Разлагающийся мир. Часть первая: Где начинается смерть

Новость отредактировал Lycanthrope - Вчера, 05:18

NeStRashno Просмотров: 232 Комментарии: 6 +8 Вчера, 05:18 by

- Сейчас мы находимся вблизи города Каира, где американские археологи нашли более тысячи мумий, зарытых глубоко в землю. Нам известно, что их возраст более чем семь тысяч лет, а подробнее об этом нам расскажет главный археолог Джонатан Кин.- Мам! Иди сюда! Отца сейчас по телевизору покажут!Тоби никогда не ждал новостей, так как сейчас ему было приятно посмотреть на своего Отца. Он считал его профессию самой интересной в мире, да и прославиться, благодаря ей, не составляло труда.Мери быстро спустилась по лестнице со второго этажа и села рядом с сыном на диван, уставившись в большой плазменный телевизор.Тем временем, Джонатан уже давал интервью и рассказывал про то, как трудно было проводить раскопки.- А что вы можете сказать про одного из ваших коллег? Говорят что он заболел после того как нашел одну из мумий.- Я могу сказать, что сейчас с ним все в порядке, и он идет на поправку, и что он ничем не заразился от мумии, которую нашел, если вы это имели в виду.- Хорошо, спасибо, что ответили на все наши вопросы мистер Кин, а с вами была Маргарет Теччер с обзором новостей из Египта.Тоби взял пульт со стеклянного стола, потом направил его на телевизор и ловким движением большого пальца нажал на красную кнопку. Теперь на экране было лишь отражение перед ним сидящих.- Отец уже должен был прилететь в Нью-Йорк, и сейчас ехать домой, этот репортаж был два дня назад, обычно дорого домой занимает у него не меньше дня.В действительности это был так, но когда-нибудь дорого назад занимала куда больше времени, все зависело места где проводились раскопки, и от того как быстро археологи найдут что-нибудь стоящее.Мери всегда знала, что Джонатан вернется домой и никогда не беспокоилась по этому поводу, а вот Тоби это волновало почти всегда.- Не переживай сынок, я уверена что к утру он уже будет дома, а сейчас иди спать, или ты думаешь что если завтра суббота то ты можешь ждать его приезда до утра? - сказала Мери и посмотрев на своего сына слегка улыбнулась.- Мне уже восемнадцать лет, я могу ждать столько сколько хочу, и ложиться спать, когда хочу, - грубовато ответил он и встал с дивана, - У меня плохое предчувствие.- У тебя всегда такое предчувствие, - Мери тоже встала с дивана и зашагала по лестнице на второй этаж.Ее уже немного достало то, что ее сын всегда так нервно ведет себя. Это только когда отца нет, а когда он есть, Тоби спокоен как никогда. Еще она думала, что он не любит её, так как любит Джонатана, ведь он был для него почти что кумиром, и Тоби всегда мечтал стать, таким как его Отец.На следующее утро, как и говорила Мери, к их дому подъехало такси. Не успел Джонатан подойти к дому, как к нему на всех порах уже бежал Тоби, он хотел быстрее обнять его и помочь занести чемоданы в дом.- Мери! Я дома! - он думал, что сейчас его жена выйдет из кухни и встретит его поцелуем, но через несколько секунд он понял, что ее нет дома.- Ты что Папа забыл? Мама ведь работает по субботам в этом месяце, она будет дома только вечером, - Тоби двумя руками взялся за ручки чемоданов и потащил их на второй этаж, делая вид, что ему не тяжело.- Может тебе помочь? Я знаю, какие они тяжелые, - Джонатан знал, что его сын будет делать вид, будто он силен как Геракл, и не будет просить помощи.Тем временем Тоби от второго этажа отделяла всего лишь несколько ступенек, и он, тяжело дыша, все-таки затащил чемоданы наверх. Но это еще не все, их же еще нужно затащить в комнату.- Не нужно Пап, я почти доставил их в твою комнату, - немного постояв на месте и отдышавшись, Тоби вновь взялся за чемоданы, - Кстати, как себя чувствует твой друг Билли? По телевизору сказали, что он чем-то заболел, но теперь-то все нормально?Лицо Джонатана приняло испуганный вид, от одной мысли о Билли ему стало не по себе. Он посмотрел ,не видит ли его сын, убедившись что Тоби нет рядом Джонатан ушел на кухню сел за стол и закрыл лицо руками. Он знал, что сейчас снова появиться его друг, и будет сидеть с ним рядом как будто ничего и не случилось. Но только это все не взаправду, это галлюцинации, но откуда они берутся? И что со мной происходит?Эти мысли не покидали Джонатана, и он хотел найти этому хоть какое-то разумное объяснение, но только без какой-либо мистики.- Эй! Джони! Помнишь, что только я тебя так называл?Чуть не свалившись со стула от испуга Джони резко бросил свой взгляд в левую сторону, рядом с ним сидел Билли, и ведь правда, только он звал его Джони.- Оставь меня в покое! - закричал Джонатан, - Я не виноват в том, что случилось, ты сам заразился этой дрянью.- Я с тобой не спорю, но откуда у тебя эти галлюцинации? Как ты думаешь? А может ты тоже заразился Джони? Может, все, кто был там, заразились? - Билли положил свою руку на плечо своего друга, - Ты помнишь, как я умер? Сначала у меня тоже были галлюцинации, но то, что случилось дальше тебе страшно вспоминать, я знаю....- Мне и вправду страшно Билли, очень страшно, я думал, что у меня все пройдет, и ты исчезнешь, но я только сейчас понял, что болен, мне не надо было приезжать домой.- Ты погубишь свою семью Джони, а может и весь город, все, кто живет здесь, развалятся по кусочкам как конструктор, только представь это...Тоби уже давно спустился на первый этаж и с раскрытым ртом наблюдал, как его Отец смотрит в пустоту и разговаривает сам с собой. Тоби не мог в это поверить, но, кажется, его отец действительно болен, и ему нужна помощь. А что если и он сам уже заразился?Джонатан заметил своего сына и резко встал со стула. Он не знал, что ему сказать, ведь Тоби наверняка все слышал, и все объяснить теперь будет не просто.- Что у тебя с глазами? Они покраснели, - Тоби сделал несколько шагов назад.Теперь ему по-настоящему стало страшно. А что будет, если все узнают, что его отец заразился? Да и скорее всего неизвестной болезнью.- Ты же знаешь, что нужно делать в таких ситуациях, Джони? - Билли снова дал о себе знать, - По инструкции, если ты заразился чем то при раскопках и привез какую-то дрянь в этот город, то тебе нужно обратиться в научно исследовательский, кстати, ты там работаешь, если что.- Тоби, послушай меня, сейчас я позвоню в научно исследовательский центр и все расскажу, я думаю, что там мне помогут.- Я знаю, что там тебе никто не поможет, не надо говорить так, как будто все будет хорошо, но ты прав, другого выбора у нас нет.- Вот и хорошо, только не подходи ко мне близко, я все еще уверен, что ты здоров сынок.Джонатан быстро подошел к телефону, снял трубку и набрал номер. На его звонок быстро ответили.- Научно исследовательский...- Линси, это Джонатан! У меня проблемы, позови скорее к телефону Трена.- Но он сейчас занят, и я не могу...- Мать твою! Линси это серьезно! Просто скажи ему, что у Джонатана семнадцатый код, он сам все поймет.После этих слов Линси бросила трубку и побежала в кабинет Трена. Он тем временем сидел за компьютером и составлял список артефактов найденных при раскопках. Тут дверь распахнулась и в кабинет ворвалась Линси, нарушив ту тишину, которую очень любил Трен.Он хотел уже уволить ее за такое внезапное вторжение, но после того что она сказала ему это мысль сразу же исчезла, и появилась другая, куда более важная.- Значит Джонатан тоже, а жаль, я думал, что хотя бы он останется в живых, но ему даже неизвестно, что он уже мертв, почти.- Ему осталось совсем немного, нужно поместить его к остальным, и побыстрее.Трену не понравилось то, что Линси начала командовать, но она была права, с этим медлить нельзя. Он быстро набрал номер который ему, к сожалению, приходилось набирать уже не один раз за этот день. А после того как на звонок ответили он снова произнес эту фразу, только уже с другим именем.- Джонатан Кин заражен.В ответ ему было молчание, но потом знакомый голос все же сказал:- Их становится все больше, мы не сможем контролировать болезнь, если зараженных будет много, думаю нужно отнестись к этой проблеме более серьезно.Трен понял, что это значит, но другого выбора не было, нельзя было допустить распространение болезни...

Ключевые слова: Болезнь археологи мумии эпидемия авторская история

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