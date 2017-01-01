Что это было? Что думаете по этому поводу? Это домовой. Полтергейст. Что-то иное. Не могу сказать.



Подружкина квартира. Часть первая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:34

Причина: Стилистика автора сохранена

GoldenGoddess Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:31 by

Всем привет. На сайте я относительно недавно. Много всяких историй прочла здесь. И вот... Решила поделиться историями из своей жизни. Их относительно немного, но все они достаточно тревожные. Итак, погнали.С первыми необъяснимыми событиями я столкнулась в квартире подруги детства.С Настей (так ее зовут) мы дружим с шести лет. Дома наши располагались напротив. И в детстве частенько мы ходили к друг другу с ночевкой. Да и не только с ночевкой. Если не гуляли, то все свободное время после школы играли или в кукол бумажных (я неплохо рисовала), или в денди. Однако помню, что к ней ночевать я шла неохотно. Даже тогда, когда мы у меня оставались в четырехкомнатной квартире на всю ночь, совсем одни и ни разу ничего не боялись. А у нее, даже с родителями за стенкой было очень неуютно, особенно в прихожей.Частенько я терпела до утра, что бы не идти там в темноте. К слову сказать, у меня на тот момент в квартире наличествовали уже три смерти, а у нее не было в квартире смертей. Дома были относительно новыми. В 1987-м году их закончили и сдали тем, кто работал на заводе фрезерных станков. В моей семье была бабушка, а в ее - отец. То есть до наших семей в квартирах не жил никто.Ее мама - Валентина, была человеком легким и ко всему относилась с улыбкой, махнув рукой. Позже она скажет, что это, вероятно, у них домовой злой и невзлюбил меня за что-то.Так вот. Однажды мы с Настей поссорились. Тему ссоры уже не припомню, но была она детской, типа ревности к другой подружке. Дело было летом, несколько дней я дулась, но было мне неимоверно скучно, хотелось гулять, общаться. И решила я пойти к ней мириться.Лифт в ее доме не работал. Пешком я поднялась на восьмой этаж и, немного отдышавшись, нажала на дверной звонок. Так же следует пояснить, что это были девяностые годы. Тогда у нас двери в квартирах были не железные, а деревянные. Ее дверь я, наверное, запомню на всю жизнь. Она была достаточно тонкой, деревянной, обклеена была пленкой с узорами, а дверной глазок у нее был просто стеклянным. То есть как небольшое отверстие в двери и в нем обычное стекло. Диаметром примерно с колечко на палец, может, чуть больше. И ручку помню, длинная была, железная.Позвонила я в звонок, значит, стою и жду. Первые полминуты ничего не происходило. Потом послышались тихие шаги, как крадется кто к двери, и тень мелькнула в глазке. Но не открывают. "Ну, видать, обида не прошла", - подумала я. Позвонила еще раз, снова шаги. И у двери замерли. Я тоже подошла, постучала так по двери и говорю:- Ладно тебе, Насть, не дуйся. Я соскучилась, пойдем на качелях качаться.И тут от двери кто-то побежал, громко так топая, а потом назад и ухая при этом (сейчас вспоминаю и мурашки ползут). И со всей силы в дверь как ба-бах!Я, помню, вздрогнула, но ребенком была не таким пугливым. Просто отошла и жду, что дальше будет. А дальше кто-то стал с другой стороны дергать ручку. Сильно так и ухать. На тот момент я могла сравнить звуки разве что с обезьяной. Разбегается кто-то и с топотом снова на дверь. Разбегается - и на дверь. Потом дергаться дверь стала, посмотрела, помню, на глазок и увидела глаз в окружении шерсти бурой, или рыжей какой-то. Снова там заухали и с новой силой дверь задергалась, вот тогда я и побежала.Волосы дыбом, спина взмокла. Первой мыслью было - посмеялась надо мной. Вроде и шутка. Когда уже спустилась до этажа третьего, то думала, что отомщу, или больше разговаривать никогда не буду. Сидит там, наверное, с новой подружкой, животы от смеха надорвали.Распахиваю двери подъезда, уже злая, выкатываюсь на улицу и натыкаюсь на... Настю с мамой. Они, оказывается, в магазин ходили. Вот тогда я испугалась иначе. Говорю:- Вы животное завели какое?- Нет, - отвечают.- А дома есть кто-то?- Нет, - так же с удивлением ответили они мне.А на мой сбивчивый рассказ о том, что я только что пережила, Настец покрутила пальцем у виска, а мама ее только улыбнулась, мол, не придумывай. Пошли они домой, а я за ними увязалась. Дошли пешком до восьмого этажа, за это время уже и помирились. Встали перед дверью, ручка повернута.- Ты трогала? - спрашивает Настя.- Нет, не я.- Ну-ну.И каково же было удивление их, когда они дверь открыли, и повсюду валялись газеты, разодранная туалетная бумага, фантики, обертки, занавески были сдвинуты. Табуретки отодвинуты, одна валялась. Вид был такой, словно в квартире ураган прошелся.Настя, помню, перепугалась, а мама только улыбнулась, пожала плечами и сказала:- Домовой, наверное, разозлился. Поставлю ему гостинца, авось задобрим.Потом она нас отправила гулять, а сама осталась убираться.Мы потом это долго обсуждали и вспоминали. С внутренней стороны двери было немного царапин, и ручка дверная сильно была расшатана. Так и не поняли, что это было. Больше это не повторялось, но были другие случаи, которые я так же потом опишу.

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