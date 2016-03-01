Он

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Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

desperate_witch Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:42 by

"Ну ты и выдумщик!", - шептала она, пытаясь смеяться тише, но ей это плохо удавалось, а я любил слушать ее смех, такой чистый, звонкий, поэтому я не смог устоять и рассмеялся вместе с ней. По ее довольной мордашке было видно, что рассказ пришелся по вкусу, что ж я тоже рад, рад каждой минуте, проведенной с ней, а как иначе. Тихо... она напряглась, кажется... да я слышу, мама идёт, а это всегда означает одно, мне пора уходить. Она все так же улыбается, но уже начинает грустить, я подмигиваю ей, прикладываю палец к губам и исчезаю в окне. В комнату входит мама. А я думаю, хорошо, что квартира на первом этаже, ведь будь она выше, малютка каждый раз бы срывались к окну, чтобы посмотреть, как я там, не ушибся ли, наивная...Я отошёл достаточно далеко от дома и обернулся; наверное, мать уже ушла к себе, интересно как она сейчас объясняет свой забавный хохот перед сном? Как-то раз я даже остался под окном, чтобы послушать, что она скажет маме. Так вот демонстрируя чудеса детской смекалки она сказала, что книга смешная, ну прям до слёз. Ну да, как же, книга... в темноте, я улыбнулся и пошёл дальше. Но, не смотря на свой юный возраст, она понимает, что маме о моих визитах знать нельзя, конечно она не до конца понимает почему, вернее вообще не понимает, но молчит, что ж, это хорошо. Мне вдруг стало невыносимо грустно и холодно, одному, без неё, впрочем, так всегда бывает, когда я ухожу.Я зашагал в сторону парка, раньше я любил его за шумную дневную суету, а сейчас... В это время суток, я люблю его за тишину и безлюдность... Я размышлял, когда же снова смогу придти к ней, может, на следующей неделе? А может уже в эту пятницу, нет, пятница неудачное время... Они всей семьей смотрят фильмы допоздна, а потом она тихо засыпает в углу дивана... Тогда на следующей неделе... Вот я и в парке, хорошо, никого нет... Мне нравится, я шёл по аллеям и пытался пинать попадающиеся мне под ноги камушки и редкий мусор. Боже, как же у нас мало времени, я остановился и упал на колени, невыносимо тяжело... Больно, ведь так мало осталось, этой зимой я уже не приду к ней, уже никогда... Я не знал, почему именно до зимы и по какой причине я могу приходить сейчас, но я точно знал, что времени мало, начинается осень...Наконец-то вечер, и я уже стою у окна и смотрю на неё, она сидит на кровати, наверное, уже ждёт меня, я бесшумно провожу пальцами по стеклу и вдруг понимаю, что-то не так, что-то в ее позе меня напрягло... Она... с ней что-то не так. Как-то странно прижимает к себе руку, голова низко опущена, волосы скрывают от меня ее красивое личико, но я знаю, теперь знаю, она плачет. Я начинаю постукивать в стекло, получается довольно тихо, как будто ветка скребется, она не смотрит в мою сторону, лишь продолжает всё так же легонько раскачиваться, меня накрывает волна паники, я нервничаю, копошусь под окном, как идиот, стараясь привлечь ее внимание, всё без толку... Наконец-то я внутри, как смог залезть, сам не понял, да и неважно это. Подхожу к ней, шепчу всякую чушь, обнимаю ее хрупкие детские плечики и тут она взрывается рыданиями, слегка успокоившись она поднимает головку и смотрит мне в глаза и тут до меня доходит, меня пронзает понимание, я вскакиваю и... О Боже, нет, не-е-ет, только не это... она всё так же сидит и молча смотрит на меня я вижу огромный кровоподтек на ее руке, много ссадин на ее тонких ножках, вижу рваные шортики и... кровь... Я кричу, я кричу как раненный зверь, как сумасшедший, но крик мой безголосый, беззвучный, я обнимаю ее. Боже. Ей всего восемь лет. Времени у меня всё меньше, оно уходит от меня, я вообще ощущаю его какими-то рывками, но это мелочи, раз я всё еще здесь, то это означает лишь одно, я должен что-то сделать и я знаю что.Этой ночью все будет кончено, мне-то ничего не грозит, а вот ему достанется после того случая... Мать с отцом развелись, не сразу, конечно, но всё же еще одно испытание для маленькой девочки, ей тогда было четыре года, а мне... Впрочем, мне всегда было семнадцать, я не знаю, почему он их бросил, откуда в нем такая слабость... он уехал куда-то очень далеко, кажется, снова женился и сейчас единственная связь с ним, это ежемесячный денежный бонус от него, что ж, пусть так. Через какое-то время мать тоже встретила другого мужчину, и я не знаю, что там у них, да и не мое дело, но она вроде как счастлива или делает вид. Но этот мужчина, совершил большую ошибку... он тронул этого ребенка, он причинил ей боль, непоправимую боль. Но я знаю, он больше так не будет.Я прихожу к ней и прошу остаться у подруги, она согласна, лишь бы я не оставлял ее одну, я обещаю ей что все будет хорошо, что он не причинит ей больше вреда... никогда. Она пытается мне улыбнуться, пытается обнять и спрашивает, когда я снова приду, говорю, что скоро... пока я лгу ей, за окном падают первые снежинки. Еще осень, но времени чертовски мало.Я иду за ним по парку, я провожаю его до дома, хорошо, что в такой холод люди прячутся в своих домах. Мы почти пришли, а он, кажется, слегка пьян, боже, что мать нашла в нем? Он пытается включить свет в доме, но, увы, кто-то перерезал провода... Он, шатаясь, идет в ее комнату. Что то падает у него из рук, когда он видит меня, он пятится назад и протирает глаза, далее с его мерзкого рта срывается какой то надтреснутый писк, конечно, любой испугался бы увидев такое... дерганный темный силуэт у окна. Когда я злюсь, я многое могу... многое могу позволить себе, я очень зол, я иду к нему, и я улыбаюсь..."Я не знаю, куда он пропал", - шептала испуганная и уставшая женщина в трубку, - "Полиция не знает, его видели последний раз на работе и всё... нет, никаких зацепок, просто исчез, да, да, все его вещи на своих местах... что же он, ушёл в никуда... Дочь была у подруги, никаких свидетелей, она позвонила мне, а я как раз была в отъезде, ну ты знаешь, мой отец болен и я стараюсь навещать его, когда есть время… Сказала, что отчима уже два дня нет дома, конечно я сорвалась и уехала домой, но знаешь что самое страшное, она сказала что отчим больше не вернется, а когда я спросила почему же, она сказала, что он ей обещал, кто обещал, спрашиваю, и она назвала имя... Может, слышала где, но это как то совсем жутко она не может помнить, ей всего четыре года было, когда он... Ну, ты и сама знаешь, авария, кома на пять месяцев и его не стало... знаешь, как раз ведь ровно четыре года прошло... как погиб ее старший брат..."Она как раз дочитывала книгу, в своей комнате, когда в окно постучали, девушка зачем-то оглянулась на дверь, откинула книгу и поспешила открыть окно.- Заходи, братик, я так долго ждала тебя...

Ключевые слова: Он призрак трагедия семья отчим брат авторская история

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