркам, живем всего минуту-другую.- Вы хотите сказать, что они не знали, сколько мы живем?- Именно, - кивнул Уолтер. - Один из занов сказал мне, что ему семь тысяч лет, так вот, по их понятиям он еще юноша. Кстати, у них, как и у нас, два пола, но воспроизводятся они, надо полагать, раз в десять тысяч лет или около того. Вчера они узнали, как быстротечна наша жизнь, и это их до печенок проняло, если у них, конечно, есть печенки. Похоже, они решили содержать животных попарно и сохранить если не особей, то хотя бы вид.- Вот, значит, в чем дело! - вспыхнула Грейс Эванс, вскакивая. - Ну, если вы надеетесь... если эти твари надеются...Она метнулась к двери.- Дверь заперта, - спокойно сообщил Уолтер Филан. - Но вам не стоит беспокоиться. Возможно, они и надеются, но не я. Можете не говорить, что не согласились бы, даже будь я последним мужчиной на Земле. Сейчас это прозвучит трюизмом.- Они что, так и будут держать нас в этой комнатенке?- Почему же "комнатенке"? Места здесь хватает, как-нибудь устроимся. Спать я могу вот в этом кресле. И запомните: я согласен с вами по всем пунктам. Не говоря уже о чувствах, пусть лучше люди вымрут напрочь, чем будут жить в зверинце.- И на том спасибо, - ответила она.Глаза ее гневно сверкнули, но Уолтер понял, что ярость эта адресована не ему. "Как она похожа на Марту!" - подумалось ему.- Впрочем, если вы передумаете... - сказал он с улыбкой.Тут ему показалось, что Грэйс сейчас залепит ему пощечину, но она лишь тихо сказала:- Настоящий мужчина на вашем месте уже придумал бы, как... Вы ведь сказали, будто их можно убить.- Наших-то хозяев? Можно. Все это время я наблюдал за ними и сделал кое-какие выводы. Пусть даже с виду они совсем другие, но у них сходный с нашим метаболизм - есть пищеварение и кровообращение. Мне кажется, они уязвимы в той же степени, что и мы.- Но вы же говорили...- Различия, конечно, тоже есть. Люди стареют, а заны, похоже, нет. Может быть, какие-то железы обновляют клетки их организмов. У людей клетки тоже обновляются, но медленно. А у занов, должно быть, эти железы работают интенсивнее.- Да, возможно, - ответила она. - А вот боли они, по-моему, не ощущают.Вот на это Уолтер и надеялся.- С чего вы взяли? - с деланным равнодушием осведомился он.- Я нашла кусок проволоки и натянула у порога. Зан запнулся, и проволока порезала ему ногу.- До крови?- Да, но он, что называется, и бровью не повел. Никаких эмоций; он просто снял проволоку и ушел. А когда вернулся, - это было через пару часов, - порез уже зажил, остался только чуть заметный шрам.Уолтер задумчиво покивал.- Эмоций у них никаких, это верно. Даже если я убью одного из них, со мной, скорее всего, ничего не сделают. Просто станут осторожнее, а пищу будут подавать на вилах, как хищнику, который слопал смотрителя.- А сколько их? - спросила женщина.- На корабле их сотни две, а вообще, конечно, куда больше. Наверное, у этого корабля было задание очистить планету для заселения занами.- Что ж, задание они выполнили на "отлично"...В дверь постучали.- Войдите, - сказал Уолтер.Вошел зан.- Хэлло, Джордж.- Хэл-ло, У-ол-тер.Обычные приветствия. "Интересно, это тот же зан?" - продумал Уолтер Филан.- Чем обязан?- Е-ще од-но жи-вот-но-е не про-сы-па-ет-ся. Малень-ко-е, по-кры-то-е ме-хом... Вы на-зы-ва-е-те е-го лас-ка.- Я тебе уже говорил: такое случается сплошь и рядом. Старуха Смерть, помнишь?- У-мер-ло не толь-ко жи-вот-но-е. Се-го-дня ут-ром у-мер о-дин зан.- Что поделаешь... - пожал плечами Уолтер. - Привыкайте, если уж собрались здесь жить.Зан промолчал, но уходить явно не собирался.- Что еще? - спросил Уолтер.- Что де-лать с лас-кой? То же са-мо-е?- Попробуйте. - Уолтер снова пожал плечами. - Иногда это помогает.Зан повернулся и вышел.- Стоит попытаться. Марта, авось получится.- Марта? Меня зовут Грейс, мистер Филан. Что получится?- А меня зовут Уолтер. Привыкайте, Грейс. Видите ли, вы здорово напоминаете Марту, мою покойную жену.- Так что же у вас получится? И что имел в виду зан?- Завтра узнаете... - таинственно молвил Уолтер.Так она из него ничего и не вытянула.Кончился третий день вторжения занов.Четвертый день стал последним.На этот раз зан явился около полудня. Он долго стоял в дверях, не говоря ни слова. Следовало бы, конечно, его описать, но в земных, языках для этого просто нет слов.- Мы у-ле-та-ем, - сказал он наконец. - Так решил об-щий со-вет.- А что, умер еще кто-то из ваших?- Да. Э-той ночь-ю. Зе-мля - пла-не-та смер-ти.- И по вашей милости тоже. На ней жили миллиарды живых существ, а осталось, не считая нас, всего двести тринадцать. Извините, но больше мы вас не приглашаем.- Что мы мо-жем сде-лать для вас?- Откройте нашу дверь - но только нашу! - и улетайте поскорее. Обо всем остальном мы позаботимся сами.Зан повернулся и вышел.- Ничего не понимаю. - Грейс смотрела на Уолтера круглыми глазами. - Что?..- Подождите... - ответил он. - Пусть сперва они улетят. Я хочу на всю жизнь запомнить это.Ждать ей пришлось недолго, всего несколько минут. Уолтер улыбнулся и плюхнулся в кресло.- В райском саду, - сказал он, - была змея, с нее и начались все людские беды. Но недавно другая змея искупила вину своей прародительницы. Обычная гремучая змея.- Вы имеете в виду, что те два зана умерли из-за нее?- Именно, - кивнул Уолтер. - Когда они показали мне животных, которые "не просыпаются", оказалось, что одно из них - гремучка. Тут-то у меня и блеснула идея. Похоже было, что заны ничего не знают о ядовитых змеях. Возможно, они водятся только на Земле. Я надеялся, что их метаболизм схож с нашим, и змеиный яд окажется смертельным и для них. Попытаться стоило, а терять мне было нечего. И вот видите, получилось!- Но со змеей-то вы как договорились?Уолтер рассмеялся.- Я поведал им про любовь. Они ни о чем таком слыхом не слыхивали. Им очень хотелось сохранить свой зверинец, чтобы успеть изучить. Я им наплел, что животное, оставшись без пары, непременно погибнет, если его не ласкать. Ну, и показал им, как это делается. Показал на овдовевшей домашней утке, а про змею сказал, что и с нею надо так же: прижимать к груди и гладить.Он поднялся, прошелся, потянулся и снова плюхнулся в кресло.- Теперь нам пора подумать о наших проблемах. Животных надо будет выпустить, но не всех сразу. Дикие травоядные пускай сами о себе заботятся, а домашние нам еще пригодятся. А вот что делать с хищниками, ума не приложу. Ведь синтезировать для них пищу мы не умеем. - Уолтер внимательно посмотрел не Грейс. - И с человеческой расой надо что-то решать.Грейс вспыхнула.- Нет... - сказала она наконец.- Мы были не таким уж плохим народом, - продолжал он как ни в чем не бывало. - И нам еще не поздно начать все заново. Мы соберем книги и сохраним хоть часть наших знаний. Мы...Грейс молча встала и пошла к двери. "Точно как Марта незадолго да свадьбы", - подумал Уолтер.- Обдумайте все не торопясь. Я буду ждать вас.Грейс хлопнула дверью, оставив Уолтера думать о судьбах человечества.Вскоре он услышал легкие шаги и улыбнулся.Последний на Земле человек сидел в комнате. В дверь постучали...Автор -

Ключевые слова: Человечество вымирание завоевание заны последний человек на Земле

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