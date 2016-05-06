Разлагающийся мир. Часть первая: Где начинается смерть- Сейчас мы находимся вблизи города Каира, где американские археологи нашли более тысячи мумий, зарытых глубоко в землю. Нам известно, что их возраст более чем семь тысяч лет, а подробнее об этом нам расскажет главный археолог Джонатан Кин.
- Мам! Иди сюда! Отца сейчас по телевизору покажут!
Тоби никогда не ждал новостей, так как сейчас ему было приятно посмотреть на своего Отца. Он считал его профессию самой интересной в мире, да и прославиться, благодаря ей, не составляло труда.
Мери быстро спустилась по лестнице со второго этажа и села рядом с сыном на диван, уставившись в большой плазменный телевизор.
Тем временем, Джонатан уже давал интервью и рассказывал про то, как трудно было проводить раскопки.
- А что вы можете сказать про одного из ваших коллег? Говорят что он заболел после того как нашел одну из мумий.
- Я могу сказать, что сейчас с ним все в порядке, и он идет на поправку, и что он ничем не заразился от мумии, которую нашел, если вы это имели в виду.
- Хорошо, спасибо, что ответили на все наши вопросы мистер Кин, а с вами была Маргарет Теччер с обзором новостей из Египта.
Тоби взял пульт со стеклянного стола, потом направил его на телевизор и ловким движением большого пальца нажал на красную кнопку. Теперь на экране было лишь отражение перед ним сидящих.
- Отец уже должен был прилететь в Нью-Йорк, и сейчас ехать домой, этот репортаж был два дня назад, обычно дорого домой занимает у него не меньше дня.
В действительности это был так, но когда-нибудь дорого назад занимала куда больше времени, все зависело места где проводились раскопки, и от того как быстро археологи найдут что-нибудь стоящее.
Мери всегда знала, что Джонатан вернется домой и никогда не беспокоилась по этому поводу, а вот Тоби это волновало почти всегда.
- Не переживай сынок, я уверена что к утру он уже будет дома, а сейчас иди спать, или ты думаешь что если завтра суббота то ты можешь ждать его приезда до утра? - сказала Мери и посмотрев на своего сына слегка улыбнулась.
- Мне уже восемнадцать лет, я могу ждать столько сколько хочу, и ложиться спать, когда хочу, - грубовато ответил он и встал с дивана, - У меня плохое предчувствие.
- У тебя всегда такое предчувствие, - Мери тоже встала с дивана и зашагала по лестнице на второй этаж.
Ее уже немного достало то, что ее сын всегда так нервно ведет себя. Это только когда отца нет, а когда он есть, Тоби спокоен как никогда. Еще она думала, что он не любит её, так как любит Джонатана, ведь он был для него почти что кумиром, и Тоби всегда мечтал стать, таким как его Отец.
На следующее утро, как и говорила Мери, к их дому подъехало такси. Не успел Джонатан подойти к дому, как к нему на всех порах уже бежал Тоби, он хотел быстрее обнять его и помочь занести чемоданы в дом.
- Мери! Я дома! - он думал, что сейчас его жена выйдет из кухни и встретит его поцелуем, но через несколько секунд он понял, что ее нет дома.
- Ты что Папа забыл? Мама ведь работает по субботам в этом месяце, она будет дома только вечером, - Тоби двумя руками взялся за ручки чемоданов и потащил их на второй этаж, делая вид, что ему не тяжело.
- Может тебе помочь? Я знаю, какие они тяжелые, - Джонатан знал, что его сын будет делать вид, будто он силен как Геракл, и не будет просить помощи.
Тем временем Тоби от второго этажа отделяла всего лишь несколько ступенек, и он, тяжело дыша, все-таки затащил чемоданы наверх. Но это еще не все, их же еще нужно затащить в комнату.
- Не нужно Пап, я почти доставил их в твою комнату, - немного постояв на месте и отдышавшись, Тоби вновь взялся за чемоданы, - Кстати, как себя чувствует твой друг Билли? По телевизору сказали, что он чем-то заболел, но теперь-то все нормально?
Лицо Джонатана приняло испуганный вид, от одной мысли о Билли ему стало не по себе. Он посмотрел ,не видит ли его сын, убедившись что Тоби нет рядом Джонатан ушел на кухню сел за стол и закрыл лицо руками. Он знал, что сейчас снова появиться его друг, и будет сидеть с ним рядом как будто ничего и не случилось. Но только это все не взаправду, это галлюцинации, но откуда они берутся? И что со мной происходит?
Эти мысли не покидали Джонатана, и он хотел найти этому хоть какое-то разумное объяснение, но только без какой-либо мистики.
- Эй! Джони! Помнишь, что только я тебя так называл?
Чуть не свалившись со стула от испуга Джони резко бросил свой взгляд в левую сторону, рядом с ним сидел Билли, и ведь правда, только он звал его Джони.
- Оставь меня в покое! - закричал Джонатан, - Я не виноват в том, что случилось, ты сам заразился этой дрянью.
- Я с тобой не спорю, но откуда у тебя эти галлюцинации? Как ты думаешь? А может ты тоже заразился Джони? Может, все, кто был там, заразились? - Билли положил свою руку на плечо своего друга, - Ты помнишь, как я умер? Сначала у меня тоже были галлюцинации, но то, что случилось дальше тебе страшно вспоминать, я знаю....
- Мне и вправду страшно Билли, очень страшно, я думал, что у меня все пройдет, и ты исчезнешь, но я только сейчас понял, что болен, мне не надо было приезжать домой.
- Ты погубишь свою семью Джони, а может и весь город, все, кто живет здесь, развалятся по кусочкам как конструктор, только представь это...
Тоби уже давно спустился на первый этаж и с раскрытым ртом наблюдал, как его Отец смотрит в пустоту и разговаривает сам с собой. Тоби не мог в это поверить, но, кажется, его отец действительно болен, и ему нужна помощь. А что если и он сам уже заразился?
Джонатан заметил своего сына и резко встал со стула. Он не знал, что ему сказать, ведь Тоби наверняка все слышал, и все объяснить теперь будет не просто.
- Что у тебя с глазами? Они покраснели, - Тоби сделал несколько шагов назад.
Теперь ему по-настоящему стало страшно. А что будет, если все узнают, что его отец заразился? Да и скорее всего неизвестной болезнью.
- Ты же знаешь, что нужно делать в таких ситуациях, Джони? - Билли снова дал о себе знать, - По инструкции, если ты заразился чем то при раскопках и привез какую-то дрянь в этот город, то тебе нужно обратиться в научно исследовательский, кстати, ты там работаешь, если что.
- Тоби, послушай меня, сейчас я позвоню в научно исследовательский центр и все расскажу, я думаю, что там мне помогут.
- Я знаю, что там тебе никто не поможет, не надо говорить так, как будто все будет хорошо, но ты прав, другого выбора у нас нет.
- Вот и хорошо, только не подходи ко мне близко, я все еще уверен, что ты здоров сынок.
Джонатан быстро подошел к телефону, снял трубку и набрал номер. На его звонок быстро ответили.
- Научно исследовательский...
- Линси, это Джонатан! У меня проблемы, позови скорее к телефону Трена.
- Но он сейчас занят, и я не могу...
- Мать твою! Линси это серьезно! Просто скажи ему, что у Джонатана семнадцатый код, он сам все поймет.
После этих слов Линси бросила трубку и побежала в кабинет Трена. Он тем временем сидел за компьютером и составлял список артефактов найденных при раскопках. Тут дверь распахнулась и в кабинет ворвалась Линси, нарушив ту тишину, которую очень любил Трен.
Он хотел уже уволить ее за такое внезапное вторжение, но после того что она сказала ему это мысль сразу же исчезла, и появилась другая, куда более важная.
- Значит Джонатан тоже, а жаль, я думал, что хотя бы он останется в живых, но ему даже неизвестно, что он уже мертв, почти.
- Ему осталось совсем немного, нужно поместить его к остальным, и побыстрее.
Трену не понравилось то, что Линси начала командовать, но она была права, с этим медлить нельзя. Он быстро набрал номер который ему, к сожалению, приходилось набирать уже не один раз за этот день. А после того как на звонок ответили он снова произнес эту фразу, только уже с другим именем.
- Джонатан Кин заражен.
В ответ ему было молчание, но потом знакомый голос все же сказал:
- Их становится все больше, мы не сможем контролировать болезнь, если зараженных будет много, думаю нужно отнестись к этой проблеме более серьезно.
Трен понял, что это значит, но другого выбора не было, нельзя было допустить распространение болезни...
Новость отредактировал Lycanthrope - Вчера, 05:18
Вчера, 05:18 by NeStRashnoПросмотров: 232Комментарии: 6
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