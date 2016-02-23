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Истории из жизни

Подружкина квартира. Часть вторая

Доброго времени суток. Здесь я описала события, которые произошли с нами через некоторое время после первого случая.

На этот раз дело было зимой. Помнится, это была очередная ночевка, только на тот раз неудавшаяся.
По случаю какого-то праздника все взрослые собрались дома у Настиной невестки (так, кажется, говорят про жену брата). По этому же случаю нас просили приглядеть за Настиным племянником - Артемом, который был на четыре года нас младше. И оставили его так же ночевать с нами.
Был вечер, нас было четверо. Я, Настя, Настина двоюродная сестра Катя и Артем. Мы были завалены разными вкусностями, сладостями, газировкой и играли в "Танчики", "Марио" на Денди. За разговорами, смехом и играми время пролетело быстро.

Было около полуночи, когда Кате вдруг стало не по себе. Она передумала ночевать и решила идти домой. Идти было не очень далеко, минут 7-10 от наших домов до ее общежития. И не смотря на юный возраст, мы в то время даже ночью не боялись ходить одни.
Настя собралась провожать сестру. Мы ее отговаривали, но бесполезно. Катя уперлась рогом. Ночевать не останется и все тут.
Они ушли, а мы с Артемом остались играть. Помню что было нам очень весело. Мы громко разговаривали и смеялись. Сильно разыгрались, когда неожиданно раздался скрип. Звук был монотонный, с четкой периодичностью, будто шел сверху. Над Настей тогда жила бабка-активистка, злой она не была и очень старой тоже. В общем-то, была абсолютно нормальной.
Первым делом мы подумали, что она что-то делает. Может, половица скрипит, когда она на нее наступает, или зачем-то расшатывает ее. Или качается на стуле... Мало ли, чем старый человек себя развлекает ночами... Потому что скрип был размеренным, как будто кто-то качается, или туда-обратно что-то двигает не смазанное.

Первые две минуты мы просто отметили его как бы между делом и продолжили играть. Но чем громче мы разговаривали, тем громче был скрип. Тогда я помню, что встала и подошла к правой стене, где тогда у них стояла стенка (может, кто помнит, была такая стенка-сервант с разными отделами. Шкаф, полки, сервант со стеклом, где обычно тарелки выставляли и столешница, запирающаяся на резной ключ).
Чтобы было понятнее - комната была квадратная. Сзади нас вход, два кресла, спереди телевизор, за ним балкон и окно большое. Справа стенка по всей длине стены, слева кровать двуспальная. А если точнее - раздвижная софа. А мы сидели на полу, на подушках перед телевизором и играли в приставку.
Так вот, поднимаюсь и иду в правый передний угол между стенкой и стеной с окном, Поднимаю голову и смотрю вверх на угол, потолок, на карниз. Почему-то сначала казалось, что скрипят наверху, но стоило прислушаться, как все смолкло.
Пожав плечами, мы продолжили играть. Через минуту мы снова его услышали. Помню, Артем каким-то странным голосом сказал:
- Юль, опять скрипит.

Время перевалило за полночь, а Насти все не было. Я встала и снова пошла в угол. Скрип не прекращался. Через пару секунд наблюдения до меня дошло, что он идет не сверху, а будто рядом, внизу.
Я опустила глаза и вижу пылесос. Старый такой. Бледно-зеленый с бежевым шлангом, кажется, в то время у всех такие были. И именно он скрипит - пылесос ходил ходуном. На месте. Раскачивался. Туда-сюда, туда-сюда. И Скрипел.
Артем, видимо, увидев, что я странно застыла, подошел. Увидел, что происходит и взвизгнул. И в этот момент погас свет, а телевизор с игрой был включен. Мы завизжали, отпрыгнули и как только начали визжать, скрип усилился в разы. Пылесос за стенкой буквально выезжал уже. Туда-сюда, туда-сюда.
Мы, все побросав, ринулись в коридор. Настя, уходя, нас не закрывала.
Артем вылетел из квартиры первым, я замешкалась, и в этот момент открылась дверь, и Артем уже с Настей вошли назад. Артем, плача, а Настя с ним за руку. Он просил ее не заходить, умолял отвести его домой.
Когда она зашла, и мы ей все рассказали, она почему-то не поверила и стала ругать меня, будто я довела его до слез. Кое-как она его успокоила, а я сказала что пусть думает, что хочет, но я домой.
И только утром, когда они пришли ко мне, я узнала что с моим уходом это не прекратилось. Дальше с ее слов.

В общем, ты ушла, Артем плакал, боялся в комнату заходить. Я там все убрала, потом мы сидели на кухне, чай пили, а он все повторял, что у вас произошло. Боялся сильно. Я такая злая на тебя была. Не верила. Потом пришло время спать. Было уже начало второго. Я его отправила в туалет, сама умываться пошла. Сначала у меня в ванне свет погас, но так как дверь была открыта, и в коридоре свет горел, я просто включила его снова.
Закончила умываться, все погасила и пошла стелить постель в мамину комнату, потому что в зале Артем спать наотрез отказался. Точно помню, что закрыла дверь в ванне и свет погасила. Постелила постель, пошла поторопить его, долго в туалете сидит. Прохожу мимо ванны, свет горит, дверь открыта, в туалете, слышу, возится. Стучусь, говорю:
- Ты включил?
Молчание. Слышу, только вода и бумага шуршит. Позвала еще раз:
- Артем, ты слышишь?
И тут он выходит из кухни весь в слезах и говорит:
- Я уже вышел давно, а там свет включился, и двери открывались.
У меня волосы на голове зашевелились. И тут, прямо при мне захлопывается чуть приоткрытая дверь в зале, и вырубается свет в коридоре и в ванной. Я его схватила и бежать, а в двери ключа нет. Он начинает о дверь биться и рыдать в голос. Я в панике. Тут снова распахивается дверь в зале, и в меня из темноты летят ключи, больно так, прямо по руке попали, будто кинул кто.

Выбежали они прямо так, в чем были. Она в халате и тапках квартиру заперла и ко взрослым бежать. Ночевать она боялась там еще пару недель. Спала только с родителями. А когда те уходили, приходила ко мне.
Больше такого, что бы прям предметы двигались, не было. Пару раз зажигался свет, но она была дома не одна, и мама ее все время успокаивала.
Когда я у нее оставалась, мы старались сильно не шуметь. Мама ее сказала тогда, что, видимо, их домовой злой и не очень любит детей и шум. Играли в шумные игры только днем, а вечером всегда тихо вели себя. Читали или рисовали. Но ночевать все равно было тревожно. Много раз было ощущение, что в коридоре ходит кто-то. То половица скрипнет, то дверь. Стало легче, когда она принесла с улицы кота, точнее, я его ей принесла.
Маленького серого котенка, назвали Тишкой. Спокойнее стало в разы. Перестановка у нее была и неоднократно. Когда не спишь напротив двери, тоже иначе чувствуешь себя.

До конца аномалии не исчезли вплоть до 2010-го года. У нее всегда все ломалось. Микроволновка, машинка стиральная, компьютер, телевизор. телефоны, часы электронные. Да практически вся техника, что была, выходила из строя. Сбивались программы, время. Видак зажевывал кассеты все время, а позже DVD временами просто переставал воспроизводить диски. А полностью закончилось только тогда, когда умерла ее мама (в конце своей жизни она сильно пила и квартиру запустила), и Настя сделала ремонт.

Однажды она призналась, что после смерти матери звала батюшку в квартиру, ибо иногда ей казалось, что мама дома... Будто она слышит, как та открывает двери, ходит по коридору и кашляет. Но сейчас там вообще ничего не происходит, а если что-то ломается, то только из-за кривых рук.
Однако те случаи живы в нашей памяти до сих пор. И когда вспоминаются, мурашки нам обеспечены. Вот такая вот квартира была у подруги.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:39
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 02:39 by GoldenGoddessПросмотров: 136Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Домовой полтергейст поломка техники темнота пылесос мама авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 02:40
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Эта история похлеще, чем первая. Особо поразили ключи, брошенные из темноты. Как бэ намек такой: "Ну и валите отсюдОВА!"
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#2 написал: Сирин
Сегодня, 05:38
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странно, что у обеих историй уже достаточно просмотров. а плюсов мало. Меня очень впечатлили обе, я плюсую
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