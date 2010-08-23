Заброшенная дача того самого Фаберже⁠⁠

Летяга Просмотров: 96 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:44 by

Ух. Противоречивые чувства. Самая красивая заброшка Ленинградской области и самое печальное состояние шедевральной постройки.Усадьба Агафона Фаберже. Охраняется. Хотя не очень понимаю, что там уже охранять. Хотя кто-то считает, что там до сих пор можно найти клад предыдущих владельцев :)Усадьба Агафона Фаберже, сына того самого ювелира, сегодня - это полусгоревшее, полуразрушенное здание, где местами ещё можно увидеть невероятно красивые архитектурные решения стиля Модерн. А когда-то усадьба была названа "малым Эрмитажем", настолько удивительно большую коллекцию произведений искусств здесь можно было увидеть. Внутри сохранилась мраморная лестница, лепнина, витражи, двери. Но в очень плохом состоянии. Внутри ситуация аварийная. Лучше смотреть фотографии)Судьба хозяина дома - печальна, в 1919 году он был обвинён в краже имущества из Зимнего дворца, подвергнут обыскам, кстати в доме нашли потайную комнату с сокровищами. Её и сейчас можно исследовать, сохранилась интересная железная дверь. Агафон Фаберже смог покинуть Россию и умер уже в Финляндии. К слову сделал он это по льду Финского залива.Все, что находилось на даче, выносили, без какой-то описи, а то, что не смогли унести, просто напросто ломали. Судьба изъятых из дома Фаберже художественных ценностей до сих пор неизвестна.Сотрудник отдела по охране, учёту и регистрации памятников искусства и старины Б.Н. Молас отметил в докладной записке: «трудно себе представить, до какой степени жившей на даче Фаберже воинской частью была изуродована и покалечена вся без исключения богатая и высокохудожественная обстановка. Все картины проткнуты штыками; вся обивка с мебели сорвана; все инкрустированные и мозаичные столы и в особенности многочисленные стилевые (Людовик XVI), комоды, шкафы, шифоньеры и бюро исковерканы; все книги ободраны, то есть без переплётов и иллюстраций, а большинство разодрано на кусочки».Попал я туда случайно, было в прошлом году. Здание восстановить уже вряд ли получится, но еще есть что посмотреть.Если интересны такие места, подписывайтесь на мою группу ВК, стараюсь регулярно куда-то скататься и делюсь координатами https://vk.com/spb_tripsПросто обожаю делать такие фотографии. История.Автор - SpbTrips.

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