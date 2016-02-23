Мой Димка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:56

Причина: Стилистика автора сохранена

nato4ka75 Просмотров: 385 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 18:56 by

Эта история из моего прошлого, из череды несчастий. И, вполне возможно, из-за бабушкиного проклятия.Я долго встречалась с отцом своего первого ребенка, еще со школы, с девятого класса. Познакомились мы с ним на фоне любви к собакам. Гулять ходили все собачники в одно место - речной вокзал. Там была огороженная территория, какие-то собаки дружили между собой, какие-то не очень. Влился он в нашу компанию случайно, нагловато как-то. Отпустил своего ризеншнауцера Макса, а тот стал кидаться на других кобелей. Мы ему недвусмысленно сказали: нечего делать в нашей компании, пес ведет себя агрессивно. Но ему было, как говорится, по барабану. В результате мой Блэк сцепился с его Максом, кровищи было море. Собак кое-как оттащили, он, правда, больше не особо и показывался.Но в жизни получается не всегда так, как ты хочешь. И он вдруг стал частенько наведываться, провожать меня до дома, правда, уже без собаки. Выходит, от ненависти до любви тоже один шаг. Почему-то полюбила его сильно. Начали мы встречаться, он провожал и встречал меня на выпускном в девятом и одиннадцатом классе, после школы возил в Ялту отдыхать. В общем, дело все шло к свадьбе. Только вот жилья у нас своего не было, я с его родителями жить не хотела, он с моими тоже вроде как. Так и встречались набегами, то у него на даче, то периодами жили у меня. Но в один прекрасный день, после пяти с половиной лет дружбы, он впервые поднял на меня руку. Ни за что в общем, извинялся потом, правда.Дальше - больше, что случилось, я так понять и не смогла. Может, кто-то позавидовал, может, просто разлад случился. То, что я поняла про себя - так это то, что я не могу терпеть битьё. В детстве меня лупил отец, не ремнем, а огромной своей ручищей, так я на всю жизнь запомнила. Как только на меня замахиваются, я вся как будто скукоживаюсь и реветь начинаю, скулю как дура: "Не бей", а сдачи сдать не могу, по крайней мере тогда. Подруга мне посоветовала: "ты что, соберись, он если тебя ударит, а ты поднимайся, он снова и ты снова". В общем, так и произошло это в тот раз. Ударил в живот, а я встаю, он снова. Видит, что происходит что-то не то, я снова встаю. Слезы текут, а я как Ванька-встанька. Тут он как опомнился, на колени встал, обнимает, шепчет: "Наташенька, прости". А я как зомби, отодвинула его и домой пошла.Он потом долго ходил, просил прощения, но я не стала больше с ним встречаться. Позже он попал в аварию. Я приходила к нему в больницу, он надеялся, что я вернусь, но не сложилось…К слову сказать, пока мы с ним встречались, я завела таксу. Прикольная такая была. Умная, все с полуслова понимала. Разумеется, она осталась со мной. Вот через три года она нас снова и свела. В течение этих лет мы с ним не встречались. Собака у меня родила, и он, узнав об этом у подруги, решил купить у меня щенка. Я была в тот момент на дне рождения соседки, немного подшофе, соседка открыла дверь, позвала меня. Глянули мы друг другу в глаза, все закрутилось…В общем, после той встречи я забеременела, даже приняв таблетку. Заехал он ко мне через три месяца, спросил как дела. Я сказала, что беременна, он в ответ спросил: "Кто счастливый отец?". Услышав, что он, в ответ услышала, что он на мне не женится, поскольку у него есть девушка, работает в банке, и они уезжают на Кипр."Что ж, так тому и быть", - подумала я, но частичку любимого человека все же решила оставить. Время шло, живот рос, приехал он снова и сказал, что на Кипре у его девушки случилась внематочная беременность. Была операция, кончилось все плачевно. Во время беременности он приезжал несколько раз, приехал и когда родился сын, но особого рвения я не почувствовала.Время шло, во время беременности подруга с мужем познакомили меня со своим другом Игорем. Хороший такой парень, рукастый, тихий и спокойный, как мне показалось тогда. Запала я ему, видно, в душу, позже, уже после рождения ребенка, мы начали встречаться. Жаль, поздно, может, в жизни сына что-то и поменялось бы (я об этой истории писала уже). Любила я, конечно, не его, просто нравился.В месяц заболел сынуля: стала сыпь просто коростами у него, стула не было днями. Нашли знакомые мне знахаря хорошего, привезла я к нему ребенка. Он поколдовал и говорит:- Возить его будешь ко мне двенадцать раз, но сначала надо покрестить.Во время крещения и произошло все. При крещении стригут волосики с головы ребенка, закатывают в воск и бросают в купель. По приметам, если волосы потонут, то человек не жилец. Долго всматривалась я в волосики, но они не всплыли. Я сначала этому не придала значения, но когда окунали в купель, у ребенка понос начался прямо в купель, даже фото такое есть. Тут уж бабушка-прислужница замотала головой, мол, плохо дело. Остальных детей в тазике крестили дальше. Тут уж я и призадумалась. Димку позже знахарь вылечил, и все вроде встало на свои места.Стали мы жить вместе с Игорем, но когда малышу исполнилось год и два, упал с дивана наш малыш, увезли его в реанимацию.Куда же идешь при несчастье - конечно, в церковь. Ездили мы к батюшке, исповедовалась, он и сказал, что нельзя во грехе жить. Ребенок должен иметь двух родителей, пожениться надо и обвенчаться. Там-то я и сделала предложение своему мужу, хоть раньше он уже звал меня замуж. Расписаться решили 7-го июля, немного готовились, все-таки свадьба. Только не суждено было быть свадьбе, так как 5-го июля умер мой Димка. И вместо свадьбы 7-го июля были похороны…Думаю, это была примета не выходить за него замуж, наверное. Сказать, что у меня в тот момент кончилась жизнь - значит ничего не сказать. Похороны были в беспамятстве, последующие дни тоже. Очухалась я после звонка с работы: почему я не выхожу на работу, а прошло уже две недели. Оказывается, я должна была выйти из декрета, как ребенка не стало, после трех дней. В общем, подруга помогла, я устроилась в другую больницу. Вскоре забеременела дочерью. Конечно, последовала свадьба, дочь родилась в срок, но ходить начала именно в том возрасте, в котором умер сын.Вот такая страшная история. Страшная для меня. Может, надо было опустить некоторые подробности, но я как-то не умею, привыкла рассказывать все подробно.

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