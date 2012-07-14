Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Дедушка-соседушка

Была у меня в детстве подруга, звали ее Надя. Родители у нее работали на большегрузе, ходили по рекам Севера. Папа капитан, а мама, как водится, поваром. Семья была большая, около семи детей, поэтому, когда родители были в рейсе, за младшими присматривали старшие. Надька была самой младшей, ей разрешалось все. И в очередной раз ей захотелось собаку, купили ей добермана. У меня же была овчарка, на фоне любви к собакам мы и сошлись.
Но история не о том. Родители Надьки были очень добрые люди, мама маленькая, пухленькая такая, даже, лучше сказать, тучная. Папа - высокий и худой. Частенько приходила я к ним в гости, они меня за «свою» считали, болтали и разные случаи из жизни рассказывали. Вскоре по выслуге лет вышли они практически вместе на пенсию, говорили, как сейчас заживем! Дом у нас был новый, в основном людям давали жилье под снос и военным.
Вот прихожу один раз к ним вечером с прогулки, мама Нади мне и говорит: "Представляешь, Наташка, ко мне сегодня Дедушка-соседушка приходил…". Ну, я и давай ее расспрашивать, что да как? Далее с ее слов.

Лежу я ночью, чувствую, что мне дышать тяжело. Глаза открываю - что-то серо-коричневое неоформленное грудь мне придавливает. Я вспомнила, что нужно сказать: "Дедушка-соседушка, к худу или к добру?", а он помолчал немного и на одном дыхании басом продудел: "Всякому говну да еще и к добру!". Вот и думаю теперь, то ли приснилось, то ли нет, и что будет теперь.

Грешным делом, я тогда подумала, что это все фигня, уж очень грузная у Надьки мама, да еще на ту пору астма или ХОБЛ у нее был. Может, просто грудь от нехватки воздуха сдавило. Этот случай забылся, все вроде пошло своим чередом, только через некоторое время умер отец у Надьки, скоропостижно, без всяких происшествий и признаков. Был очень здоровый человек, спортом занимался и в поликлинику не обращался. Дальше – больше: следом за отцом умерла у Нади мать, затем посадили в тюрьму старшего брата, не помню уже за что, то ли подрался, то ли что-то еще наделал. Только вскоре вышел он из тюрьмы и повесился… После этого у старшей сестры сына убили. Так и крутилась карусель неприятностей по всем братьям и сестрам, у кого мужа убили, у кого что. Какая-то несчастливая полоса прямо шла. Закончилось все тогда, когда разъехались они все из этой квартиры по разным адресам и разным районам. Заехала в нее средняя Надькина сестра Лида, заплатила все долги за квартиру, сделала там приличный ремонт.
Вот и думай теперь: к добру или худу. Был или не был этот Дедушка-соседушка.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:15 by nato4ka75Просмотров: 437Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Удушье подруга сон дедушка авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 13:18
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (304|0)
Публикаций: 220
Комментариев: 1 880
Что-то первый раз слышу о дедушке-соседушке... Ну да ладно, история хорошая, но грустная... Плюс от меня, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 14:08
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (669|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 474
....."Всякому говну да еще и к добру!".... О как!!!... Хорошо хоть по лицу не врезал со всего размаху!.... Вот, те, мля, и дедУля-соседУля...
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#3 написал: luchposad
Сегодня, 14:09
-5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 958
всякому говну)))) минус за историю. похожа больше на выдумку
Зарегистрирован: 28.01.2012
  
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 17:24
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
Цитата: alex.kuzmenko2017
....."Всякому говну да еще и к добру!".... О как!!!... Хорошо хоть по лицу не врезал со всего размаху!.... Вот, те, мля, и дедУля-соседУля...
. История печальна очень, но дедуля просто улет, нет просто сказать к хуууудуууу как все, а он с выдумкой, поюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#5 написал: Talisha
Сегодня, 19:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (484|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 349
Шо то не договаривается о маме Нади, раз домовой так её обласкал:-) Даже любопытно, за что говном становятся в его глазах.Но чужая душа - потемки:-)
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.