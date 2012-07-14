Дедушка-соседушка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:15

Причина: Стилистика автора сохранена

nato4ka75 Просмотров: 437 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 13:15 by

Была у меня в детстве подруга, звали ее Надя. Родители у нее работали на большегрузе, ходили по рекам Севера. Папа капитан, а мама, как водится, поваром. Семья была большая, около семи детей, поэтому, когда родители были в рейсе, за младшими присматривали старшие. Надька была самой младшей, ей разрешалось все. И в очередной раз ей захотелось собаку, купили ей добермана. У меня же была овчарка, на фоне любви к собакам мы и сошлись.Но история не о том. Родители Надьки были очень добрые люди, мама маленькая, пухленькая такая, даже, лучше сказать, тучная. Папа - высокий и худой. Частенько приходила я к ним в гости, они меня за «свою» считали, болтали и разные случаи из жизни рассказывали. Вскоре по выслуге лет вышли они практически вместе на пенсию, говорили, как сейчас заживем! Дом у нас был новый, в основном людям давали жилье под снос и военным.Вот прихожу один раз к ним вечером с прогулки, мама Нади мне и говорит: "Представляешь, Наташка, ко мне сегодня Дедушка-соседушка приходил…". Ну, я и давай ее расспрашивать, что да как? Далее с ее слов.Лежу я ночью, чувствую, что мне дышать тяжело. Глаза открываю - что-то серо-коричневое неоформленное грудь мне придавливает. Я вспомнила, что нужно сказать: "Дедушка-соседушка, к худу или к добру?", а он помолчал немного и на одном дыхании басом продудел: "Всякому говну да еще и к добру!". Вот и думаю теперь, то ли приснилось, то ли нет, и что будет теперь.Грешным делом, я тогда подумала, что это все фигня, уж очень грузная у Надьки мама, да еще на ту пору астма или ХОБЛ у нее был. Может, просто грудь от нехватки воздуха сдавило. Этот случай забылся, все вроде пошло своим чередом, только через некоторое время умер отец у Надьки, скоропостижно, без всяких происшествий и признаков. Был очень здоровый человек, спортом занимался и в поликлинику не обращался. Дальше – больше: следом за отцом умерла у Нади мать, затем посадили в тюрьму старшего брата, не помню уже за что, то ли подрался, то ли что-то еще наделал. Только вскоре вышел он из тюрьмы и повесился… После этого у старшей сестры сына убили. Так и крутилась карусель неприятностей по всем братьям и сестрам, у кого мужа убили, у кого что. Какая-то несчастливая полоса прямо шла. Закончилось все тогда, когда разъехались они все из этой квартиры по разным адресам и разным районам. Заехала в нее средняя Надькина сестра Лида, заплатила все долги за квартиру, сделала там приличный ремонт.Вот и думай теперь: к добру или худу. Был или не был этот Дедушка-соседушка.

Ключевые слова: Удушье подруга сон дедушка авторская история

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