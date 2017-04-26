Оно...Автор………..
Привет, я не буду писать своего имени, для тебя я буду просто Аноним... Скажу только, что я парень и мне 20 лет... Думаю, этого хватит.
Я расскажу тебе одну очень интересно-страшную историю... Слушай внимательно.
Это было летом 2007 года, погода была достаточно жаркая, я и мои друзья сидели во дворе на трубах, время было семь вечера. К нам подошел наш знакомый, мы с ним поздоровались, и он присоединился к нам. Мы сидели и общались на всякие темы, и тут девчонки предложили пойти на ночь гулять по заброшке. "Идея так себе,"- подумал я, но согласился, а вот другим это не очень понравилось.
Время было уже позднее, часов десять где-то... Мы разошлись по домам и договорились встретиться в двенадцать на трубах и пойти в заброшку.
Я пришел домой и решил пойти в душ, времени было полно, а делать нечего, после душа я зашёл в сеть и увидел сообщение "Ну что, всё в силе?" - писала знакомая, которая и предложила этот вариант с заброшкой. Я ответил, что да, и начал собираться. С собой я взял немного: лишь воды (чем больше бутылка, тем лучше), веревку, фонарь, пару батареек запасных, пачку сигарет, две зажигалки, надел я не новый прикид, а наоборот: старые джинсы, футболку тёмную и кеды, которые покупал в том году.
Вот и время одиннадцать сорок пять, время выходить; я выбежал из дома и направился в сторону нашего места, там еще, к счастью, собрались не все, а всего лишь семь человек, еще пять опаздывали... Я поздоровался со своими друзьями, сел на трубу и стал ждать, когда пойдём; все смеялись, пытаясь напугать друг друга, девки верещали, а пацаны над ними ржали, в общем весело в нашей компании.
Ну вот и двенадцать, время идти, и пацаны сказали, что идём ждать остальных не будем, но кто-то ждал уже на месте... Видимо, от скуки.
Я не знаю, что там делать всю ночь, от скуки можно сдохнуть. Шел я позади всех, спокойно курил и ковырялся в телефоне, и видимо по "онлайну" не я один. Девка, которая предложила про заброшку, написала мне смс... " Ты мне нравишься!"... "Эмм, - подумал я, - а смысл?" Пфф, бред, я ничего ей не ответил , лишь улыбнулся краем рта.
Мы уже подошли, и все были рады, лично я устал и присел на бордюр. Я посмотрел на часы: 01:20, капец , хорошо, я взял кофту, уже холодает, а вроде лето…
Мы прошли внутрь, было еще холоднее от стен.
Все разошлись, кто куда, кто-то в одну сторону, кто-то в другую, я остался на месте, а со мной эта девчонка. Блин, она раздражала, все время смотрела на меня. Я начал от безделья рассматривать записи на стенах, и одна мне понравилась " Мы все умрём, отсюда нет пути назад!" Красная краска растеклась вниз от каждой буквы и была похожа на застывшую кровь. Настя подошла ко мне ( это та девка, которой я нравился):
- Понравилась запись? - спросила она.
- Не особо, это похоже на детский бред , попытка запугать не сработала. - Я улыбнулся.
Мы начали смеяться...
Со второго этажа мы услышали жестокий визг и побежали туда...
Девки визжали со слезами на глазах а парни стояли у стены бледнее смерти.
- Что случилось? - спросил я
Пацаны показали в угол. Там была картина, которая заставила мою нервную систему пошатнуться: я увидел тело девушки, причем по частям - руки лежали рядом с ней, как будто погрызенные . Ужас, если честно...
Я начал подозревать, что мы тут не одни, и предложил свалить отсюда подальше, поддержали все. Мы свалили оттуда в темпе.
Вернулись на район и сидели, кто как мог, с мыслями об увиденном.
03:50. Я вернулся домой и попытался уснуть.
С попыткой уснуть был полный провал, и я решил встать покурить, жил я один, поэтому курил я в комнате. Прикурив, я сел на край кровати и зашел в сеть, может кто-то и есть тут...
Ну да, я был прав, Настя, видимо, тоже не могла уснуть, и я решил ей написать. Жили мы на одном районе...
- Привет сова, чего не спишь?
прошло несколько минут, ответа не было... хмм. Может и спит; я включил тихо музыку, сижу, курю, как тут пришел ответ от Насти.
- Привет, нет не сплю, не могу, страшно, от шока не могу отойти.
- Да уж. не спорю, зрелище жуть, не парься, всё будет Окей.
-Слушай может меня посещают глюки, но...
Настя не дописала предложение, думала, я отгадаю. Смешная она.
-Что но, это похоже на переписку из ужастика, не правда ли?
-Да, есть такое, но я имела ввиду другое; ты не слышал сейчас никакого рычания во дворе?
-Ты имеешь ввиду рычание собаки? Да вроде нет.
- Я бы не сказала, что это похоже на собак, что-то душераздирающее , противное до жути, такое, как будто с эхом.
-Насть не знаю, у меня ничего, а в окне никого? ) . Посмотри, только осторожно, ха-ха)
- Ну тебя... знаешь, и так не очень , еще ты пугаешь( , я тут сижу, трясусь, и дома никого.
- У меня тоже... расслабься, может, реально собака кости грызла, вот и рычала так.
- Говорю же, не похоже это на собаку, ты можешь кому-нибудь из наших написать? Спроси, всё ли у них в порядке.
- Ты же не отстанешь, да?
- Нет!
- Ладно, только жди....
Я написал пацанам, но никто не ответил, все были офф , кто-то час назад, а кто-то недавно… В общем, тишина.
- Насть ты тут…? Не игнорь!
- Да я тут! Ну что, кто-нибудь ответил? Меня это рычание раздражает.
- Все молчат , спят наверно, да норм у них всё. Не парься!
-Может, там кого-нибудь сожрали, а Насть? )
- Ну хватииииит, прошу!!!
- Ладно , извини, я не хотел напугать...
- Прощаю)
- Настюх, я сейчас вернусь, не уходи, ладно?
- O'кей.....)
Я отошел от компа и пошел на кухню сделать себе кофе, подождал, пока закипит чайник, сделал пару бутеров и налил кофе, взял кружку и тарелку. Я чуть не выронил всё из рук, от услышанного у меня по телу как током прошлись: я услышал то самое жуткое рычание... Так вот о чем она говорила… Я быстро вернулся к компу.
- Наааасть, ты это сейчас слышала? Настяя не молчи.
- Да-да, я тут, жутко, не правда ли?
- Я чуть с ума не сошел, не знаю кто или что это, но оно, видимо, не зря тут.
- Очень смешно!!!! Прекрати меня пугать, страшно как то... До жути!
- Мне кажется, это у меня под окнами происходит, блин, не дай бог, прикинь, кого-нибудь из нас сожрут сегодня?
- Да хватит, блин, я сейчас игнорить начну!!!
- Ты думаешь, мне тут так спокойно!? А вот нифига.
В сети настала тишина... Настя писала, но ответа не получала...
- Насть, можно я приду?... что-то стрёмно одному, у тебя хоть собака есть!
- Ну приходи, если не боишься:)
- А-а-а, теперь ты будешь шутить? Ха-ха, очень, блин, смешно!
- Я попробую прийти, квартира какая?
- Буду ждать, 106... Бу-га-га :)
- Насть, блин, спасибо...
-Да ладно тебе! Не страшно уже, ну вот, опять рычание.
- :(
Рычание было ещё громче, меня посещал страх, я как можно быстрее начал собирать вещи, взял телефон пару кофт , джинсы и футболки, думаю пока перекантуюсь у Насти. Я вышел в подъезд , рычание было настолько громкое, будто оно было у меня за спиной, я выбежал на улицу и побежал к дому напротив без оглядки…
Подбежав к подъезду Насти, я набрал номер квартиры, дверь открыли без вопроса «Кто там? Я зашел, выдохнул, попытался сохранять спокойствие.
- О-о-о, пришел, не страшно было? Хи-хи.
Настя, похоже, издевалась надо мной.
- Привет ещё раз, блин, прикинь, оно у меня в подъезде, либо мне показалось. Но рычание было близко, как будто за спиной, я бежал, как мог, блин, что это, не похоже ни на человека, ни на собаку, ты была права.
- А я говорила. Что делать не знаю, может, днём всё пройдёт, завтра спросим у ребят, не слышали ли они что-нибудь подобное. Нужно поспать, я постелю тебе в другой комнате.
- Нет!!!! Лучше с тобой в одной я на полу посплю, можно?
- Ладно, пойдём! Думаю, получиться поспать.
Настя постелила мне на полу, и мы кое-как уснули.
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… 26.4.2017г.
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Утро. Я проснулся, но Настя еще спала, и я не стал её будить. На улице вроде бы тишина, в знак благодарности я решил приготовить завтрак и отправился на кухню приготовил салат, омлет и кофе. Сахару я положил две ложки, как она любит.
Время уже шло к обеду, и я решил разбудить Настю.
Зайдя в комнату, я поставил поднос на стол и подошел к подруге.
- Сова! Вставай! Подъем! Я начал её щекотать.
- Блин, тебе чего не спится-то?
- Так время обед, я, кстати, приготовил завтрак.
- Мм-м, круто, и что там? Я не знала, что ты умеешь готовить.
- Ещё бы, ха-ха. Давай, ешь.
- Ладно, так с чего бы начать? Пожалуй, с омлета.
Я смотрел на нее, как будто бы ждал оценки.
И я снова обратился к Насте:
- Ну что? Как тебе завтрак? Вкусно?
- Слушай, я хотел сказать спасибо за то, что ты разрешила остаться. Вчерашний вечер был настолько ужасным, я до сих пор оклематься не могу, жуткое состояние.
- Да, ты прав, ночь выдалась жуткой. Интересно, как там наши?
- Ты сама-то как? Наши, думаю, в порядке, как ты себя чувствуешь?
- Успокойся ты, я в норме, только голова болит, кстати, завтрак чудесный, очень вкусно , спасибо.
- Да? Ну тогда ещё раз спасибо, что помогла не сойти с ума, я про ночёвку.
- Я поняла. Ты обращайся, если что, мои всё равно еще месяц будут жить на даче: воздух, все дела, ну ты понял.
- Да! Ладно, мне пора, пока.
- Пока.
Я обнял Настю и ушёл. Выйдя из подъезда, я направился в сторону своего дома, и по пути я увидел то, что только что чуть не приказало выйти наружу моему завтраку. Под деревом лежал труп девушки, опять же, как и в ту ночь, части тела отделены от самого тела, жуткая вонь запекшейся крови, о-о-о жутковато. И очень странно, но лицо девушки было изуродовано настолько, что родственникам будет сложно ее опознать, но я смог разглядеть, она была похожа на сестру Насти, может мне и показалось, но всё же я поспешил.
Я побежал до дома, что бы сообщить Насте эту новость, даже не разувшись, я прошагал в свою комнату и зашел в сеть.
- Насть, ещё раз привет, как ты? С твоими родственниками всё в порядке? Никто не пропадал?.. Ответ тут же пришел.
-Как хорошо что ты написал мне, у меня сестра вчера ночью пропала, она с клуба не вернулась, ты же знаешь, как Аня любит тусовки.
- Да Насть, да! Но у меня не очень хорошая новость, мы можем встретиться, только оденься, я должен тебе кое-что показать!
-Я сейчас не могу, мне убраться надо. Давай через час?
- Через час может быть поздно, тело могут увезти к этому времени.
- Тело? Какое тело? О чём ты? И что вообще происходит? Как это тело может быть связанно с Аней?
- Вот именно ты мне сейчас для этого нужна. Только ты может опознать её. Вдруг это она? Вдруг это тот зверь? Насть, через десять минут во дворе, хорошо?
- Ладно, но не уверена, что это она!
- Мне не по себе. Ладно, я выхожу.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:59
Сегодня, 08:59 by Алёна ЗахароваПросмотров: 7Комментарии: 0
Ключевые слова: Заброшка рычание авторская история