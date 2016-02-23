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Истории из жизни

Домовой заскучал

Всем доброе время суток! Эту историю мне рассказала моя мама.

Моя мама переехала из Мичуринска в Сосновку - деревня под Тамбовом. Чтоб помогать дедушке и бабушке. Я в то время училась в школе и жила у сестры в Мичуринске.
Далее от лица мамы.

Было поздно. Мы уже улеглись спать. Тишина такая, только телевизор тихонько шепчет... Кто-то еще смотрел телевизор, а кто-то уже в дремоту впал. Но вдруг из под икон (вы знаете, наверное, что в каждой избе принято под потолком делать уголок для икон) начало доноситься слабое нытье:
- Мммм... Ммммммм...
И с каждым разом все громче и громче. Я-то в шоке и никак не пойму, что это за нытье такое. Потом это нытье переросло в истошный вой:
- Ууууу! Уууууууууууу!
А дед-то у нас веселый, не растерялся. Долго не думая, схватил свою балалайку, вышел на порог и как начал играть! Минут пять поиграл, а после и вой прекратился.
Утром дед объяснил, что это домовой заскучал, а дед его развеселил игрой на балалайке...

Вот такая вот веселая история... Чтобы и у вас в жизни было больше смеха и веселья! С Рождеством Вас!
А у кого-то было что-то подобное? Жду комментариев.
Сегодня, 16:47 by татаня89Просмотров: 73Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Домовой вой шум ночь балалайка дед авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:51
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Действительно, забавненько... Потому и плюсану)
Зарегистрирован: 23.02.2016
      
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