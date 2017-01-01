Она или не она?

Сабелька Просмотров: 38 Комментарии: 0 -2 Вчера, 23:33 by

Жил-был на свете дядька, лет 40 с хвостиком, назовем его Андрейванычем. Работал патологоанатомом в морге. Был женат, но детей с женой много лет не могли завести. И лечились, по отдельности и совместно, и всякое такое, но ничего не помогало. Нет как нет детей. И вот однажды жена посетила какую-то бабку-колдунью, и та сказала, что есть способ забеременеть. Нужно съесть кусочек матки нерожавшей женщины. Вот жена и стала приставать к Андрейванычу, достань, дескать, мне такой кусочек. Андрея Ивановича от одной только мысли коробило. Но время шло, детей не было, и вот однажды... привезли в морг молоденькую девушку. Померла она по неизвестной причине. Красавица была! С рыжими волосами до пояса . Как живая лежала. Андрейваныч таких красавиц не видел никогда, ещё подумал:" Надо ж, какая красота зря теперь пропадёт!" Стал делать вскрытие. Резал, как живую, не кромсал, внутри подробно всё изучил, и... вспомнилась ему жена с её просьбой. Ну Андрейваныч, скрепя сердце, и отрезал кусочек...Через 9 месяцев, как положено, появился на свет младенец красоты необыкновенной. Мальчик. Время шло, про историю с кусочком все благополучно забыли. Малыш подрастал. Пригласили ему няньку. По объявлению пришла молодая девушка. Софья звали. Очень хорошая нянька была, красивая, внимательная, дитя полюбила, как родного... Но внезапно супруга Андрейваныча занемогла и умерла в короткий срок от непонятной болезни. ( Две смерти от непонятной болезни в одной истории- перебор, конечно, но пусть!). Стали жить втроем: Андрейваныч с сыном и нянька, которая в скором времени получила статус гражданской жены. Андрейваныч на жену новую наглядеться не мог: красавица черноволосая, волосы да пояса, ладная. Только голой никогда не казалась, каждый раз прятала прелести под рубашкой. Один лишь раз случайно увидел Андрейваныч молодую жену во всей красе. Задрал ей рубашку в порыве страсти, а там шрам во всю длину живота. Заплакала Софья и рассказала историю, как маленькой еще попала в жуткую аварию и чудом выжила. А спустя несколько дней Софья не вернулась домой. Просто ушла и не пришла обратно. День, второй, третий... Нет её, как в воду канула. Андрейваныч обыскался везде: и по знакомым, и в больницах, и в моргах. Где она раньше жила, не знал, родителей её не знал, даже фамилии не знал! В милиции только посмеялись над ним и велели дома все ценности проверить. Ни от кого, кроме Андрейваныча, заявления о пропаже такой девушки не поступало. Пригорюнился он окончательно. А тут через полгода шел по кладбищу (жену и родителей навещал) и вдруг!!!! Глядит на него с фотографии его Софья. Читает надпись - так и есть, девушку тоже Софья звали, а померла она ещё 7 лет назад!!!! Тут Андрейваныч и вспомнил красавицу из морга, только волосы у той рыжими были, а в остальном один- в - один его Софья. Вот почему её лицо при первой встрече показалось ему знакомым! Обмерло его сердце, и волосы дыбом встали! Она или не она?С тех пор Андрейваныч грустный- прегрустный ходит. Всё ждет свою черноволосую Софью, надеется, что она хоть раз еще его навестит.

Ключевые слова: Морг патологоанатом вскрытие жена ребенок

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