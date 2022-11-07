Живёте ли вы?

Новость отредактировал Estellan - 12-11-2023, 21:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Властный Загадочник Просмотров: 277 Комментарии: 4 +2 12-11-2023, 21:40 by

Мозг – удивительная вещь. Он формирует нейронные связи за считанные секунды, дарит нам сновидения, позволяет слышать, нюхать, пробовать, испытывать и просто ощущать окружающий мир. Мы как будто горящая лампочка, подключённая к бесперебойному источнику энергии: искрящаяся, живая, оберегающая и обогревающая, проливающая свет на нашу покрытую пеленою тьмы тропу жизни. Однако рано или поздно энергия перестанет подаваться, и лампочка потухнет, навсегда погрузившись в бесконечный мрак. Более она никогда не загорится.Было написано огромное количество книг, пьес, музыки и кино на тему жизни после смерти. Люди столетиями пытаются добиться хоть какого-нибудь представления о мире по ту сторону тонкой, но непроглядной ширмы бытия, проводя бесчисленное количество исследований, экспериментов и математических расчётов. Однако есть ли он на самом деле? Или же это лишь утешающая иллюзия, позволяющая нам спокойно существовать без мыслей о неизбежном? Вопросов много. Ответов мало. Есть у меня одна теория, которая может казаться на правду, и сегодня я хотел бы поделиться своими догадками о наиболее вероятной судьбе человека после того, как его сердце окончательно перестанет биться.******Итак, человек умирает. Его мозг цел. Дыхание углубляется и замедляется, сердце отбивает свои последние секунды. Что же происходит с человеком? Его мозг теряет активность клеток. Они медленно отмирают, забирая с собой работу органов, прожитые за жизнь эмоции, воспоминания, чувства. Для стоящих рядом он навеки погружается в молчание, сливаясь с ней в единое целое. Как итог, крайнее содрогание сердечных мышц пускает порцию крови в голову, мозг испускает последний импульс и лампочка затухает, погружая сознание человека во тьму.А что творится у умирающего в голове перед смертью? Видит ли он что-нибудь? А что чувствует? И чувствует ли вообще? Да. Он чувствует, видит, слышит и ощущает, но не то, что происходит вокруг.Есть некое вещество, в простонародье называемое, или же. Это эндогенный психоделик. Проще говоря, сильнодействующее психоактивное вещество, схожее по химической структуре с серотонином. Диметилтриптамин вызывает изменённое состояние сознания с интенсивными визуальными и слуховыми галлюцинациями, изменением восприятия времени и реальности. Это вещество вырабатывается у человека в небольших количествах во время фазы быстрого сна и, по мнению специалистов, именно оно ответственно за появление сновидений.За некоторое время до кончины мозг выбрасываетдозу этого вещества, тем самым погружая умирающего в этакий временный инкубатор от реальности. В этом инкубаторе человек, скорее всего, видит не искусственно созданные Вселенные, лавовые берега и зелёные лужайки. Он видит свои воспоминания: свои падения, свои взлёты, свою первую игрушку в далёком детстве, свою первую любовь, свои перепалки с родителями, свои двойки за контрольные, свои пересдачи. Он видит свою жизнь. Причём так, словно всё началось с самого начала. Отсюда и пошло выражение «вся жизнь перед глазами пролетела».Проще говоря, человек отправляется в последнее сновидение.________Время во сне идёт совершенно иначе. Мы его не ощущаем, ибо оно практически не ограничено. Для остаточного сознания умирающего всё может длиться месяцами, годами, десятилетиями, когда на деле мозг работал не больше 15 секунд. А теперь задумайтесь: а может вы не живёте? Может вы сейчас проживаете весь свой жизненный опыт, валяясь где-нибудь на обочине после аварии, и сейчас вовсе не, а тогда, в прошлом?

Ключевые слова: Сон смерть размышление страх страх смерти авторская история

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