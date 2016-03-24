Могут ли дети предвидеть?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 16:39

Причина: Стилистика автора сохранена

nato4ka75 Просмотров: 804 Комментарии: 10 +12 Вчера, 16:36 by

Мне в детстве мама говорила, что дети маленькие могут предвидеть будущее и до какого-то возраста видеть потустороннее. Частенько, насколько я помню, она меня спрашивала: "Наташка, как ты думаешь, заплату дадут?" Или: "Наташ, папа придет домой сегодня?" И много, и часто таких вопросов было задано. И я тогда, сделав важный вид, закатив глаза, отвечала: так и так, то-то и то-то будет. И, по счастливому стечению обстоятельств, почти все сбывалось. Время шло, я взрослела, пошел конфликт поколений, потом много трагических событий в семье… Мама умерла, но почему-то это как-то мне запомнилось, отложилось где-то в голове, в потаенном участке.Есть у меня подруга детства Ленка, сына у нее зовут Дима. В начале лета она поехала в гости к своей бабушке в город Тапо, далеко от нашего сибирского города. Димку (ему тогда было около трех лет) взяла с собой. В это время у меня ребенок попадает в реанимацию в тяжелом состоянии. В то время сотовых телефонов не было, и увидела я ее уже перед можно сказать тем, как сыну умереть. Забегает в квартиру, плачет, я смотрю - Димка стоит рядом. Как будто что-то у меня промелькнуло, я ему говорю: "Димасик, ну-ка скажи, мой Дима скоро домой приедет?" А он подумал-подумал и говорит: "А он не приедет, он на лодке приплывет". Мы что-то с Ленкой подумали, что значит, все хорошо будет, выздоровеет сын. Тем более все экстрасенсы, к которым я обращалась, говорили, что все хорошо будет. Но, как бы мы не хотели, ребенок все же умер. Были какие то сложности с патологоанатомами: то ли праздник какой был, то ли выходные, только мы просили их побыстрей выдать нам тело. И домой мы везли его в маленьком гробике, на заднем сиденье обыкновенных Жигулей, у нас на коленях…Зайдя в квартиру, Ленка увидев гроб, ахнула и запричитала - точно, мол, на лодке и приплыл…Вот такая вот история. Кстати, мои детки, когда росли, часто показывали мне рукой на углы комнат, говорили: там тетя или дядя. На что я, вполне разумно, не обращала особого внимания, хотя, возможно, это приходили духи моих родных...

Ключевые слова: Ребенок сын смерть патологоанатом гроб авторская история

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