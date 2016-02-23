Странная квартира, или тайная жизнь предметов

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:41

Юлия86 Просмотров: 178 Комментарии: 2 +5 Вчера, 23:28 by

Ирина и Владимир осуществили свою мечту. Купили квартиру в новостройке. Новые девятиэтажки в новом микрорайоне, где когда-то был пустырь, чудесная просторная трешка. В общем, что для счастья надо после пяти лет скитаний по съемным квартирам. И в это трехкомнатное счастье Ирина и Владимир поспешили заселиться. Сделали скромненький ремонт и стали жить-поживать. Но с недавнего времени Ирина стала очень раздражительной. А началось все очень банально.Принимая ванну с ароматной пенкой и думая о дальнейших планах на будущее, Ирина боковым зрением уловила движение сбоку. Она повернула голову направо, а справа полотенца висели на крючках, стоял небольшой узкий шкаф для разной химии, раковина с зеркалом, а между раковиной и зеркалом прикреплены к стене мыльница и стакан для зубных щеток. Так эта мыльница стала на глазах Ирины медленно растягиваться в размерах. "Почудилось", - подумала она.Но дальше больше. Теперь Ирина видела, как растягивается шкаф то в ширину, то в длину. Выглядит это как замедленный кадр в фильме, но через мгновение все встает на свои места. Как будто ни чего и не было. Также визуальной деформации подвергались кровать, батарея отопления, мелкие вещи на полках. В ванной мыльница и стакан с зубными щетками частенько вытягивались, и потом все резко становилось прежним.Апогеем этого шевеления стали стены квартиры, которые сначала стали сужаться, а потом раздвигаться.Конечно, Ирина рассказала это мужу, но Вовка усмехнулся и не поверил, так как сам этого не видел. Причем эта свистопляска происходила не только с Ириной. Так же случайным свидетелем стала Ирина тетка Валя, которая увидела растяжение батареи. И брат супруга Игорь тоже видел, как глобус на столе стал увеличиваться в размерах.В общем, люди-то взрослые, а как-то не представляешь все это. Муж-то не видит, и мама Иры тоже не видит, а они видят. В общем, решили пригласить священника. Священник освятил квартиру и дал книжечку с молитвами. Но квартиру эти священные манипуляции не тронули, вещи продолжали будоражить глаза родни.Решила Ирина обратиться к ворожее, но ворожея ничего плохого не увидела, только что фон квартиры немного не такой, как положено. И все. Предсказала лишь в течение шести месяцев смену работы Владимира (хотя работу он менять не собирался). Но там время покажет.Так и живут они в такой необычной атмосфере. Хотя необычная она в основном для Ирины.Моя подруга Катя, которая мне это поведала, говорит, что видела, как немного вытянулся стул на кухне. И опять, кто это видит впервые, значения не придает. Авось показалось, но когда с этим сталкиваешься повторно, то начинаешь задумываться. Такое ощущение, что квартира - это живой организм, который живет своей жизнью.К слову, предметы в основном растягиваются сантиметров на пятнадцать, реже бывает сужение. Катя видела лично сама один раз вытянутый стул. Место, где построены эти новые дома, нормальное. Ничего плохого там не происходило, пустырь был раньше. Кладбище далеко. Дом заселен не полностью, так как не во всех квартирах есть ремонт. Люди потихоньку его делают.В общем, история оставила двоякое впечатление. Мозги не понимают, как могут сами вытягиваться предметы. Сама лично я с этой семьей незнакома. Но люди приличные, не алкаши, колесами не балуются. Живут, работают во благо будущего совместного счастья.

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