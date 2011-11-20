Там, где тебя не ждут

LaMuerte Просмотров: 500 Комментарии: 6 0 Сегодня, 15:05 by

Я не практикую выход в астрал и вообще не верю ни во что связанное с мистикой. Посмотрел видео с семинаров "Радуга" и решил попробовать, отчасти, чтобы доказать всем, что все это сказки. Впервые я "выпал" в своей комнате и практически сразу вернулся назад, и после этого каждую ночь ко мне приходило нечто (об этом я уже писал когда-то давно, в одной из историй). Потом я очень долго не мог выйти из тела, постоянно доходил до состояния сонного паралича, а дальше ничего не происходило.Сегодня, во время обеденного сна, я, как по традиции, во время пробуждения дошел до паралича и попытался выйти из тела. Для начала проверил, в нужном ли я состоянии попыткой приподнять руку. Когда рука немного приподнялась (астральная, или как её там, я в этом не разбираюсь), я одним резким движением встал. Но на этот раз было всё по-другому, о таком я не слышал ни на одном семинаре, не читал ни на одном сайте. Глаза мои были закрыты, но совсем скоро я увидел то место, где спал, однако всё было, словно в чёрном тумане. Потом в ушах всё зашумело, внутри все затряслось и меня, словно куда-то перенесло, в другое место, где было ещё больше дыма. Я мог видеть только на расстоянии вытянутой руки. Шум не прекращался, тряска тоже. Признаюсь честно, было страшно. Мне казалось, что я был не один. Не успел я прийти в себя, как из тьмы и дыма на меня стало что-то надвигаться. Мне казалось, что я стою в самом центре огромной толпы, откуда на меня смотрят тысячи глаз, что я попал в то место, где меня никто не ждал.P.S. "Я не могу поверить в то, что произошло, скажи, что это было?" - вот чем закончился наш разговор.Может, господа фосторовцы помогут разобраться?

Ключевые слова: Астрал выход из тела нечто сон авторская история

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