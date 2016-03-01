Фотография на кладбище

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vecher Просмотров: 59 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:09 by

Оля, здАровА!Держись, дорогая! Все пройдет, пройдет и это. Неужели в Киеве нет нормальной частной клиники? Да не поверю. Ну, пусть дороже, хотя у вас сейчас не лучшие времена, а что делать... Обнимаю и шлю лучик удачи.Ты просила дальше про Таню. Я уже писала, что очень хотела узнать, как она выглядела. И вот осенью прошлого года случилось странное.Была середина октября. Я благополучно к тому времени растренькала деньги, полученные при увольнении (сумма была приличная, там еще отпускные насчитали). Так, а женщина я или где?! С Сашей были в контрах из-за этих денег, он хотел машину починить. Ага, щас. Я ему так и сказала - вперед, на подработку. А мне уже, веришь, просто необходимо было гардероб обновить, с учетом того что выходить на новую работу. Дожила - брюк целых не было! Ну да ладно. Пошел он в промальп, лазили, как обезьянки по стенам, швы конопатили. Дома напряг был.Один раз сижу, жду его. День не нормированный, мог прийти и сейчас, и в двенадцать ночи.Было часа четыре, погода - мрак. Снег с дождем, хо-о-олодно! Часа через полтора уже темнеть бы начало.Я готовила ужин, как сейчас помню, слойки с ветчиной и сыром, по рецепту из "Готовим легко".И тут на меня накатило. Так захотелось вдруг навестить "подружку"! Вот представь, у меня тесто, начинку только нашинковала, еще не готово, темнеть скоро будет, Саша вот-вот явится, снег с дождем. День недели не помню, но точно - не выходной, значит на кладбище никого. Да и какой дурак туда пойдет в снег?.. И вечером практически? А если нет людей, я боюсь туда ходить. Да еще там собаки бездомные кучкуются.И что ты думаешь? Бросила все, оделась и пошла. Клиника, да? Листья в снегу на земле, грязь страшная, дождик. Без цветов уж, какие цветы. Пришла, подхожу к Таниной могиле. И вот тут я обалдела.Памятник в виде глыбы, сразу скажу - таблички или медальона там не предусмотрено, один барельеф. Сверху глыба растресканна, есть маленькие щели. И вот в одну из щелей засунута цветная фотография. Молодая девушка, очень красивая. Просто очень.И вот хоть убей, не могу сейчас сказать - современная была фотография, или цветная тех лет. Я в принципе разбираюсь немного, потофотошопить люблю, но не помню - как морок нашел.Похоже ли было фото на барельеф? Похоже, я уверена, это была Таня. Да и кто иной это мог быть?Хотелось ли взять фотографию себе? Скажу честно, очень хотелось. Я сразу восприняла ее, как подарок мне. Но я не взяла. Ничего нельзя брать с кладбища. Ну как я внесу фотографию покойницы в дом, где хранить ее? Нет... Поэтому я просто насмотрелась, мысленно поговорила с Таней, похвалила ее красоту, да и пошла тихонько до дому.Естественно, на следующий день, я не выдержала и заскочила на кладбище, днем. Фотографии не было. Я поискала вокруг - может, упала от ветра и дождя, но нет.Вот и скажи мне, кто принес фотографию на кладбище? Чего меня понесло туда именно в тот момент? самое неподходящее время было. Куда делось фото?Ну, допустим, родственники намеревались сделать медальон на глыбе. Примеривались. Тогда зачем оставили фотографию мокнуть под снегом? И вообще, у нас далеко не Сочи, такими делами в октябре заниматься никто не будет. У нас уже снег в это время ложится.И если хотели, почему не сделали? Я была там и весной этой, и в июне. Никакого медальона. Да и трудно будет его по структуре гранита туда вставить. И опять никто не навещает могилу, кроме меня, явно.Вот и думаю, что это было? Таня решила показаться мне? Как это возможно? Кто принес фото?Есть мысли какие-нибудь? Ладно, закругляюсь, выздоравливай там! И в твоем состоянии сильно- то по дому не шурши, пусть Витек помогает! Коше привет.Олечка, здравствуй! Что случилось? Куда ты пропала? Я тебе периодически пишу, и Олеся, и Ната. С августа от тебя нет весточки, как в больницу легла. Мы все волнуемся, на всякий случай - с наступающим Новым годом тебя! Ты, может, обиделась на что? Что случилось??? Мне не спокойно как-то.Вот ведь, ничего про тебя не знаю, только имя да день рождения, даже не знаю, как ты выглядишь. Правда, у нас с тобой на аватарках Бри Ван де Камп, это о многом говорит! А все же хочется на тебя поглядеть в реале. Может быть, когда-нибудь выберусь в Киев, ты в нашу дыру явно не поедешь...На всякий случай, если меня читаешь, лови наш лучик удачи...

Ключевые слова: Кладбище фото могилы барельеф авторская история

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