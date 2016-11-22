Нелегко быть мёртвым
XIX глава. Лавка Мясника
Когда мы чего-то ждем - время движется медленно. Каждая секунда идет не спеша, давая нам насладиться сладким предвкушением.
Я не имела понятия, что ждет меня, когда все минуты достигнут финиша, но понимала, что ничего хорошего точно не произойдет. Поэтому мое ожидание превратилось в некое подобие отдыха. Отдыха от людей.
Я все так же висела на крюке. Время летело мимо меня и сколько прошло минут или часов - я не знала, но каждый раз задумываясь о своей дальнейшей судьбе - становилось плохо.
Отдых ожидания сменялся дрожью, каждый раз, когда я слышала чьи-то шаги или голоса.
Иногда я молила, чтобы все кончилось, а иногда старалась насладиться каждой спокойной секундой.
Но всякому ожиданию однажды приходит конец.
Его запах, вонь, которой он был пропитан насквозь, достигла меня намного раньше, чем он сам. И если от людей пахло притягательно и аппетитно, то этот человек пах болью и гнилью. Казалось, я чувствую не его тело, а душу, которая давно потеряла человеческий облик, и которую уже нельзя назвать "душой".
Его тяжелые шаги приближались, и я знала, что он идет прямо ко мне. Словно чувствовала нутром.
Огромная ладонь резко упала мне на голову и сдернула мешок, прихватив часть волос.
Тогда-то я и увидела его, и подумала, что должно быть именно так выглядит смерть для воскресших. Он был ближе к ожившим мертвецам, чем я.
Это был невероятно высокий человек и невероятно широкий. Огромный живот покрывал фартук, что некогда был белым, а теперь пропитан грязью и кровью.
Массивные, даже слишком, руки были в многочисленных царапинах и синяках. В переднем кармане фартука звенели инструменты, а сбоку, на поясе, висел топор-тесак для мяса.
Он стоял прямо напротив, язвительно улыбаясь и проводя кончиком языка по верхней губе. Это было мерзко и отвратительно.
- Свежее мясо, да? Ну привет, незнакомка, - он смотрел на меня совсем не таким взглядом, которым смотрят на воскресших, и уж тем более на людей. Скорее так смотрят на добычу, пойманную в лесу. Это был не взгляд голода иди страсти, но предвкушения. Свою работу он делал не раз и, видимо, удовольствие, получаемое в процессе, несравнимо не с чем. Этому человеку апокалипсис на пользу.
Грубый, немного шепчущий голос напоминал маньяков из фильмов и, возможно, не зря. Мне хотелось ответить ему уверенным рыком, но остатки голоса пропали.
- Как грубо с моей стороны не поздороваться, - уверенно сказал он. - Все зовут меня Мясник, но ты можешь звать меня как хочешь.
После секундной паузы последовал хохот, но быстро отсмеявшись, Мясник достал из кармана странную трубку и резко вонзил ее мне в живот.
Я попыталась взвыть, но не от боли, которую больше не ощущаю, а от неожиданности.
Проведя небольшие манипуляции над трубкой из нее, хоть и очень медленно, потекла моя кровь. К удивлению не полностью свернувшаяся, а скорее просто более густая, чем при жизни.
Трубка уходила вниз и заканчивалась в небольшом ведерке. Я пыталась все заглянуть в него, но не удобная поза останавливала меня.
Мясник наблюдал молча, будто попутно размышляя о чем-то. О чем-то, как я думала, жутко не приятном.
- Я думаю, сейчас ты спрашиваешь себя: зачем он это делает? Зачем ему моя кровь? Верно? Хм. Зачем? - Он сделал задумчивое лицо, а потом продолжил. - Знаешь, ваша кровь - это наше всё. Она помогает нам оставаться не замеченными для таких, как ты. И в то же время, ножи и пули, смоченные в ней, всегда добьют наших, еще живых, врагов, если соприкоснутся с ними. Удобно, ты так не считаешь?
Мысленно я вернулась к тому дню, когда нас с Артуром поймали. Наши похитители совсем не пахли. Ведь если бы мы почуяли их живой запах, мы бы ушли или подготовились бы к нападению. Теперь на одну загадку стало меньше.
Время двигалось медленно и нудно.
Монологи Мясника сводили меня с ума, и мне хотелось поскорее умереть от потери крови. Жаль, что это не возможно.
В конце концов, он вытащил трубку из моего живота. Небольшое ведерко наполнилось кровью почти до конца.
Мясник осмотрел меня с ног до головы, словно бы пытался придумать еще какой-нибудь способ изувечить мое тело на благо своей колонии, но видимо ничего не придумал.
Он забрал ведро и молча удалился, оставив небольшую рану на животе все так же кровоточить.
Через несколько минут ко мне подошли двое живых людей. На голову снова надели мешок и, сняв, наконец, с этого крюка потащили обратно в деревянную коробку.
Перед выходом из жуткого помещения я слышала голос Мясника, обращенный к иной жертве. Кажется, тому воскресшему повезло меньше чем мне.
XX глава. Блудный труп
После встречи с Мясником последующие три дня я провела в деревянной ловушке. Меня не выпускали из неё, в отличие от моих сожителей, которые каждое утро покидали "дом", и вечером возвращались, но не всегда полным составом.
Что принесет очередной день по соседству с живыми монстрами?
Я стала ловить себя на мысли, что почти полностью перешла на сторону мёртвых. И я честно пыталась понять людей, поставить себя на их место, оправдать их, но лишь заметила, что всё больше вижу в них ходячий корм.
Всю ночь мне пришлось простоять, опираясь на заднюю стенку домика, упершись взглядом в угол. Между псевдо снами меня посещали воспоминания о семье, о былых и мирных временах, о брате, об Артуре. Порой казалось, что мир вокруг лишь дурной сон. Достаточно только сильно захотеть и можно проснуться. Видимо я хочу этого не достаточно сильно.
В угол напротив забрёл воскресший. То, что было, когда- то одеждой нынче лишь тряпки свисающие кусками с тела. На пальцах были выдраны ногти, и часть кожи лица напрочь отсутствовала. И не смотря на белые глаза и тёмную обстановку, я чувствовала, что он смотрит прямо на меня.
Чуть позже мертвец двинулся, еле переставляя ноги, и когда остановился напротив, стало понятно, что ему что-то надо.
Он поднял руки и сделал пару жестов пальцами. А после, просто ожидал моей реакции. Мне всегда было интересно научиться языку жестов, но времени на это так и не нашла. Я покачала головой давая понять, что не понимаю его. Он тут же опустил руки и вернулся в угол, отвернувшись в другую сторону. Интересно, что же он хотел сказать?
С улицы доносились многочисленные голоса, и крики, был какой-то кипишь. Последовали выстрелы. Было трудно что-то разобрать, но мне показалось, что перестрелка была между людьми. Без участия мёртвых.
Всё довольно быстро завершилось. Не более десяти минут, в общем. Будто и вовсе ничего не было.
А спустя еще пару часов дверь, наконец, отварилась.
Один из охранников быстро обмолвился, что сегодня никаких "мёртвых работ" не будет и всем нам придется снова сидеть внутри и добавил, что скоро прибудут новенькие.
После этих слов он резко кинул в центр комнаты крупный кусок мяса. Словно собакам в вольер.
Все мёртвые оживились, почувствовав свежую плоть. Запах сразу дал понять, что она человеческая и пока все кинулись на неё, рыча, и толкая друг друга, я старалась сдержаться и остаться в стороне. Мысль о том, откуда у них эта "еда" возвращала меня к Мяснику и осознание того, что какой-то невинный человек был убит, чтобы накормить нас, полностью остановила всякое желание присоединиться к трапезе.
Когда мясо было съедено, и запах его почти полностью покинул деревянную коробку, с улицы донесся знакомый голос, который ни с кем не спутаешь. Глава этого филиала ада двигался к нам. Еще живой и дышащий, правящий такими же больными выродками, как и он сам. Виктор ввёл новых заключенных.
Дверь открылась, и яркие солнечные лучи ворвались внутрь.
На пороге виднелись фигуры нескольких человек. Им развязали руки, вытащили что-то из-за ртов и пинком толкнули к нам.
Когда дверь снова закрылась, и освещение вернулось к прежнему состоянию, я увидела среди новоприбывших Артура.
Пройдя через несколько любопытных воскресших, я кинулась ему на шею, пытаясь обнять его как можно сильнее, чтобы показать, как я скучала по нему и беспокоилась.
Пару секунд он был в замешательстве, но когда узнал меня, то ответил на мои объятия.
Я была безумно рада, что он цел и что теперь наша команда снова в сборе, но для полного счастья осталось только выбраться из этого места.
Новость отредактировал Lycanthrope - Вчера, 04:50
Вчера, 04:50 by HronaloveПросмотров: 205Комментарии: 3
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