Кровь на гробу

Lynx Просмотров: 212 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 02:00 by

Эту мистическую историю рассказал мне случайный попутчик. Не знаю, правда это или он просто пересказал услышанную где-то страшилку.Случилось в нашей семье горе – умерла моя двоюродная племянница, повесилась от неразделенной любви, а ей было всего 14 лет. Приехали мы на похороны всей родней. Похоронами моя мать с теткой занимались.Родители, конечно, убиты горем, вся деревня в шоке, никогда у них такого не было. А у них традиция: гроб нужно до кладбища на руках нести. Несли шесть мужиков, и я в их числе, кого поздоровей выбрали. Нести нужно было довольно далеко, минут 20 точно. Чтобы как-то отдыхать, несли табуретки. Понесем немного, на табуретки поставим, отдохнем – и опять несем.И получилось так, что когда на табуретки ставили гроб, я руку не успел убрать, и мне со всего маха его на ладонь поставили и руку распороли. Пока перевязывали, пока то-се, кровь на гроб хлестала. Получилось, что гроб весь в моей крови был. Я тогда дальше на кладбище не пошел, а повезли меня рану зашивать.И стало мне после этого ночью казаться, будто меня кто-то зовет (а мы у них еще оставались, и спать меня положили за занавеской). Лежу я, начинаю засыпать, и как будто за занавеской кто-то начинает звать меня. Встану, посмотрю, никого нет.Потом хуже - стала мне эта покойная девчонка сниться и звать, хотя я и не знал ее почти при жизни. Говорит, выйди на улицу, мол, я тебя у бани жду, а она как раз у бани и повесилась.В общем, стал я с иконами спать да с крестиком, хотя раньше не носил. Вроде лучше стало, но иногда приходит она ко мне во сне до сих пор.

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