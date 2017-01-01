Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Что это было? Что думаете по этому поводу?


 
Истории из жизни

Подружкина квартира. Часть первая

Всем привет. На сайте я относительно недавно. Много всяких историй прочла здесь. И вот... Решила поделиться историями из своей жизни. Их относительно немного, но все они достаточно тревожные. Итак, погнали.

С первыми необъяснимыми событиями я столкнулась в квартире подруги детства.
С Настей (так ее зовут) мы дружим с шести лет. Дома наши располагались напротив. И в детстве частенько мы ходили к друг другу с ночевкой. Да и не только с ночевкой. Если не гуляли, то все свободное время после школы играли или в кукол бумажных (я неплохо рисовала), или в денди. Однако помню, что к ней ночевать я шла неохотно. Даже тогда, когда мы у меня оставались в четырехкомнатной квартире на всю ночь, совсем одни и ни разу ничего не боялись. А у нее, даже с родителями за стенкой было очень неуютно, особенно в прихожей.
Частенько я терпела до утра, что бы не идти там в темноте. К слову сказать, у меня на тот момент в квартире наличествовали уже три смерти, а у нее не было в квартире смертей. Дома были относительно новыми. В 1987-м году их закончили и сдали тем, кто работал на заводе фрезерных станков. В моей семье была бабушка, а в ее - отец. То есть до наших семей в квартирах не жил никто.
Ее мама - Валентина, была человеком легким и ко всему относилась с улыбкой, махнув рукой. Позже она скажет, что это, вероятно, у них домовой злой и невзлюбил меня за что-то.

Так вот. Однажды мы с Настей поссорились. Тему ссоры уже не припомню, но была она детской, типа ревности к другой подружке. Дело было летом, несколько дней я дулась, но было мне неимоверно скучно, хотелось гулять, общаться. И решила я пойти к ней мириться.
Лифт в ее доме не работал. Пешком я поднялась на восьмой этаж и, немного отдышавшись, нажала на дверной звонок. Так же следует пояснить, что это были девяностые годы. Тогда у нас двери в квартирах были не железные, а деревянные. Ее дверь я, наверное, запомню на всю жизнь. Она была достаточно тонкой, деревянной, обклеена была пленкой с узорами, а дверной глазок у нее был просто стеклянным. То есть как небольшое отверстие в двери и в нем обычное стекло. Диаметром примерно с колечко на палец, может, чуть больше. И ручку помню, длинная была, железная.

Позвонила я в звонок, значит, стою и жду. Первые полминуты ничего не происходило. Потом послышались тихие шаги, как крадется кто к двери, и тень мелькнула в глазке. Но не открывают. "Ну, видать, обида не прошла", - подумала я. Позвонила еще раз, снова шаги. И у двери замерли. Я тоже подошла, постучала так по двери и говорю:
- Ладно тебе, Насть, не дуйся. Я соскучилась, пойдем на качелях качаться.
И тут от двери кто-то побежал, громко так топая, а потом назад и ухая при этом (сейчас вспоминаю и мурашки ползут). И со всей силы в дверь как ба-бах!
Я, помню, вздрогнула, но ребенком была не таким пугливым. Просто отошла и жду, что дальше будет. А дальше кто-то стал с другой стороны дергать ручку. Сильно так и ухать. На тот момент я могла сравнить звуки разве что с обезьяной. Разбегается кто-то и с топотом снова на дверь. Разбегается - и на дверь. Потом дергаться дверь стала, посмотрела, помню, на глазок и увидела глаз в окружении шерсти бурой, или рыжей какой-то. Снова там заухали и с новой силой дверь задергалась, вот тогда я и побежала.
Волосы дыбом, спина взмокла. Первой мыслью было - посмеялась надо мной. Вроде и шутка. Когда уже спустилась до этажа третьего, то думала, что отомщу, или больше разговаривать никогда не буду. Сидит там, наверное, с новой подружкой, животы от смеха надорвали.

Распахиваю двери подъезда, уже злая, выкатываюсь на улицу и натыкаюсь на... Настю с мамой. Они, оказывается, в магазин ходили. Вот тогда я испугалась иначе. Говорю:
- Вы животное завели какое?
- Нет, - отвечают.
- А дома есть кто-то?
- Нет, - так же с удивлением ответили они мне.
А на мой сбивчивый рассказ о том, что я только что пережила, Настец покрутила пальцем у виска, а мама ее только улыбнулась, мол, не придумывай. Пошли они домой, а я за ними увязалась. Дошли пешком до восьмого этажа, за это время уже и помирились. Встали перед дверью, ручка повернута.
- Ты трогала? - спрашивает Настя.
- Нет, не я.
- Ну-ну.
И каково же было удивление их, когда они дверь открыли, и повсюду валялись газеты, разодранная туалетная бумага, фантики, обертки, занавески были сдвинуты. Табуретки отодвинуты, одна валялась. Вид был такой, словно в квартире ураган прошелся.
Настя, помню, перепугалась, а мама только улыбнулась, пожала плечами и сказала:
- Домовой, наверное, разозлился. Поставлю ему гостинца, авось задобрим.
Потом она нас отправила гулять, а сама осталась убираться.

Мы потом это долго обсуждали и вспоминали. С внутренней стороны двери было немного царапин, и ручка дверная сильно была расшатана. Так и не поняли, что это было. Больше это не повторялось, но были другие случаи, которые я так же потом опишу.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:34
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:31 by GoldenGoddessПросмотров: 16Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Домовой полтергейст разгром подруга дверь ручка двери авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.