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Истории из жизни

Там, где тебя не ждут

Я не практикую выход в астрал и вообще не верю ни во что связанное с мистикой. Посмотрел видео с семинаров "Радуга" и решил попробовать, отчасти, чтобы доказать всем, что все это сказки. Впервые я "выпал" в своей комнате и практически сразу вернулся назад, и после этого каждую ночь ко мне приходило нечто (об этом я уже писал когда-то давно, в одной из историй). Потом я очень долго не мог выйти из тела, постоянно доходил до состояния сонного паралича, а дальше ничего не происходило.
Сегодня, во время обеденного сна, я, как по традиции, во время пробуждения дошел до паралича и попытался выйти из тела. Для начала проверил, в нужном ли я состоянии попыткой приподнять руку. Когда рука немного приподнялась (астральная, или как её там, я в этом не разбираюсь), я одним резким движением встал. Но на этот раз было всё по-другому, о таком я не слышал ни на одном семинаре, не читал ни на одном сайте. Глаза мои были закрыты, но совсем скоро я увидел то место, где спал, однако всё было, словно в чёрном тумане. Потом в ушах всё зашумело, внутри все затряслось и меня, словно куда-то перенесло, в другое место, где было ещё больше дыма. Я мог видеть только на расстоянии вытянутой руки. Шум не прекращался, тряска тоже. Признаюсь честно, было страшно. Мне казалось, что я был не один. Не успел я прийти в себя, как из тьмы и дыма на меня стало что-то надвигаться. Мне казалось, что я стою в самом центре огромной толпы, откуда на меня смотрят тысячи глаз, что я попал в то место, где меня никто не ждал.
P.S. "Я не могу поверить в то, что произошло, скажи, что это было?" - вот чем закончился наш разговор.
Может, господа фосторовцы помогут разобраться?
Сегодня, 15:05 by LaMuerteПросмотров: 500Комментарии: 6
0

Ключевые слова: Астрал выход из тела нечто сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 16:01
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (2131|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 8 865
Беда с этими ходоками, выходцами из собственного тела. Сами не знают, куда лезут...
Впервые я "выпал" в своей комнате и практически сразу вернулся назад

А вот эта фраза мне опять напомнила старый анекдот!

Женщина открывает дверь – на пороге стоит изрядно подвыпивший мужичонка.
- Здравствуйте.
- Здрасьте. Вызывали, мать твою?
- Да, да вызывала. Вон в той комнате надо застеклить окно.
- Понятно, мать твою...
- Вы проходите, а я пока пойду на кухню, как водится, водочки вам грамм 50 налью, огурчик порежу…
- Давай, мать твою.
Женщина идёт на кухню, наливает 50 грамм и опять слышит звонок в дверь.
- Кто там?
- Это я, стекольщик, мать твою!
- Так ко мне уже пришёл один.
- Я выпал, мать твою!
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#2 написал: КИМ
Сегодня, 16:31
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 43
Комментариев: 5 091
Все мы выйдем из своего тела,когда придёт срок. Не вижу никакого смысла в попытках приблизить эту минуту.Люди вводят себя в состояние,которого сами не понимают,потом описывают свои глюки.Кушайте мухоморы,друзья.По крайней мере,последствия их употребления изучены и описаны медиками,которым я верю больше,чем шаманам из "радуги".
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#3 написал: умница
Сегодня, 16:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (270|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 270
Цитата: КИМ
Все мы выйдем из своего тела,когда придёт срок. Не вижу никакого смысла в попытках приблизить эту минуту.Люди вводят себя в состояние,которого сами не понимают,потом описывают свои глюки.Кушайте мухоморы,друзья.По крайней мере,последствия их употребления изучены и описаны медиками,которым я верю больше,чем шаманам из "радуги".

Да, действительно, даже осознанный выход из тела - это сложное, опасное и не до конца изученное состояние, тем более рано или позно мы все покинем свое тело, естественным путем.
Зарегистрирован: 29.12.2014
#4 написал: Долгопят
Сегодня, 17:03
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 1 990
А могу я попросить помощи у форумчан? Может я живу неправильно как то? Я пока в теле- не хрена не успеваю по службе, по дому, уроки с двумя организмами сделать, постирать- погладить -пыль- пылесос- посуда - жрака...а у людей есть время выйти в астрал, впасть в паралич, потом из него выпасть.. а я в это время пишу план описание Нигерии...
Откройте мне тайну золотого ключика..как "пострелу везде поспеть"? И может, если природой определено находится в теле- не надо из него "срыгивать" постоянно? Короче, Баба Яга против!!!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: Эвиллс
Сегодня, 17:15
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1246|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 2 416
Если не к соседям занесло- то в Ад. Это на первый взгляд...Дальше- мысль не идёт.
Зарегистрирован: 27.04.2016
        
#6 написал: Talisha
Сегодня, 19:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (477|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 338
Нашёл автор, где спрашивать, у "специалистов":-) :-) :-) Как минимум засмеют и заминусуют.
В астрале уровней много, а выкидывает часто на тот, с которым человек по вибрациям сходен. Автор побаивался, вот и занизился. С другим настроем надо выходить
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
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