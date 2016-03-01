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Истории из жизни

Причина родового проклятья

Моя жизнь состоит из череды каких-то мистических случаев. Постоянно что-то происходит именно со мной. Расскажу сейчас очень трагическую для меня и очень глубоко переживаемую историю, одну из нескольких…
Мой отец родился в деревне, учился, ушел в армию, пришел завидным женихом. Мама моя городская, приезжала в деревню к деду и бабке на выходные. Встретились они в клубе. Отец после армии встречался с тихой и спокойной девушкой Таней, вроде собирались пожениться. В общем, встретил он в клубе на танцах мою маму, коротко о ней: эффектная, очень симпатичная, с красивой фигуркой, веселая хохотушка и просто душа компании. И к тому же еще городская, что было в то время очень модно - как же, городская краля! В общем, окрутила моя маман моего отца по полной программе, очаровала, а может и что-то делала специально, я так и не узнала. Как-то и Татьяна отодвинулась на второй план. Спустя какой-то промежуток времени переехал отец в город, устроился работать в ЖЭУ, дали ему служебную квартиру. И в один прекрасный момент оказались они в постели. Утром, отец проснулся, и у него как будто пелена с глаз спала, говорит:
- Ты как сюда попала? Давай разбежимся подобру-поздорову.
А мама говорит:
- Нет, женись.
Конечно, по законам того времени надо было обязательно жениться, как честному человеку, и вскоре последовала свадьба. Но жизнь-то почему-то не складывалась по тому сценарию, который планировала мать. Отец начал пить. Сначала с друзьями. Потом, через четыре года после свадьбы родилась я. Отец любил меня очень, называл Лисой Патрикеевной. Еще через три года родился брат Вовка, ему отец тоже придумал имя - Зайка-Коська. Отец уже частенько прикладывался к бутылке в одиночку, не выходил на работу, в конце концов ему предложили уволиться. Может, горе заливал, может, Татьяну вспоминал. К слову сказать, мама у меня замечательная была. Для нас делала все и вся. В квартире всегда чисто, дети ухожены, по выходным кино и театры, всегда приготовлено и в холодильнике всякие вкусности. Мы всей семьей переехали к маминым родителям в квартиру, в комнату девять квадратных метров. Стояли там кровать, шкаф, сервант и два раскладных кресла.
По выходным, сколько себя помню, мы всегда ездили к отцу в деревню к его родителям. Так и случилось в этот злосчастный раз. Родители отца были очень добрые и гостеприимные люди. Дед раньше до войны был начальником почтового отделения, в семье было пять детей на начало войны. Деда забрали на войну в сорок втором, бабушка одна растила детей. Было ей так тяжело в войну с пятью детьми, что после того как кончилась война, она начала частенько выпивать. Выпьет и ложится к печке на сундучок, а с утра у нее ватрушки и шанежки с картошкой, ммм, объедение!
Приехали мы в пятницу, накрыли стол, начались застольные разговоры. Что уж там произошло у мамы с бабушкой, я не знаю, но поругались они крепко. Мать, собрав меня и брата, рванула на последний автобус в город. Отец, естественно, как ягненок, пошел за ней. Отец мне потом, рассказывая эту историю, говорил: "Наташка, знаешь, я помню до мельчайших подробностей день и час, когда это все случилось". Бабушка, пыталась остановить отца, кричала: "Сережа, остановись, Сережа остановись", но отец все равно шел за матерью. В итоге бабушка в сердцах прокричала: "Да будьте вы прокляты!" и ушла домой. К слову сказать, как узнала я позже, бабуля была не из "простых". Говорят, умела лечить и заговаривать, может и еще что, но я не знала, поскольку была маленькая. Частенько из ее уст вырывались проклятия, а когда мы приезжали к ней, она причитала: "Боль ты моя великая!" Мне эти слова были непонятны.
Прошло время, все встало на свои места, родственники примирились конечно, но ездить в деревню мы стали значительно реже или ездили с отцом: Вовка с отцом любили порыбачить, я поесть вкусных бабушкиных шанежек… Время шло, бабушка с дедом умерли, дом продали, и все забылось.
Бабушкино проклятье достало нас значительно позже: Вовка ездил с друзьями на дачу, пошел к ним в гости. Потом как-то вышел один из за стола и сказал, что пошел курить. Спустя время, друзья нашли его внизу под балконами без сознания - упал с шестого этажа. Карусель закрутилась - скорая, больница, трепанация, реанимация… Пролежав в реанимации пять дней, в мое дежурство, сердце у Вовки остановилось, не приходя в сознание…Мать потеряла смысл жизни, к тому времени, они с отцом разошлись, он жил у сестры. Начались у нее проблемы с сердцем, суставами, истерики… Время шло, матери становилось хуже. Больницы, уколы, капельницы, снова больницы. В это время я рожаю ребенка. Без мужа. У матери шок, только отец пришел ко мне в роддом и хоть как-то меня поддерживал. По прошествии полугода мать попадает в реанимацию. Только вышла, утром тринадцатого сентября звонит в дверь соседка и говорит: "Наташа, горе то какое…" Я ей - какое горе, маму выписали, все вроде хорошо, а она рукой назад показывает. А на перилах висит отец… И напротив надпись: "Не виноват, простите люди!". В общем похороны, помогла сестра отца, тетя Таня, все взяла на себя, так как я с грудным ребенком и больной матерью на руках. Через месяц маме становится хуже, я ее перевожу к бабушке, и там она третьего ноября умирает тоже. Хоть волосы на голове рви.
Проходит полгода со смерти мамы, сын падает с дивана и ударяется головой - снова реанимация. На сей раз две недели - и сына у меня больше нет.
Долго обдумывала я эту ситуацию, может, ее предотвратить можно было? Вот я думаю, хотя бы смерть ребенка точно. У меня есть подруга детства, Лена, у нее муж Паша, а у Паши друг детства - Игорь. Частенько я Игоря встречала в гостях у них, даже будучи беременной. И вот, приехав из роддома домой, на следующий день я собиралась зарегистрировать ребенка. И почему-то у меня все время крутилась мысль: не поменять ли мне фамилию? Взять фамилию девичью мамы или тетки… Навязчиво так крутилась. И вот наутро в семь утра приходит Ленка и приносит торт-мороженое. Написано на торте название: "Любимым". Сказала, что это Игорь передал, пришел ночью и передал.
Позже я вышла за него замуж, но мне все не дает покоя мысль: если бы он пришел сам, сказал о своих чувствах, я могла бы дать ребенку его фамилию, и, возможно, родовое проклятие бы оборвалось? А так все, кто имел фамилию отца, в том числе и сын, умерли. У меня теперь фамилия мужа, может и меня что-то нехорошее подстерегает?
Заранее прошу прощения за такой длинный рассказ, буду рада услышать какие-либо комментарии. Таких историй накопилось много. Если понравится, буду писать еще.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:45
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:45 by nato4ka75Просмотров: 10Комментарии: 0
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Ключевые слова: Проклятие отец приворот бабушка сын смерть авторская история

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