Нелегко быть мёртвым

XIX глава. Лавка Мясника

XX глава. Блудный труп

Новость отредактировал Lycanthrope - Вчера, 04:50

Hronalove Просмотров: 205 Комментарии: 3 +7 Вчера, 04:50 by

Когда мы чего-то ждем - время движется медленно. Каждая секунда идет не спеша, давая нам насладиться сладким предвкушением.Я не имела понятия, что ждет меня, когда все минуты достигнут финиша, но понимала, что ничего хорошего точно не произойдет. Поэтому мое ожидание превратилось в некое подобие отдыха. Отдыха от людей.Я все так же висела на крюке. Время летело мимо меня и сколько прошло минут или часов - я не знала, но каждый раз задумываясь о своей дальнейшей судьбе - становилось плохо.Отдых ожидания сменялся дрожью, каждый раз, когда я слышала чьи-то шаги или голоса.Иногда я молила, чтобы все кончилось, а иногда старалась насладиться каждой спокойной секундой.Но всякому ожиданию однажды приходит конец.Его запах, вонь, которой он был пропитан насквозь, достигла меня намного раньше, чем он сам. И если от людей пахло притягательно и аппетитно, то этот человек пах болью и гнилью. Казалось, я чувствую не его тело, а душу, которая давно потеряла человеческий облик, и которую уже нельзя назвать "душой".Его тяжелые шаги приближались, и я знала, что он идет прямо ко мне. Словно чувствовала нутром.Огромная ладонь резко упала мне на голову и сдернула мешок, прихватив часть волос.Тогда-то я и увидела его, и подумала, что должно быть именно так выглядит смерть для воскресших. Он был ближе к ожившим мертвецам, чем я.Это был невероятно высокий человек и невероятно широкий. Огромный живот покрывал фартук, что некогда был белым, а теперь пропитан грязью и кровью.Массивные, даже слишком, руки были в многочисленных царапинах и синяках. В переднем кармане фартука звенели инструменты, а сбоку, на поясе, висел топор-тесак для мяса.Он стоял прямо напротив, язвительно улыбаясь и проводя кончиком языка по верхней губе. Это было мерзко и отвратительно.- Свежее мясо, да? Ну привет, незнакомка, - он смотрел на меня совсем не таким взглядом, которым смотрят на воскресших, и уж тем более на людей. Скорее так смотрят на добычу, пойманную в лесу. Это был не взгляд голода иди страсти, но предвкушения. Свою работу он делал не раз и, видимо, удовольствие, получаемое в процессе, несравнимо не с чем. Этому человеку апокалипсис на пользу.Грубый, немного шепчущий голос напоминал маньяков из фильмов и, возможно, не зря. Мне хотелось ответить ему уверенным рыком, но остатки голоса пропали.- Как грубо с моей стороны не поздороваться, - уверенно сказал он. - Все зовут меня Мясник, но ты можешь звать меня как хочешь.После секундной паузы последовал хохот, но быстро отсмеявшись, Мясник достал из кармана странную трубку и резко вонзил ее мне в живот.Я попыталась взвыть, но не от боли, которую больше не ощущаю, а от неожиданности.Проведя небольшие манипуляции над трубкой из нее, хоть и очень медленно, потекла моя кровь. К удивлению не полностью свернувшаяся, а скорее просто более густая, чем при жизни.Трубка уходила вниз и заканчивалась в небольшом ведерке. Я пыталась все заглянуть в него, но не удобная поза останавливала меня.Мясник наблюдал молча, будто попутно размышляя о чем-то. О чем-то, как я думала, жутко не приятном.- Я думаю, сейчас ты спрашиваешь себя: зачем он это делает? Зачем ему моя кровь? Верно? Хм. Зачем? - Он сделал задумчивое лицо, а потом продолжил. - Знаешь, ваша кровь - это наше всё. Она помогает нам оставаться не замеченными для таких, как ты. И в то же время, ножи и пули, смоченные в ней, всегда добьют наших, еще живых, врагов, если соприкоснутся с ними. Удобно, ты так не считаешь?Мысленно я вернулась к тому дню, когда нас с Артуром поймали. Наши похитители совсем не пахли. Ведь если бы мы почуяли их живой запах, мы бы ушли или подготовились бы к нападению. Теперь на одну загадку стало меньше.Время двигалось медленно и нудно.Монологи Мясника сводили меня с ума, и мне хотелось поскорее умереть от потери крови. Жаль, что это не возможно.В конце концов, он вытащил трубку из моего живота. Небольшое ведерко наполнилось кровью почти до конца.Мясник осмотрел меня с ног до головы, словно бы пытался придумать еще какой-нибудь способ изувечить мое тело на благо своей колонии, но видимо ничего не придумал.Он забрал ведро и молча удалился, оставив небольшую рану на животе все так же кровоточить.Через несколько минут ко мне подошли двое живых людей. На голову снова надели мешок и, сняв, наконец, с этого крюка потащили обратно в деревянную коробку.Перед выходом из жуткого помещения я слышала голос Мясника, обращенный к иной жертве. Кажется, тому воскресшему повезло меньше чем мне.После встречи с Мясником последующие три дня я провела в деревянной ловушке. Меня не выпускали из неё, в отличие от моих сожителей, которые каждое утро покидали "дом", и вечером возвращались, но не всегда полным составом.Что принесет очередной день по соседству с живыми монстрами?Я стала ловить себя на мысли, что почти полностью перешла на сторону мёртвых. И я честно пыталась понять людей, поставить себя на их место, оправдать их, но лишь заметила, что всё больше вижу в них ходячий корм.Всю ночь мне пришлось простоять, опираясь на заднюю стенку домика, упершись взглядом в угол. Между псевдо снами меня посещали воспоминания о семье, о былых и мирных временах, о брате, об Артуре. Порой казалось, что мир вокруг лишь дурной сон. Достаточно только сильно захотеть и можно проснуться. Видимо я хочу этого не достаточно сильно.В угол напротив забрёл воскресший. То, что было, когда- то одеждой нынче лишь тряпки свисающие кусками с тела. На пальцах были выдраны ногти, и часть кожи лица напрочь отсутствовала. И не смотря на белые глаза и тёмную обстановку, я чувствовала, что он смотрит прямо на меня.Чуть позже мертвец двинулся, еле переставляя ноги, и когда остановился напротив, стало понятно, что ему что-то надо.Он поднял руки и сделал пару жестов пальцами. А после, просто ожидал моей реакции. Мне всегда было интересно научиться языку жестов, но времени на это так и не нашла. Я покачала головой давая понять, что не понимаю его. Он тут же опустил руки и вернулся в угол, отвернувшись в другую сторону. Интересно, что же он хотел сказать?С улицы доносились многочисленные голоса, и крики, был какой-то кипишь. Последовали выстрелы. Было трудно что-то разобрать, но мне показалось, что перестрелка была между людьми. Без участия мёртвых.Всё довольно быстро завершилось. Не более десяти минут, в общем. Будто и вовсе ничего не было.А спустя еще пару часов дверь, наконец, отварилась.Один из охранников быстро обмолвился, что сегодня никаких "мёртвых работ" не будет и всем нам придется снова сидеть внутри и добавил, что скоро прибудут новенькие.После этих слов он резко кинул в центр комнаты крупный кусок мяса. Словно собакам в вольер.Все мёртвые оживились, почувствовав свежую плоть. Запах сразу дал понять, что она человеческая и пока все кинулись на неё, рыча, и толкая друг друга, я старалась сдержаться и остаться в стороне. Мысль о том, откуда у них эта "еда" возвращала меня к Мяснику и осознание того, что какой-то невинный человек был убит, чтобы накормить нас, полностью остановила всякое желание присоединиться к трапезе.Когда мясо было съедено, и запах его почти полностью покинул деревянную коробку, с улицы донесся знакомый голос, который ни с кем не спутаешь. Глава этого филиала ада двигался к нам. Еще живой и дышащий, правящий такими же больными выродками, как и он сам. Виктор ввёл новых заключенных.Дверь открылась, и яркие солнечные лучи ворвались внутрь.На пороге виднелись фигуры нескольких человек. Им развязали руки, вытащили что-то из-за ртов и пинком толкнули к нам.Когда дверь снова закрылась, и освещение вернулось к прежнему состоянию, я увидела среди новоприбывших Артура.Пройдя через несколько любопытных воскресших, я кинулась ему на шею, пытаясь обнять его как можно сильнее, чтобы показать, как я скучала по нему и беспокоилась.Пару секунд он был в замешательстве, но когда узнал меня, то ответил на мои объятия.Я была безумно рада, что он цел и что теперь наша команда снова в сборе, но для полного счастья осталось только выбраться из этого места.

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