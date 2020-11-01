Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:59 by

Всем привет. Покажу интересное и необычное место. Называется КБТ, крупнокалиберная баллистическая трасса, или отдел №10. В своё время, один из самых засекреченных объектов СССР.Что такое КБТ и для чего он был нужен.КБТ - это крупнокалиберная баллистическая трасса.Проще говоря, это огромный герметичный ствол, внутри которого были установлены датчики.Длина ствола 300 метров + 200 метров для дополнительного оборудования.Конструкция «пушки» была установлена в сейсмостойком и защищённом корпусе. На фото, остатки опор трассы.Он был нужен для того, чтобы создать имитацию условий для космических аппаратов разных атмосферных условиях. Нужно сымитировать атмосферу Марса или Венеры и то, как поведёт себя космический аппарат - пожалуйста.Для того, чтобы «запульнуть» испытуемый объект по трассе, нужно было создать необходимое усилие. Для этого использовалась огромная газовая пушка. Она выстреливала аппарат с скоростью до 3600 км/ч.Когда испытуемый космический аппарат пролетал внутри ствола, вдоль трассы были установлены датчики, с них снимали нужные для эксперимента показания. Показания предавались в два соседних корпуса. Корпус НИИ + мастерские отдела №10 и корпус расчетно-вычислительного центра.Две постройки слева - корпуса НИИ + расчетно-вычислительного центра при КБТЭто очень сложный наукоёмкий и дорогой процесс. С развалом СССР, КБТ стал не нужен и его закрыли. Людей уволили.Вокруг здания трассы есть место с мощными бетонными столбами. На них крепились дополнительные бетонные щиты. Это была дополнительная защита от внештатных ситуаций. Если вдруг не выдержит «ствол пушки».Для укрепления корпуса КБТ было применено много тонн армированного железом бетона. И это железо выпиливают и выдирают из стен охотниками за чёрным ломом. Поэтому находится внутри корпуса трассы опасно. Стены все в трещинах и есть риск обрушения.Крутое место. Но рядом есть два корпуса НИИ. Главный вход.Внутри разруха, но еще сохранились остатки неведомых приборов, рулоны фотоплёнок и радиодеталей.Иногда встречаются и вовсе странные приборы, чудом избежавшие мародёрки.Самая поразительная моя находка - старый блокнотик инженера. В нём от руки были нарисованы графики, формулы и какие-то расчёты. Найти его было волнительно. Ведь сидел умный человек, думал и свои мысли записывал на кусочке бумаги.Вот такое крутое место, никогда бы не подумал, что такое вообще возможно забросить и вычеркнуть из памяти.Автор - Промышленный турист.

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