Петля

Новость отредактировал kapamelka2000 - Вчера, 23:10

Причина: История из жизни; история из жизни; история произошедшая в реальной жизни

Morgot-76 Просмотров: 474 Комментарии: 4 +2 Вчера, 08:33 by

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История эта случилась в далёких восьмидесятых, когда я был ещё сопливым пацаном. Родители часто на лето сплавляли меня бабушке, впрочем как и многих других детей. Только бабушка моя жила не где-то в далёкой деревне, а на противоположном конце города, в старом районе, застроенном двух- и трёх-этажными сталинками. Вы наверное знаете такие райончики - буйная зелень деревьев, старинные улочки, тихая и размеренная жизнь. В одной из такой таких сталинок, на третьем этаже, и жила моя бабушка. Для родителей это было очень удобно, вроде и не далеко, но и одновременно от дома подальше.В этом доме жила пара моих закадычных друзей. Два брата - Витя и Саня с первого этажа. Витька был моим ровесником, его отличительной особенностью была родинка на правой щеке. Санька же был на пару лет моложе. Мы были главными сорванцами двора. В поисках приключений были готовы забраться в любую дыру, за что нередко получали трандулей от взрослых.В нашем подъезде был вход в подвал. В него вела дверь под лестницей. Это было место полное тайн, и оно, как магнитом, притягивало таких непосед, как наша компашка. За входом, слева, была большая, вечно запертая дверь в бомбоубежище (как и во многих других домах такого типа), а справа изогнутый П-образно тускло освещённый коридор, в который выходили двери кладовок, в которых жильцы дома хранили свои припасы, картошку и старое барахло. Нередко мы проникали в бабушкину кладовку, стянув у неё ключи, и устраивали там "изыскания" листая старые дедушкины технические журналы, играясь со старинной швейной машинкой Zinger с ножным приводом, ковыряясь в ящиках древнего камода и лопая бабушкино варенье.Но больше всего нас притягивала железная дверь, которая находилась прямо напротив от входа в подвал. Из толстого метала, с облупившейся голубой краской. К ней нужно было спуститься по крутым ступеькам, перекрытым решёткой. Судя по всему помещения за той дверью находились ниже уровня остального подвала. Решётка запиралась на обычный засов, а вот таинственная дверь на встроенный замок с большой замочной скважиной.Мы много раз обсуждали её предназначение, и строили множество гипотез по поводу того, что может быть за ней. Масла в огонь подлил Витька, когда однажды рассказал, что несколько раз поздней ночью, когда он вставал в туалет, слышал как дверь открывалась и закрывалась с жутким скрипом и грохотом. Стена его комнаты как раз находилась над спуском в подвал. Вслед за звуками двери он слышал чьи-то тяжёлые, поднимающиеся шаги, которые уходили по лестнице наверх, и там затихали. Рассказал он это ночью у костра, который мы устроили в тупичке между заборами двух дворов, и потому эта история прозвучала особенно жутко, и немного побудоражила нам нервы.