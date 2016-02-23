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Истории из жизни

Мой товарищ домовой

Несколько случаев, произошедших со мной и особенно запомнившихся.

В детстве часто бывало чувство, что кто-то следит за мной, прячась за дверьми комнат, в тёмных углах, под диваном. В темноте часты были ощущения, что кто-то маленькими и мохнатыми ручками хватает меня за ноги и гладит по голове. Было страшновато, но бабушка говорила: "Брысь!". И тут же всё прекращалось.
Как то раз, погладив нашего кота, пошла через коридор на кухню. Вдруг с громким хрустом взорвалась лампочка! Стало темно. Я увидела в глубине коридора чьи-то огромные, горящие зелёным огнём глаза. По размеру они были больше, чем у кота раза в три. Мелькнула мысль, что это наш кот Мишка так решил меня напугать из шалости. И тут с противоположной стороны от этих глаз выскочил наш кот! Он понёсся стрелой в направлении этих жутких глаз. Я заверещала от страха. Маленькая ещё была, года три-четыре. Налетел наш Мишка на что-то мягкое, и глаза эти погасли. Началась возня в коридоре. На мой истошный вопль опрометью примчалась мама. Она подумала, что кот меня напугал. Но я видела, как Мишка гонялся за кем-то по коридору, он сам испугался за меня. Пришла моя бабушка со свечкой и стала разговаривать с кем-то в коридоре. Хотя я там кроме неё тогда больше никого не видела. А кот наш успокоился и пошёл на свою лежанку спать.

Несколько лет спустя просыпаюсь как-то от того, что диван подо мной подпрыгивает. Мне показалось, что я ещё сплю, но тут с меня начало сползать одеяло. И было ощущение, что кто-то тянет его за угол. Я схватила одеяло и начала его тянуть на себя, но этот кто-то оказался проворнее! Одеяло оказалось на полу. "Какой странный сон..." - подумала я, легла и закрыла глаза, думая проснуться. Но не тут-то было! Словно большой ком шерсти, что-то прыгнуло на меня. Никаких лап я тогда не чувствовала, просто была тяжесть на мне мохнатая. И стало внезапно не хватать воздуха. Жуть накатила! Я поняла, что не сплю. Мелькнула мысль о домовом. И я, как меня учила когда-то моя бабушка, спросила:
- К добру или к худу?
- Ху-у-у... - услышала я в ответ.
Тяжесть исчезла. Стало грустно. Я поняла - к худу. Несчастье случится! Через несколько дней умерла моя бабушка.

Ещё через несколько лет, когда прошлое немного забылось, и настроение моё было навеселе, размышляла я вслух за столом:
- Всё-таки домовых не бывает. Если бы они были, я бы их видела!
И уже совсем осмелев, говорю в пространство:
- Эй, домовой! Если ты есть, дай знак какой! Кружку, например, подвигай.
Ничего не произошло. "Ну вот, никаких домовых не бывает!" - подумала я, и тут моя кружка с чаем медленно и верно стала ползти к самому краю стола. Я вытаращилась на неё, а кружка ползёт и ползёт! Вот уж совсем близко от края оказалась, я закричала:
- Не надо! Хватит!
Страшно стало, а кружка всё ползёт. Я её хвать! Успела. Цела кружка. И будто мысль чью-то услышала: "А всё равно разобьётся!".
С тех пор я больше не сомневаюсь в существовании домовых. А кружка через неделю-другую всё-таки разбилась. Выскочила у меня из рук, будто выдернул её кто!

Было как-то и такое. Включила я плитку, хотела суп подогреть. Зазвонил телефон. Тогда ещё мобильных не было. Пошла я в комнату, разговорилась с подружкой. Не спеша обсудили мы разные новости. Не торопясь включила я телевизор, посмотрела полчасика. Подумала, что хорошо бы чаю попить. И... Вспомнила о печке. Плитку-то я включила, а суп греться не поставила! Метеором я неслась на кухню, но плитка оказалась выключенной. Я точно помнила, что включала её. Провела рукой по ней. Плитка была тёплой. То есть её кто-то выключил! Но в то время, кроме кота и меня, никого дома не было. Значит, домовой помог.

Было и такое. Отключили воду в доме подружки моей одной. Она пришла ко мне в гости, заодно и ванну принять. Сидим с нею мы вечером и чаи гоняем. Вдруг она мне говорит:
- А чего ты не сказала мне, что ещё кота завела? И как твоего второго кота зовут? Или это кошка?
Я удивилась и говорю:
- Да нет у меня кошки. И второго кота я не заводила.
- Вот же, только что о мои ноги тёрся кто-то. И хвост чёрный мелькал.
Я оглянулась на диван. Там спал мой серый (тогда у меня такой был) кот.
- Да показалось тебе, - говорю подруге своей.
Ночью по ногам подружки кто-то ходил. Она думала, что это мой кот и ворчала:
- Брысь!
- Кому ты брыськаешь-то? - спрашиваю ее. - Мой котяра вон, на соседнем диване спит.
Он и правда там спал.
На утро подружка сказала, что на неё кто-то всю ночь из коридора смотрел, и кто-то по ногам топтался. И что больше с ночевкой не придёт она ко мне никогда.
Шалун у меня домовой-то.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:38
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:37 by ЭвиллсПросмотров: 59Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Домовой кот подружка кухня одеяло авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:41
+1
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Ну Таня, ну и весело живется! Интересный домовой, как он еще с тобой на брудершафт-то не пьет, а? smeh
Плюсище за настроение)
Зарегистрирован: 23.02.2016
      
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 00:47
0
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Группа: V.I.P.
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Комментариев: 2 477
Цитата: Lynx
Интересный домовой, как он еще с тобой на брудершафт-то не пьет, а?

Если вместе со мной пить будет- вообще удивлюсь! И напугаюсь. А водка из холодильника пропадает порою.
Зарегистрирован: 27.04.2016
         
#3 написал: kusi
Сегодня, 00:51
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Комментариев: 6 216
Улыбнула. От меня плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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