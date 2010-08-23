Проклятье заброшенной церкви

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ronald Warrangate Просмотров: 232 Комментарии: 1 +5 Вчера, 14:58 by

В детстве родители на каждые каникулы отправляли меня к деду в деревню. Находилась она в довольно отдаленной местности, расположенной на окраине нашей области. С одной стороны её окружали непроходимые топкие болота, а с другой - густой хвойный лес. Мой дедушка родился и вырос там, проработал всю жизнь лесником в колхозе и уж никак не хотел оттуда уезжать. Деревенское спокойствие было ему гораздо ближе, чем городская суета, и я его прекрасно понимал.В те далёкие времена люди ещё не спешили перебираться в город, так что жизнь в деревне бурлила полным ходом. Каждый вечер местные деды с бабками пели песни на лавочках, молодежь ходила в клуб, а ребятня до ночи резвилась на улице. Я хорошо помню то время, помню как летом мы с местными пацанами рыбачили на старом пруду, купались в речке, а зимой играли в хоккей и ходили на горку. В нашей деревне было много интересных мест, и каждое из них я успел обшарить не один десяток раз, кроме одного, в которое мне строго-настрого было запрещено ходить.Это была заброшенная церковь, стоящая на самом отшибе нашей деревни. Двери и окна в ней были наглухо заколочены, каменные стены давно покрылись мхом, а старая колокольня казалось вот-вот развалится. То место имело дурную славу, местные жители обходили его десятой дорогой и старались лишний раз о нём не упоминать. Только от пацанов я изредка слышал небылицы о всякой нечисти, которая якобы обитает в той церкви. Ходили слухи, что если ночью внимательно прислушаться, то можно услышать как из того места доносятся хохот и пляски чертей и бесов.Мне, мелкому проказнику, было до жути интересно узнать почему сельчане так боятся этой церкви. С этим вопросом я решил обратиться к своему дедушке. Старик долго ворчал и не хотел что-либо говорить, но в конце концов мне всё же удалось склонить его к диалогу. Недовольно бормоча, дед начал рассказ.Этот храм возвели ещё при царе, на месте старой деревянной церквушки. Деньги на строительство выделил какой-то зажиточный купец из города, даже на колокольню своих кровных не пожалел. К новой молельне стекались все люди из ближайших деревень, от бедных крестьян до состоятельных господ. По выходным и праздникам там проходили пышные богослужения, красиво пел хор, а в конце службы молодой священник своим громким басом читал Евангелие. Именно с этого священника всё и началось.Звали его отец Михаил. Это был ещё совсем молодой мужчина, с редкой козлиной бородкой и хитрыми серыми глазами. Он только недавно окончил духовное училище и прибыл в нашу деревню нести церковную службу. Святой отец был добродушным человеком, прихожане любили его и уважали за мудрость и острый ум. Люди всегда могли обратиться к нему за помощью и дельным советом, и знали, что он им никогда не откажет. Помимо богослужений отец в свободное время также принимал у себя неграмотных детишек, учил их читать и писать. Михаил вообще ко всяким наукам проявлял интерес, много времени проводил за книгами и всегда старался узнавать что-то новое. Эта излишняя любознательность, вероятнее всего, его и погубила.Вскоре сельчане стали замечать за отцом неладное. Михаил истощал, стал замкнутым и нелюдимым. Он больше не принимал у себя детишек, всё время проводил в своём доме и на глаза лишний раз старался не попадаться. На богослужениях Михаил вёл себя странно, показывал какие-то странные иконы и постоянно что-то твердил о близком конце и жестокости Господа. Среди людей стали ходить слухи, что святой отец снюхался с нечистым и продал ему свою душу в обмен на какие-то тайные знания.Одним весенним утром, прихожане идя на воскресную службу обнаружили страшное: бездыханное тело отца Михаила висело прямо на дверях храма. Его конечности напоминали тонкие ветви деревьев, а небритое лицо больше походило на череп, обтянутый бледной кожей. Одежда его вся была изорванной и грязной, будто его привязали к лошади и всю ночь таскали по ухабистой деревенской дороге. Данная картина повергла людей в шок, а некоторых особо впечатлительных даже заставила упасть в обморок.Тело отца Михаила похоронили за кладбищем у леса, как грешника. Церковь же решили заколотить, оставив в ней всё как было. Народ в деревне суеверный, и молиться в нечистом месте не хотел. В селе возвели новую церковь, пригласили священника из города и постепенно стали забывать о всём произошедшем.Шли годы. Жизнь в деревне текла своим чередом. Об инциденте с отцом Михаилом все уж немного позабыли, но мимо каменной церкви всё же старались лишний раз не ходить, особенно в тёмное время суток. На тот момент она уже успела обрасти различными слухами и байками, которые среди народа распространялись со скоростью звука. Тем не менее, каких-либо серьезных происшествий за эти годы не приключалось, до прихода советской власти.В 20-х годах советы решили эту церковь оборудовать под склад с зерном. Набрали добровольцев из числа местных, вынесли из неё всё добро, спилили крест и поставили в караул двух красноармейцев. Люди пытались объяснить новому председателю, что лезть в это место лучше не стоит, но тот лишь смеялся и отмахивался.На протяжении следующего месяца каждый из активистов погиб при загадочных обстоятельствах: кто-то утонул в местном озере, кого-то нашли повешенным, а кто-то и вовсе пропал без вести. Караул всё это время менялся как перчатки. Солдаты после нескольких ночей в церкви на отрез отказывались возвращаться туда, не объясняя на то причин. Зерно к слову совсем пропало, всё испортилось и стало непригодным к употреблению. После этих событий склад решили перенести в другое место, а церковь вновь заколотили.С тех пор сельчане стали бояться этой церкви ещё сильнее. Некоторые люди, жившие возле того места даже старались перебираться поближе к центру или в соседние деревни, от греха подальше. Теперь каждый был глубоко уверен в том, что это место проклято, и что совать в него свой нос себе дороже.В начале 90-х среди народа поползли слухи о кладе, который советская власть якобы спрятала в той церкви. Подобных басен в то время хватало, так что большинство людей не обращало на них внимания, но всё же нашёлся один человек, который решил проверить эту легенду. Этим смельчаком оказался молодой городской парень, гостивший тогда в деревне неподалёку. Наслушавшись этих баек, он взял с собой всё необходимое и под покровом ночи двинулся к храму, с твёрдым намерением заполучить сокровище.Стояла тёплая летняя ночь. Где-то в траве стрекотали сверчки, из болот доносилось лягушачье кваканье, а над высокими деревьями возвышалась бледная луна, освещая всё вокруг. Все люди давно уже приготовились ко сну, как вдруг ночную тишину как гром разорвал пронзительный крик. Он доносился с западной окраины деревни, как раз с того места, где находилась церковь. Наплевав на свои страхи, люди в чём было выбегали из своих домов, чтобы прийти на помощь. Сбежавшись на шум, они обнаружили тело начинающего кладоискателя, лежащее прямо у входа в храм. Его лицо застыло в немом крике, в глазах отпечатался безумный ужас, а из груди торчал лом, с помощью которого он и хотел проникнуть в церковь. Рядом не было даже намёка на чьё-то присутствие, только бледная луна и ветер, раскачивающий верхушки деревьев.Так и стоит она по сей день, заброшенная и забытая временем. В той деревне уже давным-давно никто не живёт, все либо выехали, либо покоятся на местном кладбище. Несколько раз в год я приезжаю туда, чтобы навестить могилу деда и привести её в порядок. Неизменно мне доводиться наблюдать довольно грустную картину: покосившиеся сараи, старые дома вросшие в землю и дворы поросшие бурьяном. И только каменная церковь стоит незыблемо, наводя жути своим мрачным видом.

Ключевые слова: Церковь проклятие деревня авторская история

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