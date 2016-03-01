Фотография на кладбище

Фотография на кладбище12 июня[/b]
Оля, привет!
Давненько я тебе не писала, вроде ничего особенного не происходит у меня, летаем потихоньку!.. Что-то в последнее время я как белка в колесе: дом-работа, Сашка да Женька, никакой отдушины! И хорошо как, что мы нашли друг дружку! Киев от меня так далеко, как другая планета.
Как у тебя с Витей? как коша, все мурлычет?.. Решили ли проблему ту, помнишь?..
Вчера купила у бабки огромный букет пионов, мне они очень нравятся. Потом, вечером уже, купила еще один букет и поставила в спальню. Недорого относительно, двести пятьдесят рублей, а сезон пионов у нас короткий.
Сделала по рецепту Олеси-Мяо копченую селедку, это вещь, скажу я тебе! Наслаждалась каждым куском.
Давно хотела рассказать кое о чем, наверно просто надо с кем-то поделиться. Есть нечто, что не дает мне покоя. Одна голова хорошо, а две лучше, может, что у меня в мозгах прояснится маленько.
Началось все четыре года назад, в двенадцатом году. Примерно в километре от нас есть старое кладбище. Оно еще дореволюционное, но старых захоронений нет, видимо, долгое время потом хоронили "сверху". Во всяком случае, самое старое захоронение я там нашла только 1943-го года.
И вот, четыре года назад родители попросили меня убраться там, на могиле папиной бабушки и его тетки, сами не смогли в тот раз. Я была там маленькая, с бабушкой, лет шесть мне наверно было, с тех пор не была (знаю, краснею).
Но найти очень легко, потому как могила сразу с торца у ограды кладбища. Пришла, убралась. Был апрель, выходной перед родительским днем, народу много - потому не страшно. Я решила маленько пошататься там, поглазеть на памятники, иногда мне нравится так гулять.
И буквально через метров двадцать наткнулась на оградку с тремя могилами. Судя по надписям, там были похоронены дед, бабушка и видимо, внучка. Первой умерла бабушка, давно уже. Потом в 1988-м - дедушка, и в мае 1989-го - внучка. Не дожила до своего двадцатилетия месяц, была старше меня на четыре года, и звали ее как меня. Фамилия стариков - Борщевские, а она - Татьяна Фролова, видимо дочка их дочери. У стариков памятники обычные, а у Тани - необработанная глыба гранита, с барельефом - силуэт девушки и выбита надпись: имя и даты. В наших местах такие памятники ставят, как правило, погибшим в горах. (Мой Саша - альпинист, я тебе писала.Хотел и меня приобщить, но не тут-то было. И сыну не разрешила! Ну, тут я маленько "соврамши" - благо, сам не интересуется). Могилы не выглядели слишком заброшенными, но, тем не менее, было ясно, что искусственным корзинкам несколько лет, листва не убрана.
Стояла я, думала о ней. Если здесь похоронена, значит, местная. Теоретически могла учиться со мной в одной школе (у нас в районе их всего-то три), жить на соседней улице. Мне в детстве очень не хватало подруг, "все с мальчишками, с мальчишками" (с)
Стояла я, стояла, и так жалко мне ее стало вдруг! Моему сыну почти столько лет, сколько было ей бы жить да радоваться. Что ж ты, подружка, хоть влюбиться- то успела?.. Ну, ничего, я к тебе заходить буду, цветочков принесу вам.
Зашла я туда опять на выходные уже после Родительского. Никаких изменений не было, никто не убрался там. Я маленько сгребла листья, оставила у Тани на могиле гвоздики.
Так, все эти четыре года, весной и летом, стала я навещать свою прабабушку и Таню. Одно могу сказать точно - больше к ней на могилу за эти годы никто не ходил. А если ходил, то никак это не обнаружил - ни цветочком, ни действием. Я убирала принесенные мною цветы, оставляла свежие.
Мне очень хотелось узнать, как выглядела Таня, потому что барельеф представления не давал.
Саша пришел с работы, пойду кормить. Оля, если не сложно кинь в личку ссылку на лимонный пирог. Там сколько сахару надо, я на память что-то не так сделала, похоже...
[b]20 июля
Оля, здАровА!
Держись, дорогая! Все пройдет, пройдет и это. Неужели в Киеве нет нормальной частной клиники? Да не поверю. Ну, пусть дороже, хотя у вас сейчас не лучшие времена, а что делать... Обнимаю и шлю лучик удачи.
Ты просила дальше про Таню. Я уже писала, что очень хотела узнать, как она выглядела. И вот осенью прошлого года случилось странное.
Была середина октября. Я благополучно к тому времени растренькала деньги, полученные при увольнении (сумма была приличная, там еще отпускные насчитали). Так, а женщина я или где?! С Сашей были в контрах из-за этих денег, он хотел машину починить. Ага, щас. Я ему так и сказала - вперед, на подработку. А мне уже, веришь, просто необходимо было гардероб обновить, с учетом того что выходить на новую работу. Дожила - брюк целых не было! Ну да ладно. Пошел он в промальп, лазили, как обезьянки по стенам, швы конопатили. Дома напряг был.
Один раз сижу, жду его. День не нормированный, мог прийти и сейчас, и в двенадцать ночи.
Было часа четыре, погода - мрак. Снег с дождем, хо-о-олодно! Часа через полтора уже темнеть бы начало.
Я готовила ужин, как сейчас помню, слойки с ветчиной и сыром, по рецепту из "Готовим легко".
И тут на меня накатило. Так захотелось вдруг навестить "подружку"! Вот представь, у меня тесто, начинку только нашинковала, еще не готово, темнеть скоро будет, Саша вот-вот явится, снег с дождем. День недели не помню, но точно - не выходной, значит на кладбище никого. Да и какой дурак туда пойдет в снег?.. И вечером практически? А если нет людей, я боюсь туда ходить. Да еще там собаки бездомные кучкуются.
И что ты думаешь? Бросила все, оделась и пошла. Клиника, да? Листья в снегу на земле, грязь страшная, дождик. Без цветов уж, какие цветы. Пришла, подхожу к Таниной могиле. И вот тут я обалдела.
Памятник в виде глыбы, сразу скажу - таблички или медальона там не предусмотрено, один барельеф. Сверху глыба растресканна, есть маленькие щели. И вот в одну из щелей засунута цветная фотография. Молодая девушка, очень красивая. Просто очень.
И вот хоть убей, не могу сейчас сказать - современная была фотография, или цветная тех лет. Я в принципе разбираюсь немного, потофотошопить люблю, но не помню - как морок нашел.
Похоже ли было фото на барельеф? Похоже, я уверена, это была Таня. Да и кто иной это мог быть?
Хотелось ли взять фотографию себе? Скажу честно, очень хотелось. Я сразу восприняла ее, как подарок мне. Но я не взяла. Ничего нельзя брать с кладбища. Ну как я внесу фотографию покойницы в дом, где хранить ее? Нет... Поэтому я просто насмотрелась, мысленно поговорила с Таней, похвалила ее красоту, да и пошла тихонько до дому.
Естественно, на следующий день, я не выдержала и заскочила на кладбище, днем. Фотографии не было. Я поискала вокруг - может, упала от ветра и дождя, но нет.
Вот и скажи мне, кто принес фотографию на кладбище? Чего меня понесло туда именно в тот момент? самое неподходящее время было. Куда делось фото?
Ну, допустим, родственники намеревались сделать медальон на глыбе. Примеривались. Тогда зачем оставили фотографию мокнуть под снегом? И вообще, у нас далеко не Сочи, такими делами в октябре заниматься никто не будет. У нас уже снег в это время ложится.
И если хотели, почему не сделали? Я была там и весной этой, и в июне. Никакого медальона. Да и трудно будет его по структуре гранита туда вставить. И опять никто не навещает могилу, кроме меня, явно.
Вот и думаю, что это было? Таня решила показаться мне? Как это возможно? Кто принес фото?
Есть мысли какие-нибудь? Ладно, закругляюсь, выздоравливай там! И в твоем состоянии сильно- то по дому не шурши, пусть Витек помогает! Коше привет.
22 декабря
Олечка, здравствуй! Что случилось? Куда ты пропала? Я тебе периодически пишу, и Олеся, и Ната. С августа от тебя нет весточки, как в больницу легла. Мы все волнуемся, на всякий случай - с наступающим Новым годом тебя! Ты, может, обиделась на что? Что случилось??? Мне не спокойно как-то.
Вот ведь, ничего про тебя не знаю, только имя да день рождения, даже не знаю, как ты выглядишь. Правда, у нас с тобой на аватарках Бри Ван де Камп, это о многом говорит! А все же хочется на тебя поглядеть в реале. Может быть, когда-нибудь выберусь в Киев, ты в нашу дыру явно не поедешь...
На всякий случай, если меня читаешь, лови наш лучик удачи...
Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:09 by VecherПросмотров: 59Комментарии: 0
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