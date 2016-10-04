Осознание

Сергей 76 Просмотров: 400 Комментарии: 1 +1 21-01-2023, 18:08 by

В этом небольшом рассказе я хотел бы поделиться своим скромным опытом осознанных сновидений, или, если коротко, ОС. И возможно спросить некоего совета.На днях я ознакомился с некоторыми описаниями подобных сновидений, в основном от людей, кто увлекается ОС, астралом или прочими состояниями. Возможно, именно это и подтолкнуло меня на написание этого рассказа.Дело в том, что в отличие от этих людей, я этим никогда не увлекался, да и вообще не стремился в себе это развивать. Большую часть своей сознательной "взрослой" жизни я даже понятия не имел, что это такое. У меня был знакомый, администратор на одном сайте, он значительно моложе меня, и он как раз это интенсивно практиковал, неоднократно описывая мне свои новые ощущения и предлагая все "попробовать" самостоятельно. Если честно, я некоторые сообщения его даже пропускал, не читая, просто потому, что все это меня тупо не интересовало на тот момент. Но парню нужно было как-то выговориться, с кем-то поделиться, и я это понимал. Помню даже его мнение, что все эти голливудские ужастики, типа фильмов "Астрал", это фигня полная по сравнению с происходящим "там", на той стороне. Но я тогда отнесся ко всему этому весьма скептически, да и экспериментировать, честно говоря, желания никакого не было. В основном я видел сновидения, наверное, "как все", вполне обычно - отрубался вечером, или в другое время суток, и даже если что-то и снилось, то, придя в себя, начисто забывал об увиденном и окунался в омут повседневных событий.Однако несколько лет назад все началось само по себе, казалось бы, без видимых на то причин, и, можно сказать, вопреки моей воле. Пару мини-рассказов на подобную тему я уже публиковал здесь, но не в этом дело. Не могу с уверенностью сказать, что именно повлияло на подобные перемены: внешние события, возраст, смена образа жизни, или все вместе взятое. Опять же повторюсь, что я этим никогда не увлекался, не читал статьи или книги, не смотрел ютуб, даже не общался с другими на подобные темы, т.е. ни в коем случае не провоцировал в себе это "начало". Даже то, что это называется "Осознанные сновидения" я не вычитал в статьях, а догадался об этом сам, причем произошло это прямо в одном из подобных снов.Пожалуй, первый, "стартовый", случай, который я достаточно хорошо запомнил, случился летом 19 года, когда я увидел себя в большом красивом городе. Мне показалось что я хорошо знаю этот город, но тогда он предстал передо мной совершенно в ином виде. Я просто стоял посреди улицы, большого шумного проспекта. Поражало удивительное обилие красок и какое-то фантастическое нереальное освещение всего окружающего меня пространства.Вероятно именно в тот момент я, наконец, понял, где нахожусь. Вокруг меня сновали люди, толпы людей, никто не обращал на меня никакого внимания. По дорогам двигались автомобили, автобусы. Со всех сторон меня окружали величественные, очень высокие здания, построенные из камня и стекла. В окнах этих зданий так же можно было заметить стоящих неподвижно либо двигающихся по коридорам людей. Но одна из этих фигур почти сразу привлекла мое внимание. Мне показалось, что эта была фигура молодого парня лет 25, на нем была легкая черная куртка с капюшоном, надетым на голову. По всей видимости, он первоначально просто проходил мимо окна, но внезапно остановился и стал внимательно всматриваться в меня сквозь стекло. Мне стало как-то неприятно от его пристального взгляда, как будто он узнал меня и готовит какую-то пакость. Не буду скрывать, но мне сразу показалось, что эта фигура как-то особенно выделяется среди прочих. Почему-то подумалось, что и другие люди сейчас начнут обращать на меня внимание, заметят меня, но нет, никто из этого бурлящего потока даже не посмотрел в мою сторону, как будто меня и не было вовсе. Когда же я вновь перевел взгляд в сторону окна, то увидел, что фигура парня исчезла.Позже я понял, что одна из характерных особенностей ОС, это то, что любые знакомые места могут выглядеть совершенно по другому, не так как в реальности, либо сочетать в себе смесь знакомых фрагментированных воспоминаний в невероятном сплетении подчас дикой фантазии. Например, бывали случаи, что я видел себя в своей настоящей квартире, но мебель была другой, либо частично отсутствовала вовсе, а могло быть даже так, что это место представляло собой симбиоз двух разных знакомых мест и сочетало в себе обстановку обоих. А покинув комнату, в которой я появился, можно было сразу перенестись совершенно в другое место, которое могло быть знакомым, а могло быть и нет. Да, возможно, сейчас это звучит дико, но там это кажется "в порядке вещей", как будто так все и должно быть.После этого "городского видения" случаи ОС стали повторяться. Разумеется, я нигде ничего не записывал, когда и что именно я видел, да и сейчас пишу исключительно по памяти. Пожалуй, стоит отметить еще несколько особенностей, которые характерны в моем случае. Сам факт начала и окончания ОС совершенно не зависит от моего желания и может происходить в любой ночной период, будь то вечер или утро. Припоминаю варианты, которые начинались сразу после пробуждения среди ночи. Я как будто просто встаю с постели и почти сразу понимаю где нахожусь. Все происходящее, за некоторым исключением, запоминалось максимально четко, вплоть до таких мелочей, как рисунок настенных обоев, количество этажей в здании, мелкие элементы одежды и т.д.. И что интересно, я помнил все это даже после пробуждения, т.е. в большинстве случаев не требовалось особых усилий чтобы это запомнить.Если в реальности мне было безразличным, и даже вредным, наличие у меня ОС , то в момент "перехода" все вело себя совершенно наоборот. Во мне просыпалась прямо какая-то фанатичная жажда исследований!Характер ОС был самый различный, в очень большом спектре вариаций. Иногда я находил себя в самых разных местах, и понятия не имел как я туда попал, но чаще всего, все начиналось именно с кровати. В большинстве случаев, все места пробуждения населяли сущности, не знаю какого характера, да и не было особого желания это узнавать. В основном, они выглядели как люди, чаще знакомые мне, или казалось что я определенно точно знаю их откуда-то, иногда появлялись близкие мне, родственники, включая тех которых уже давно нет в живых. В основном "путешествия" в подобные места носили в большей степени абстрактный характер, не вызывая каких-либо неприятных чувств, даже наоборот часто возникал некий интерес и чувство восхищения от происходящего вокруг. В среднем, гамму переживаемых чувств можно охарактеризовать как смесь сильного интереса и смутной тревоги. Однако, в то же время, я не чувствовал никакой паники или ужаса от осознания того что меня окружало. Но, конечно, бывали и исключения.Как я уже понял немного позже, в ОС ломаются физические законы, особенно что касается гравитации, свойств материи, и совершенно неожиданно открываются иные формы восприятия. Я бы даже сказал что там настолько большая свобода выбора, что можно самому создавать другие законы и задавать любые свойства для чего угодно. Конечно, если на то будут свои причины. Ярко выраженные свойства левитации никоем образом не напоминают известную нам невесомость космоса, нет, это нечто совершенно иное. Скажем так, впечатление такое, что гравитация никуда не исчезла, но, тем не менее, это вовсе не мешает вам, к примеру, оторваться от поверхности земли и взлететь до облаков. Причем с такой скоростью, с какой захотите именно вы. Хотя, признаюсь откровенно, больше всего меня в подобных ситуациях страшат опоры ЛЭП с гудящими и звенящими высоковольтными проводами. Они, как молчаливые стражи сдерживания, неизменно появляются при любых попытках совершить высокий полет. Однако, несмотря на это, до стратосферы пару раз я все же добирался, но выше становится уже слишком холодно, причем, холод этот вполне ощутим. Ну и, конечно же, в процессе я не изображал из себя Супермена в синем трико, все происходило несколько иначе и намного проще, даже как-то нелепо.Так же замечу, что в ОС достаточно легко проходить сквозь различного рода преграды. Запертые двери, оконные стекла, железные ворота, и даже бетонные стены - все это вовсе не помеха. На какое-то время становится темно, как будто на несколько секунд вроде перестаешь существовать, но в этом даже есть свой интерес - вы буквально чувствуете как один материал, ваш материал, просачивается сквозь другой. И в этом нет ничего ужасного или болезненного. А после оказываешься уже по другую сторону этой преграды. Тонкие структуры, вроде стекол, так и вовсе ведут себя подобно пластиковой пленке.Ну и как я уже упоминал, иные формы восприятия. Пожалуй, это самое восхитительное во всем этом, которое ни с чем не может сравниться. Предметы, да и вообще все окружение вокруг, может внезапно приобретать такие невероятные очертания и окрас, которые просто невозможно описать словами. Все озаряется, как будто радуга появляться именно в том месте где вы сейчас находитесь. Это до такой степени необычно, даже немного волшебно. Иногда создается впечатление, что вы можете видеть и сквозь объекты, если это действительно потребуется. Неоднократно бывало такое что я видел в ОС потерянные предметы, и причем потерянные не только мной. Один из таких наиболее ярких случаев - утерянная "сережка" матери, позже найденная мной в сифоне под ванной. Или мои любимые очки для чтения, которые я считал погибшими смертью храбрых, но позже обнаружил их на полке в мастерской, в месте где я их вообще никогда не оставлял, и никогда бы не догадался их там искать. Что самое смешное - я в упор не помню, как я умудрился их там оставить. Ну и подобные случаи по мелочи, вроде пропавшего молотка, и прочее.Что касается неприятных исключений. Да, они бывали, хотя и очень редко. Нет, никаких чудовищ я там не встречал, ровно как и мертвецов, скелетов, и прочую нежить, хотя даже был готов к их появлению. Просто заранее я знал где нахожусь, и что ничего не сможет причинить мне вреда. Даже если мне встречались люди, которых уже нет в живых, они вели себя вполне миролюбиво, и даже иногда шутили. Припоминаю случаи, когда мне попадались незнакомые сущности с ассиметричной уродливой внешностью, которых и людими-то было сложно назвать, но даже они не пытались как-то навредить мне, тем более что встречи с ними были крайне редки и длились очень недолго.Из подобных неприятных воспоминаний можно отметить видение затопленного города, моего города, где из воды торчали лишь кроны деревьев и верхние этажи зданий. По раскинувшемуся внизу океану плавали на лодках и плотах люди и постоянно кого-то вытаскивали из грязной воды приспособлениями похожими на сети. Я же, в тот момент, не падал в воду лишь благодаря своим особым "способностям", что-то вроде ходьбы по воде. Помню что я вместе с другими вытаскивал тонущих из воды и укладывал на плоских кровлях зданий. В тот момент меня охватило сильное чувство тревоги, и что-то вроде отчаяния, от происходящего вокруг хаоса. Помню как же был рад, когда наконец очнулся и понял, что это не произошло в реальности.Но, пожалуй, самым неприятным ОС было когда я обнаружил себя в разрушенном здании, в котором никогда не был раньше, т.е. оно совершенно ни с чем не ассоциировалось в моей памяти. В пустых, заваленных хламом, комнатах был полумрак. Где-то не было окон, где-то крыши, часть перегородок проломлены. Но самое неприятное это была песня, которая раздавалась как бы отовсюду, а может из одной из бесчисленных комнат вокруг. Я слышал ее очень отчетливо. И ничего более отвратительного мне никогда не приходилось ранее слышать. Даже сейчас я вспоминаю отголоски этой крайне не приятной мне песни. Неприятной же она была потому, что состояла из двух разных голосов. Один из них, ужасно деформированный, был мне не знаком, но другой, который тише, я прекрасно узнал. Больше всего эта звуковая какофония напоминала мусульманские песнопения, но в какой-то старинной мрачной интерпретации. Помню что у меня возникла мысль как можно быстрее отыскать обладателя этого второго, знакомого мне, голоса, пока он окончательно не затих. Я кинулся искать его по всем этим серым однообразным комнатам. И я нашел его. Скрюченная фигура в углу. Я хорошо знал его когда-то, это был близкий мне человек, несколько лет назад он погиб. И погиб частично по моей вине. Теперь же он выглядел очень худым, избитым, измученным.Пожалуй, единственный минус ОС, а иногда он же и плюс, это то, что они очень скоротечны. В среднем подобный "сеанс" длится 5-6 минут, чаще 3-4, и очень редко затягивается до 8. Да, как ни странно, но я смог приблизительно запоминать время. И поскольку его было крайне мало, приходилось всегда сильно торопиться.После "пробуждения" я почти никогда не оборачивался, не старался увидеть место откуда я встал, или кто же там все-таки лежит. В основном, потому что, после осознания, я уже заранее понимал, что времени мало и старался не тратить его впустую. Лишь один раз за все случаи я обернулся, и увиденное мне не понравилось. Некоторые вещи лучше не видеть. Возможно далеко не все готовы увидеть то, что им действительно хочется.Однажды мне показалось, что я действительно вышел в астрал, ну или подобрался вплотную к этому состоянию, настолько невероятно реалистичным показалось мне все происходящее. Но каким-то образом я почувствовал, что это не настоящее пробуждение. Когда я был еще школьником, мой дядя сказал мне, что если хочешь понять спишь ты или нет, то укуси себя за руку или за палец и поймешь, что все это не взаправду. Как я убедился в дальнейшем, это способ не всегда срабатывает. Сейчас я даже сам не могу вспомнить, что именно подсказало тогда о нереальности происходящего. Возможно боль от укуса была какой-то иной, может повлияло так же и явное ощущение сильного холода и необычное очень тревожное состояние. Сейчас я не могу вспомнить как именно я вышел оттуда. Но я решил больше никогда не возвращаться и не искать пути обратно, там явно чувствовалась некая опасность для меня. Может я ошибаюсь, но мне кажется я научился ощущать эту тонкую грань между ОС и прочим сомнительным состоянием.На всякий случай, после пробуждения, я не тороплюсь подниматься с постели. Прихожу в себя, привожу свой разум в порядок, оглядываюсь по сторонам, на окружающие меня привычные предметы мебели, потому что бывало и так, что все находилось совсем не там где должно быть, либо отсутствовало вовсе. А это значит, что я еще не совсем проснулся.Что меня действительно беспокоит в последнее время, это то, что мои ОС учащаются с некоторой прогрессией, если раньше подобное у меня случалось приблизительно один раз в две-три недели, то теперь уже регулярно несколько раз в неделю. И как дать себе понять, что как бы это не было привлекательно, я просто не хочу это видеть?

Ключевые слова: Сны осознанные сновидения город авторская история

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