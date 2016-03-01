Misericordia. Part 1

Продолжение следует...

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:16

Margaret Mallt Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:16 by

- Вы в очередной раз задаете одни и те же вопросы. Журналисты всегда такие? Ну да ладно. Не могу сказать, что мне нравилась Эллисон, но и обратного также высказать не могу. После случившегося появилось еще больше вопросов. Что я могу рассказать о ней? Ну, несмотря на деньги своих родителей, она не была ни отличницей, ни популярной девчонкой в школе. Она была скорее среднестатистической школьницей, со своими проблемами и со своими загонами. У нее был маленький круг общения, но зависть вызывала то, что она общалась лишь с самыми известными. Как получалось, что серенькая мышка была со знаменитостями школы? Наверное, это навсегда останется тайной для всех, в свете последних событий.Эллисон не заслуживала смерти, все вам так скажут. Она была хорошей, лучше многих, она стала показателем высокой духовности и культуры, но, как не прискорбно, только после всего произошедшего. Учителя вызвали у меня отдельное отвращение. До того они часами могли обсуждать и выносить на обзор одноклассников пороки Эллисон, но на ее похоронах и долгое время после, они плакали и прямо-таки страдали. Господи, это наигранность чувств выбешивала больше всего. Никто не знал ее так, как знала я когда-то. Мы росли вместе, но потом наши пути разошлись, верите вы или нет, но я пыталась возобновить то общение. Хотя все мои попытки так или иначе были бесплодны. Эллисон была убита ведь так? Но убийцу же не нашли, так почему вы задаете мне все эти вопросы? Неужели вам не стоит сейчас искать возможного психопата, который так поиздевался над старшеклассницей? Что значит успокоиться? Я рассказываю вам все о ней, а вы лишь записываете в свою грязную книжонку. Хотя бы каплю сочувствия проявили что ли. Я спокойна, но отвечать на ваши вопросы более не желаю, можно я пойду?День за днем, час за часом. Это длилось бесконечно долго, каждый раз все дольше и дольше. Вы задаете вопросы, а я, как кукла, отвечаю на них. Монотонно и бесчувственно, ровно такой же я была на похоронах бывшей подруги. Мне было тошно вспоминать все это. Возможно, я бы так не волновалась по этому поводу, но я видела все своими глазами. Я видела, как она лежала, захлебываясь собственной кровью, судорожно хватаясь рукой за горло, из которого хлестала алая жидкость. Я слышала, как она хрипела и видела, как она тянула ко мне окровавленные руки, а я застыла в немом ужасе. А потом она резко затихла, перестала дергаться, перестала хрипеть и ее руки безвольно опустились на холодный пол. Я присела рядом и рукой дотронулась до ее век, легким движением закрыв их. Ее руки были холодны, как лед, а губы стали тверды, словно она превратилась в статую. Такую, все еще пока находящуюся на границе между смертью и жизнью. Я пыталась закричать, но ком в горле не давал. И только тогда, приглядевшись, я заметила, как она сжимала в руке мятый комок бумаги. Я разжала занемевшие пальцы, и они с хрустом раскрылись. Я поежилась и раскрыла бумагу, резво выискивая глазами хоть что-нибудь. Но там была всего лишь запись из дневника самой Эллисон. Откуда я знала? Она вела его с самого детства, всегда записывала туда всякую ересь, ей это нравилось. Она до сих пор у меня, если интересно.Возможно, это и было важно, но последнее время ее мучили кошмары, о странном доме, который она никогда раньше не видела. В ее кошмарах дом и все, что происходило, было слишком реально. Настолько, что когда она во сне порезалась о сук дерева, то утром проснулась со свежей царапиной на ноге. Хотя там даже не царапина, а зияющая рана, пришлось наложить несколько швов, врачи только удивлялись. Она должна была умереть от потери крови, ведь рана была в таком месте, но она осталась жива. Это было чудом, но сама Эллисон назвала это помощью друга. Господи, сколько же у нее было проблем, но с психикой никогда. Она была самой адекватной из всех, кто когда-либо был в моем круге общения, даже слишком. Она была очень умна, но серьезна до невозможности. Иной раз так хотелось пристукнуть ее за случайно сказанные слова. О да, она умела докопаться до человека.Но, возвращаясь к теме странностей Эллисон, скажу, что за ней я не замечала никаких психических расстройств. После этих кошмаров у нее всегда оставались то синяки, то раны, причем такие страшные, что порой приходилось срочно ехать в больницу. Однажды она заявилась в школу с полностью растёртой до мяса рукой, бледная, с огромными мешками под глазами, а потом просто упала в коридоре под всеобщий ужас. Директор вызвал ее родителей и допросил их о состоянии дочери, он подозревал, что она суицидница, причем зашедшая уже далеко. Какая, к черту, суицидница? Неужели хоть кто-то смог бы до кости прорезать себе руку и при этом спокойно заявиться в школу, как ни в чем не бывало. Я не думаю, что такое возможно. Ведь в крови Эллисон не найдено никаких психотропных веществ, как же тогда? Но если подходить к сути, то в последний раз, когда она была жива, она разослала всем своим друзьями сомнительного вида статью о ночных кошмарах, которые вызывали призраки прошлого. А потом она добавила фотографию того дома, который она якобы видела в своих снах. Последнее сообщение было "Я иду туда". Ну, а потом, вы знаете, что произошло.Когда я рассказываю вам это, то хочется просто заплакать. Представьте себе, как ваша бывшая подруга медленно сходит с ума, а ты лишь наблюдаешь за этим, зная, что происходит нечто странное.Дом, который она нам показала, действительно существует, он находится в нескольких милях от города. Там даже люди боятся ездить, потому что о местном лесе ходят страшные и леденящие душу слухи. В этом лесу пропадают люди, нередко даже находили тела неподалеку от проселочной дороги. Не просто тела, а изуродованные трупы, иногда расчлененные. Сам дом находился за лесом, а для того, чтобы найти его, нужно пройти весь лес, полностью пройти через сотни трупов, мягко выражаясь. Я думала, что Эллисон отправится туда и, возможно, своими сообщениями пыталась привлечь нас к ее задумке. Правда, видимо, кто-то пришил ее раньше, чем она нашла истоки своих кошмаров. Знаете, как сильно мне тогда захотелось самой поехать туда? Я до сих пор хочу, я, наверное, и поеду туда в скором времени. Эллисон была убита не просто так, все эти кошмары и все эти увечья были не просто ее игрой разума. Она не могла так поранить себя, не смогла, я вам точно говорю. Даже, если у нее был простой психоз, то я не признаю это, пока сама во всем не разберусь. Все, выключайте запись...Я до сих пор чувствовала дрожь после очередного разговора с журналистами. Они до сих пор разжевывают тему с Эллисон, словно собаки кидаются на кость. Мне было противно слушать их вопросы, никакого уважения к погибшей девушке. Я не врала им про свои намерения поехать в тот лес. Я не верю во все эти рассказы, не верю в сверхъестественное, но я знала, что с Эллисон творилось что-то неладное. Осталось только найти этому логичное объяснение.Лес действительно был настолько огромен, что заблудиться в нем не составит никакого труда. Для самоубийц идеальное место, как можно предположить. Я прочитала пару статей о доме за ним, но нашла лишь одну, о самых последних хозяевах «проклятого особняка». Что же, стоит повторить ее, чтобы не забыть все детали. Как я поняла, то последние хозяева дома пропали при очень странных обстоятельствах. Аренда дома была оплачена на год вперед, никаких проблем не было, в преступниках не значились, тогда что же с ними случилось? Я сама не знала ответа, как и не знал никто. Молодой Бен и его невеста Эмили купили дом сразу же после свадьбы и решили провести в нем свой медовый месяц. Романтичная обстановка и свежий воздух, что могло быть чудеснее единения с первозданной природой. Да вот только постепенно ситуация в их отношениях стала ухудшаться, жена несколько раз обращалась в органы для того, чтобы утихомирить своего новоиспеченного мужа. Он все чаще приезжал из города полностью пьяным и приставал к жене, а она, будучи не сильно стойкой, не могла отбиваться. Органы пару раз составляли протокол, но сделать ничего не могли. Следов побоев не оставалось, муж был изощрен в этом и прекрасно осведомлен о возможном наказании. Ко всему прочему сама жена начала жаловаться о том, что в дом кто-то проникает и стучит ночью по потолку, забираясь на чердак. Иногда она слышала шаги в комнатах и стуки в стенку. Никаких следов взлома не было, так что все списали на нервный срыв и лишь посочувствовали. А потом они просто резко перестали звонить и тогда органы взволновались и прямиком направились к дому. Именно тогда они и поняли, что парочка просто исчезла, хотя все вещи остались на местах, даже еда в тарелках была нетронутой.Это все, что я смогла найти среди горы ненужного хлама в интернете. О самых первых хозяевах ничего не было известно, такое ощущение, что дом просто появился из ниоткуда. Хотя в связи с произошедшим ранее, я частично придерживалась и этой нелепой теории.Спустя пару дней, я уже стояла на дороге перед огромнейшим лесом, который поглотила древнейшая тьма, пострашнее всех кошмаров Эллисон. Невольно вспомнив о ней, я сжала руки в кулаки и вздохнула. Главное, это просто не заблудиться здесь, связь была настолько ужасной, что описать словами будет некорректно. Если уж я и заблужусь, то даже GPS меня не спасет, увы, на карте этого леса не было, что меня несколько удивило. Может поэтому и люди, потерявшиеся здесь, не смогли найти дороги обратно. Оставалось только понять, что делал этот лес с ними. Ведь они не просто были мертвы, а прямо расчленены и никакое животное не было на такое способно. А, если уж и знать, что этот лес «мертвый», то есть тут не водилось никаких животных, то появлялось еще больше вопросов. Я поежилась от холода, ветер дул прямо на меня, словно сама тьма зазывала меня к ней в гости. Она ждала меня, знала, что я приеду, знала, что я буду здесь рано или поздно. Мне пришлось потуже затянуть лямки рюкзака, и в очередной раз вздохнув, я вошла в темноту страхов и мертвой тишины.Дорога была плохо различима, приходилось подсвечивать путь фонариком от телефона. Самое главное правило – не сворачивать с тропы, особенно здесь. В одной из легенд о лесе-призраке говорилось, что лес будет пугать вас, заставляя свернуть, а потом сами призраки неупокоенных душ заберут вас к себе. Где-то я читала, что они заставят вас самостоятельно покончить с жизнью, а в это время вы будете видеть навеянную ими иллюзию. Именно подобного рода истории заставляли меня придерживаться дороги и ни в коем случае не сворачивать с нее, даже под страхом смерти я пообещала себе не уходить.Я остановилась, услышав хруст сзади себя. Я не могла пошевелиться, даже дыхание задержала, боясь пропустить звук мимо ушей. Хруст повторился, но уже ближе ко мне. Сбоку мелькнула тень и скрылась за деревом. Я тихонько выдохнула, и тут же послышался очередной треск, существо перепрыгнуло на другую сторону дороги. Я фонариком посветила в темноту леса и застыла на месте. Прямо оттуда на меня уставилась маленькая девочка, грязненькая, но выглядевшая вполне настоящей. Я знала, что с тропы уходить не стоит и поэтому оставалась на месте, подзывая ее к себе. Девочка, заложив руки за спину, просто смотрела на меня и с интересом разглядывала свет от моего фонарика. Я отвела его в сторону, и она приблизилась ко мне, она стояла прямо на границе тропы и леса. Я задрожала, когда она осторожно переступила через нее, улыбаясь. Девочка приближалась медленно и, казалось, осторожно, а я не могла убежать, завороженно наблюдая за ее плавными движениями. Наконец она подошла ко мне вплотную и посмотрела снизу-вверх так пронзительно, а блеск в ее глазах устрашал еще больше. Я присела на корточки и взяла ее за руки, такие холодные, как у Эллисон тогда. Девочка просто наблюдала за моими действиями, больше похожая на хищника, выжидающего добычу. Я в очередной раз посветила фонариком на ее лицо, и она прищурилась."Господи, да ты же настоящая!", - я с недоумением трогала девочку и гладила ее волосы. Мне показалось, что она слишком тиха, но возможно, это от пережитого здесь. Я поглаживала ее руки и дула на них, надеясь хоть как-то согреть. Начало темнеть и, наконец опомнившись, я встала, взяв ее за руку."Нам нужно идти быстрее, пошли", - я потянула ее за собой, и она легко пошла дальше. Я очень спешно шагала по тропе, то и дело озираясь. Меня не отпускало странное чувство, как будто эта девочка была мне знакома, но я отбросила от себя подобного рода мысли, ведь как я могла ее видеть. Она была настоящей, призрак не смог бы перейти границу. Так я утешала себя, хотя знала, что, может, это я сошла с тропы и сейчас вижу иллюзию. Я не верила в эту сверхъестественную чушь, но рисковать и проверять теорию не хотелось. Может это значит, что частично все же эти слухи имели смысл для меня. Девочка не проронила ни слова за все время, пока мы направлялись к дому. Я несколько раз останавливалась и проверяла дорогу сзади себя, не отпуская руку малышки. Она лишь смотрела безразличным взглядом вперед, а я, молча, этому радовалась. Иногда она поднимала глаза на меня. Ее взгляд пробирал до самых костей, сердцебиение учащалось, и в такие моменты она начинала вглядываться в меня еще сильнее, будто слышала стук моего трепещущегося сердца.Уже порядком стемнело, а лес был нескончаемым, а меня начала мучить жажда. Я остановилась и достала из рюкзака литровую бутылку воды, а малышка наблюдала за мной, видимо сдерживая ухмылку. Я прямо почувствовала, как вода холодным током течет по моего горлу и вниз, до конца. Приятное чувство наполнило меня, и я невольно улыбнулась, на мгновение повернувшись к девочке. Рядом со мной была лишь пустота и темень. Я озиралась по сторонам, но не могла найти взглядом и намека на пребывание рядом со мной живой души. Я просто остановилась и кричала в пустоту, но в ответ ничего. И, наконец, до меня начало доходить, страх наполнил кровь. Ночная тишина развеяла мой ступор, и я с криками побежала вперед, на этот раз не оглядываясь. Я слышала странный скрежет и шепот множества голосов, вторящих неизвестному зову, исходящему со всех сторон. Я сошла с ума, это было бы единственным рациональным объяснением этой чертовщины. Я просто бежала, а за спиной уже слышался злорадный смех, словно сам лес тянул руки к очередной жертве. Главное не сворачивать с тропы, ни в коем случае, ведь заблудиться здесь было бы самой последней моей ошибкой в жизни. Хотя та тварь каким-то образом смогла перейти через границу, почему же не смогут другие?

Ключевые слова: Одержимость лес тропа авторская история

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