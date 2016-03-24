Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Могут ли дети предвидеть?

Мне в детстве мама говорила, что дети маленькие могут предвидеть будущее и до какого-то возраста видеть потустороннее. Частенько, насколько я помню, она меня спрашивала: "Наташка, как ты думаешь, заплату дадут?" Или: "Наташ, папа придет домой сегодня?" И много, и часто таких вопросов было задано. И я тогда, сделав важный вид, закатив глаза, отвечала: так и так, то-то и то-то будет. И, по счастливому стечению обстоятельств, почти все сбывалось. Время шло, я взрослела, пошел конфликт поколений, потом много трагических событий в семье… Мама умерла, но почему-то это как-то мне запомнилось, отложилось где-то в голове, в потаенном участке.
Есть у меня подруга детства Ленка, сына у нее зовут Дима. В начале лета она поехала в гости к своей бабушке в город Тапо, далеко от нашего сибирского города. Димку (ему тогда было около трех лет) взяла с собой. В это время у меня ребенок попадает в реанимацию в тяжелом состоянии. В то время сотовых телефонов не было, и увидела я ее уже перед можно сказать тем, как сыну умереть. Забегает в квартиру, плачет, я смотрю - Димка стоит рядом. Как будто что-то у меня промелькнуло, я ему говорю: "Димасик, ну-ка скажи, мой Дима скоро домой приедет?" А он подумал-подумал и говорит: "А он не приедет, он на лодке приплывет". Мы что-то с Ленкой подумали, что значит, все хорошо будет, выздоровеет сын. Тем более все экстрасенсы, к которым я обращалась, говорили, что все хорошо будет. Но, как бы мы не хотели, ребенок все же умер. Были какие то сложности с патологоанатомами: то ли праздник какой был, то ли выходные, только мы просили их побыстрей выдать нам тело. И домой мы везли его в маленьком гробике, на заднем сиденье обыкновенных Жигулей, у нас на коленях…
Зайдя в квартиру, Ленка увидев гроб, ахнула и запричитала - точно, мол, на лодке и приплыл…
Вот такая вот история. Кстати, мои детки, когда росли, часто показывали мне рукой на углы комнат, говорили: там тетя или дядя. На что я, вполне разумно, не обращала особого внимания, хотя, возможно, это приходили духи моих родных...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 16:39
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 16:36 by nato4ka75Просмотров: 804Комментарии: 10
+12

Ключевые слова: Ребенок сын смерть патологоанатом гроб авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 17:01
+4
Группа: Посетители
Репутация: (667|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 464
Блин, тяжёлая история.. и примеры очень трагичны.... Не дай Бог ни кому из родителей пережить своих детей (не давно друга своего хоронил 36 лет было ему, так на его родителей смотреть было не возможно)
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#2 написал: Nadezhda9
Вчера, 17:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Соболезную автору по поводу смерти малыша... А за историю +, дети много чего видят, когда маленькие!
Зарегистрирован: 4.10.2016
#3 написал: ELEMAT
Вчера, 17:11
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1210|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 460
Дети, возрастом примерно до шести лет, могут и видеть и предвидеть. И история Ваша тому доказательство. Правда, мы порой и не понимаем даже их - дети иногда просто не могут сказать так, как мы бы их поняли.
Тема, поднятая в Вашей истории, хоть и не новая, но интересная. А сама история по мне так просто жуткая.
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
   
#4 написал: Lynx
Вчера, 17:15
+5
Группа: Редакторы
Репутация: (1469|0)
Публикаций: 114
Комментариев: 943

Пока читала - волосы дыбом встали... История очень тяжелая. Спасибо вам за смелость, что смогли поделится таким ужасным моментом своей жизни.
Дети могут предвидеть, они много что говорят. У меня сестренка так говорила, когда ей было 4 примерно. То, ляпнет, что на дискотеку в школу не пойду, или приду раньше, так как там что-то случится. То скажет, что завтра я руку выверну. Не часто говорила, но попадание 100%.
Зарегистрирован: 23.02.2016
     
#5 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 17:26
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (2151|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 8 877
Это всё, конечно, очень печально. Никому такого не пожелаешь, но мистическая составляющая истории, как мне кажется, опять под вопросом...
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#6 написал: КИМ
Вчера, 17:50
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 43
Комментариев: 5 096
История трагическая,точнее вторая её часть.Да,читать тяжело.Но,это не добавляет ей мистики.Первая часть истории построена на стечениях обстоятельств,а во второй я никак не могу связать слова малыша и всё остальное.Легко подтянуть желаемое к действительному,если этого очень захотеть. Интересно, пройдёт ли поветрие приписывать детям мистические способности?
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#7 написал: Tigger power
Вчера, 22:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 57
Спасибо автор, что поделились историей с таким трагическим событием в Вашей жизни, сочувствую Вам очень, а на счёт приписывания детям мистических способностей могу сказать, что мой сын которому сейчас 16 до сих пор вспоминает как он видел ночью прозрачные танцующие фигуры в своей комнате в 5 летнем возрасте, причем на мои предположения, что это был сон или показалось спросонья и сейчас утверждает-реально видел фигуры и долго наблюдал за ними попеременно прячась под одеяло, он частенько кого то видел в этом возрасте и чем же это не мистика? Плюс Вам автор
Зарегистрирован: 9.12.2016
#8 написал: Ласковая_Смерть
Сегодня, 00:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 35
Конечно история печальная, но то ли я эмммм.... не такая, то ли лыжи не едут насчет "приплывет" так и не поняла. Везли гроб, а точно на лодке приплыли - это, простите, как?

Я выскажу свое сугубо индивидуальное мнение. Как мне кажется, детки могу что то видеть, но только лишь в младенческом возрасте. А точнее сказать не видеть, а чувствовать.
Зарегистрирован: 4.11.2016
#9 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 01:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 30
Цитата: Winnie-the-Pooh
Это всё, конечно, очень печально. Никому такого не пожелаешь, но мистическая составляющая истории, как мне кажется, опять под вопросом...

Раздел же вроде так и называется Истории из жизни, и мистическая составляющая присутствует, так что не будьте столь строги.
С уважением.
А за историю плюс.
Зарегистрирован: 11.02.2016
#10 написал: Ахма
Сегодня, 03:09
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (292|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 132
Цитата: Ласковая_Смерть
Конечно история печальная, но то ли я эмммм.... не такая, то ли лыжи не едут насчет "приплывет" так и не поняла. Везли гроб, а точно на лодке приплыли - это, простите, как?

Я выскажу свое сугубо индивидуальное мнение. Как мне кажется, детки могу что то видеть, но только лишь в младенческом возрасте. А точнее сказать не видеть, а чувствовать.

Всё просто: ребёнок, не зная, что это, интерпретировал гроб как лодку.

Мой младший брат года в два чувствовал приезд отца из командировки. Если ходит по квартире и повторяет: "Папа, папа",- значит, папа приедет в течение нескольких часов.
Зарегистрирован: 30.05.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.