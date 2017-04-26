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Оно...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:59

Алёна Захарова Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:59 by

Автор………..Привет, я не буду писать своего имени, для тебя я буду просто Аноним... Скажу только, что я парень и мне 20 лет... Думаю, этого хватит.Я расскажу тебе одну очень интересно-страшную историю... Слушай внимательно.Это было летом 2007 года, погода была достаточно жаркая, я и мои друзья сидели во дворе на трубах, время было семь вечера. К нам подошел наш знакомый, мы с ним поздоровались, и он присоединился к нам. Мы сидели и общались на всякие темы, и тут девчонки предложили пойти на ночь гулять по заброшке. "Идея так себе,"- подумал я, но согласился, а вот другим это не очень понравилось.Время было уже позднее, часов десять где-то... Мы разошлись по домам и договорились встретиться в двенадцать на трубах и пойти в заброшку.Я пришел домой и решил пойти в душ, времени было полно, а делать нечего, после душа я зашёл в сеть и увидел сообщение "Ну что, всё в силе?" - писала знакомая, которая и предложила этот вариант с заброшкой. Я ответил, что да, и начал собираться. С собой я взял немного: лишь воды (чем больше бутылка, тем лучше), веревку, фонарь, пару батареек запасных, пачку сигарет, две зажигалки, надел я не новый прикид, а наоборот: старые джинсы, футболку тёмную и кеды, которые покупал в том году.Вот и время одиннадцать сорок пять, время выходить; я выбежал из дома и направился в сторону нашего места, там еще, к счастью, собрались не все, а всего лишь семь человек, еще пять опаздывали... Я поздоровался со своими друзьями, сел на трубу и стал ждать, когда пойдём; все смеялись, пытаясь напугать друг друга, девки верещали, а пацаны над ними ржали, в общем весело в нашей компании.Ну вот и двенадцать, время идти, и пацаны сказали, что идём ждать остальных не будем, но кто-то ждал уже на месте... Видимо, от скуки.Я не знаю, что там делать всю ночь, от скуки можно сдохнуть. Шел я позади всех, спокойно курил и ковырялся в телефоне, и видимо по "онлайну" не я один. Девка, которая предложила про заброшку, написала мне смс... " Ты мне нравишься!"... "Эмм, - подумал я, - а смысл?" Пфф, бред, я ничего ей не ответил , лишь улыбнулся краем рта.Мы уже подошли, и все были рады, лично я устал и присел на бордюр. Я посмотрел на часы: 01:20, капец , хорошо, я взял кофту, уже холодает, а вроде лето…Мы прошли внутрь, было еще холоднее от стен.Все разошлись, кто куда, кто-то в одну сторону, кто-то в другую, я остался на месте, а со мной эта девчонка. Блин, она раздражала, все время смотрела на меня. Я начал от безделья рассматривать записи на стенах, и одна мне понравилась " Мы все умрём, отсюда нет пути назад!" Красная краска растеклась вниз от каждой буквы и была похожа на застывшую кровь. Настя подошла ко мне ( это та девка, которой я нравился):- Понравилась запись? - спросила она.- Не особо, это похоже на детский бред , попытка запугать не сработала. - Я улыбнулся.Мы начали смеяться...Со второго этажа мы услышали жестокий визг и побежали туда...Девки визжали со слезами на глазах а парни стояли у стены бледнее смерти.- Что случилось? - спросил яПацаны показали в угол. Там была картина, которая заставила мою нервную систему пошатнуться: я увидел тело девушки, причем по частям - руки лежали рядом с ней, как будто погрызенные . Ужас, если честно...Я начал подозревать, что мы тут не одни, и предложил свалить отсюда подальше, поддержали все. Мы свалили оттуда в темпе.Вернулись на район и сидели, кто как мог, с мыслями об увиденном.03:50. Я вернулся домой и попытался уснуть.С попыткой уснуть был полный провал, и я решил встать покурить, жил я один, поэтому курил я в комнате. Прикурив, я сел на край кровати и зашел в сеть, может кто-то и есть тут...Ну да, я был прав, Настя, видимо, тоже не могла уснуть, и я решил ей написать. Жили мы на одном районе...- Привет сова, чего не спишь?прошло несколько минут, ответа не было... хмм. Может и спит; я включил тихо музыку, сижу, курю, как тут пришел ответ от Насти.- Привет, нет не сплю, не могу, страшно, от шока не могу отойти.- Да уж. не спорю, зрелище жуть, не парься, всё будет Окей.-Слушай может меня посещают глюки, но...Настя не дописала предложение, думала, я отгадаю. Смешная она.-Что но, это похоже на переписку из ужастика, не правда ли?-Да, есть такое, но я имела ввиду другое; ты не слышал сейчас никакого рычания во дворе?-Ты имеешь ввиду рычание собаки? Да вроде нет.- Я бы не сказала, что это похоже на собак, что-то душераздирающее , противное до жути, такое, как будто с эхом.-Насть не знаю, у меня ничего, а в окне никого? ) . Посмотри, только осторожно, ха-ха)- Ну тебя... знаешь, и так не очень , еще ты пугаешь( , я тут сижу, трясусь, и дома никого.- У меня тоже... расслабься, может, реально собака кости грызла, вот и рычала так.- Говорю же, не похоже это на собаку, ты можешь кому-нибудь из наших написать? Спроси, всё ли у них в порядке.- Ты же не отстанешь, да?- Нет!- Ладно, только жди....Я написал пацанам, но никто не ответил, все были офф , кто-то час назад, а кто-то недавно… В общем, тишина.- Насть ты тут…? Не игнорь!- Да я тут! Ну что, кто-нибудь ответил? Меня это рычание раздражает.- Все молчат , спят наверно, да норм у них всё. Не парься!-Может, там кого-нибудь сожрали, а Насть? )- Ну хватииииит, прошу!!!- Ладно , извини, я не хотел напугать...- Прощаю)- Настюх, я сейчас вернусь, не уходи, ладно?- O'кей.....)Я отошел от компа и пошел на кухню сделать себе кофе, подождал, пока закипит чайник, сделал пару бутеров и налил кофе, взял кружку и тарелку. Я чуть не выронил всё из рук, от услышанного у меня по телу как током прошлись: я услышал то самое жуткое рычание... Так вот о чем она говорила… Я быстро вернулся к компу.- Наааасть, ты это сейчас слышала? Настяя не молчи.- Да-да, я тут, жутко, не правда ли?- Я чуть с ума не сошел, не знаю кто или что это, но оно, видимо, не зря тут.- Очень смешно!!!! Прекрати меня пугать, страшно как то... До жути!- Мне кажется, это у меня под окнами происходит, блин, не дай бог, прикинь, кого-нибудь из нас сожрут сегодня?- Да хватит, блин, я сейчас игнорить начну!!!- Ты думаешь, мне тут так спокойно!? А вот нифига.В сети настала тишина... Настя писала, но ответа не получала...- Насть, можно я приду?... что-то стрёмно одному, у тебя хоть собака есть!- Ну приходи, если не боишься:)- А-а-а, теперь ты будешь шутить? Ха-ха, очень, блин, смешно!- Я попробую прийти, квартира какая?- Буду ждать, 106... Бу-га-га :)- Насть, блин, спасибо...-Да ладно тебе! Не страшно уже, ну вот, опять рычание.- :(Рычание было ещё громче, меня посещал страх, я как можно быстрее начал собирать вещи, взял телефон пару кофт , джинсы и футболки, думаю пока перекантуюсь у Насти. Я вышел в подъезд , рычание было настолько громкое, будто оно было у меня за спиной, я выбежал на улицу и побежал к дому напротив без оглядки…Подбежав к подъезду Насти, я набрал номер квартиры, дверь открыли без вопроса «Кто там? Я зашел, выдохнул, попытался сохранять спокойствие.- О-о-о, пришел, не страшно было? Хи-хи.Настя, похоже, издевалась надо мной.- Привет ещё раз, блин, прикинь, оно у меня в подъезде, либо мне показалось. Но рычание было близко, как будто за спиной, я бежал, как мог, блин, что это, не похоже ни на человека, ни на собаку, ты была права.- А я говорила. Что делать не знаю, может, днём всё пройдёт, завтра спросим у ребят, не слышали ли они что-нибудь подобное. Нужно поспать, я постелю тебе в другой комнате.- Нет!!!! Лучше с тобой в одной я на полу посплю, можно?- Ладно, пойдём! Думаю, получиться поспать.Настя постелила мне на полу, и мы кое-как уснули......................................................................................................................… 26.4.2017г.…………………………………………………………………………………………….Утро. Я проснулся, но Настя еще спала, и я не стал её будить. На улице вроде бы тишина, в знак благодарности я решил приготовить завтрак и отправился на кухню приготовил салат, омлет и кофе. Сахару я положил две ложки, как она любит.Время уже шло к обеду, и я решил разбудить Настю.Зайдя в комнату, я поставил поднос на стол и подошел к подруге.- Сова! Вставай! Подъем! Я начал её щекотать.- Блин, тебе чего не спится-то?- Так время обед, я, кстати, приготовил завтрак.- Мм-м, круто, и что там? Я не знала, что ты умеешь готовить.- Ещё бы, ха-ха. Давай, ешь.- Ладно, так с чего бы начать? Пожалуй, с омлета.Я смотрел на нее, как будто бы ждал оценки.И я снова обратился к Насте:- Ну что? Как тебе завтрак? Вкусно?- Слушай, я хотел сказать спасибо за то, что ты разрешила остаться. Вчерашний вечер был настолько ужасным, я до сих пор оклематься не могу, жуткое состояние.- Да, ты прав, ночь выдалась жуткой. Интересно, как там наши?- Ты сама-то как? Наши, думаю, в порядке, как ты себя чувствуешь?- Успокойся ты, я в норме, только голова болит, кстати, завтрак чудесный, очень вкусно , спасибо.- Да? Ну тогда ещё раз спасибо, что помогла не сойти с ума, я про ночёвку.- Я поняла. Ты обращайся, если что, мои всё равно еще месяц будут жить на даче: воздух, все дела, ну ты понял.- Да! Ладно, мне пора, пока.- Пока.Я обнял Настю и ушёл. Выйдя из подъезда, я направился в сторону своего дома, и по пути я увидел то, что только что чуть не приказало выйти наружу моему завтраку. Под деревом лежал труп девушки, опять же, как и в ту ночь, части тела отделены от самого тела, жуткая вонь запекшейся крови, о-о-о жутковато. И очень странно, но лицо девушки было изуродовано настолько, что родственникам будет сложно ее опознать, но я смог разглядеть, она была похожа на сестру Насти, может мне и показалось, но всё же я поспешил.Я побежал до дома, что бы сообщить Насте эту новость, даже не разувшись, я прошагал в свою комнату и зашел в сеть.- Насть, ещё раз привет, как ты? С твоими родственниками всё в порядке? Никто не пропадал?.. Ответ тут же пришел.-Как хорошо что ты написал мне, у меня сестра вчера ночью пропала, она с клуба не вернулась, ты же знаешь, как Аня любит тусовки.- Да Насть, да! Но у меня не очень хорошая новость, мы можем встретиться, только оденься, я должен тебе кое-что показать!-Я сейчас не могу, мне убраться надо. Давай через час?- Через час может быть поздно, тело могут увезти к этому времени.- Тело? Какое тело? О чём ты? И что вообще происходит? Как это тело может быть связанно с Аней?- Вот именно ты мне сейчас для этого нужна. Только ты может опознать её. Вдруг это она? Вдруг это тот зверь? Насть, через десять минут во дворе, хорошо?- Ладно, но не уверена, что это она!- Мне не по себе. Ладно, я выхожу.

Ключевые слова: Заброшка рычание авторская история

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