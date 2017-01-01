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Истории из жизни

Лошадь на старом кладбище

История довольно старая, произошла в 70-ых годах прошлого уже века. Рассказывали об этом и моя мама, которой на то время было лет 12, и бабушка, ныне покойная.

Приехала к ним погостить дедушкина племянница, то бишь двоюродная сестра моей мамы, которой на то время было 18 лет. Приехала она в деревню к любимому дяде не одна, а с двумя подругами. Все девушки городские, на то время вместе учились в медицинском институте. Как водится, приняли их хорошо и радушно. Бабушка и дедушка очень гостеприимные и зажиточные люди были.
Первый вечер прошел в разговорах, а на следующий день девушкам, видать, стало скучно. И тут тётя двоюродная сестра моей мамы, которая привезла подруг, предложила необычное развлечение. Надо сказать, что в деревне на то время было действующим кладбище, на котором с конца 80-ых уже не хоронят. Оно довольно старое, я лично находила там кресты, датированные 1762 годом, и подозреваю, это не самые старые захоронения. Но есть в деревне и другое, ещё более старое кладбище. Сегодня там сплошные заросли, могилы и кресты ушли под землю, так сразу и не скажешь, что там когда-то был погост.

Так вот, тётя Галя предложила подругам в полночь пойти на старое кладбище (видимо, тогда это ещё было возможно) и сосчитать 12 крестов. Атеистки, дети своего времени, они не сочли это чем-то из ряда вон и согласились.
Как и договаривались, в полночь девушки были возле кладбища. Видимо, атмосфера была не очень, но энтузиазм подружек немного поугас, и они, дойдя до входа на старое кладбище, остановились. Тётя Галя же не могла отступить, так как сама предложила такое развлечение и пошла сама, громко считая вслух кресты, как и было условлено.

Возле двенадцатой могилы буквально из ниоткуда взялась огромная белая лошадь и напала на тётю Галю. Подруги замерли от ужаса, увидев, как на них несется через кусты и холмики тётя Галя, а за ней белая лошадь! У входа лошадь пропала, а девушки с криками кинулись домой, не разбирая дороги.
Уже дома их отпаивали чаем с вишнёвой настойкой. Долго они не могли внятно объяснить, что произошло. И можно было бы списать все на массовую галлюцинацию, если бы не синяки в виде подков на спине тёти Гали, которые все видели.
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Сегодня, 01:55 by LynxПросмотров: 129Комментарии: 0
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Ключевые слова: Лошадь кладбище кресты ночь крики авторская история

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